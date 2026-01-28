Почему в советских хрущевках входные двери открывались внутрь, а сейчас такое редко встретишь

Фото: travelask.ru
Если вы хотя бы раз бывали в хрущевке, то наверняка обращали внимание, что входная дверь открывается не наружу, а внутрь. Странное решение, учитывая то, что дверь «съедает» и без того крохотное пространство прихожей. Однако у советских инженеров были веские причины конструировать квартиры именно так.
Причина 1: Чтобы легче было выбивать
Двери открываются вовнутрь квартиры. / Фото: vitvesti.by
Существует любопытная теория о том, что двери в хрущевках открывались вовнутрь, чтобы сотрудникам КГБ было проще выбивать их. Звучит драматично и вполне соответствует духу эпохи, однако давайте смотреть на вещи реально – спецслужбам не нужно упрощать задачу, они и так без проблем с ней справятся. Тем более, что в Советском Союзе большинство входных дверей были сделаны из ДСП, фанеры и других непрочных материалов. Жителям приходилось самостоятельно утеплять и укреплять их при помощи поролона и кожзама. При желании такую дверь могу бы открыть и школьник, не говоря уже о представителе КГБ.
Причина 2: Пожарная безопасность
Иногда пожарным приходится вскрывать дверь. / Фото: m.bk55.ru
Настоящей причиной, по которой советские инженеры делали в хрущевках двери, открывающиеся вовнутрь, была пожарная безопасность. Давайте разбираться. Правительство Советского Союза вводило жесткие строительные нормы, которых нужно было придерживаться. Вот только подчинялись они массовой застройке и жесткой экономии. Хрущевки строили быстро, материалов было мало. По этой причине крохотными были не только квартиры, но и лестничные площадки.
А теперь представьте ситуацию. В жилом доме случается пожар, все в панике выбегают на лестничную клетку. Если бы двери открывались наружу, они бы заблокировали друг друга, и никто бы не смог выйти из квартиры – получился бы эффект консервной банки. Кроме того, пожарным гораздо проще выбить дверь, которая открывается вовнутрь – в экстренных ситуациях каждая минута на счету, и хорошо, если не приходится тратить время на спиливание замков.
Причина 3: Экономия пространства на площадке
Если бы двери открывались наружу, они бы заняли всю площадку. / Фото: travelask.ru
Как мы уже говорили, при возведении хрущевок экономили буквально на всем. В арсенале строителей было не так много времени и материалов, считался каждый квадратный метр. Если бы все двери открывались наружу, соседи не могли бы одновременно выйти из квартиры – приходилось бы ждать, пока кто-то один закроет двери и лишь после этого отправляться по своим делам. Согласитесь, утром, когда спешишь на работу, на это совсем нет времени. Что уж говорить о домах с общим тамбуром на несколько квартир. У строителей было два варианта решения проблемы: расширить лестничную площадку или сделать двери, которые будут открываться вовнутрь. Выбор очевиден.
Причина 4: Много снега
Дверь открылась и снег можно прочистить лопатой. / Фото: imgur.com
Кстати, подобные конструкции дверей встречались не только в хрущевках, но и в частных домах. Причина их появления весьма оригинальная – русская зима. Раньше снег не был такой редкостью, как сейчас. Он начинался в ноябре и сходил, в лучшем случае, в начале марта. Поэтому людям важно было запастись инструментами, с помощью которых они могли бы прочистить дорожки, чтобы выйти из дома. Двери, открывающиеся вовнутрь, существенно облегчали задачу – их не мог подпереть снежный сугроб. А вот если бы они открывались наружу, то хозяевам пришлось бы сидеть взаперти до весны, пока снег не растает.
А что сейчас?
Современное расположение входных дверей. / Фото: vashotel.ru
Сейчас такие двери встречаются довольно редко. Нормы, которыми пользовались в Советском Союзе, утратили свою актуальность, и на смену им пришли другие правила. Они гласят, что двери эвакуационных выходов должны открываться наружу из квартиры. Логика проста: человеку будет гораздо проще покинуть квартиру в экстренной ситуации, если он просто толкнет дверь вперед, а не будет изо всех сил тянуть ее на себя.
Однако здесь есть важный нюанс, который обязательно следует учитывать. Дверь, которая открывается наружу, не должна блокировать выход из соседней квартиры или мешать проходу по лестнице. Люди, живущие в современных новостройках, точно не слышали о таких проблемах, ведь там просторные холлы. А вот жителям старого фонда с крохотными лестничными клетками, скорее всего, придется мириться со старым вариантом конструкции – здесь двери, открывающиеся наружу, принесут больше хлопот, чем пользы.
Взгляд на безопасность тоже изменился. В квартирах принято устанавливать двери, способные защитить от взлома. И лучше всего для этих целей подходят конструкции, открывающиеся наружу, ведь их сложнее выбить снаружи. Некоторые люди в попытках обезопасить себя даже устанавливают железные двери. Формально это нарушает существующие рекомендации, но инспекторы редко за это штрафуют – проверить абсолютно все помещения не представляется возможным, поэтому главное, чтобы двери не перекрывали выходы из других квартир.
Если же ваша и соседская дверь сталкиваются при открытии, придется решать, кто будет перевешивать полотно. Оставлять все как есть, нельзя – могут быть штрафы. Конечно, лучше все решить мирным путем, но если никто не захочет уступать, дело может дойти и до суда.
