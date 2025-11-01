С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 586 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim
    Ну и чугун - намного более антивандален, такие ещё в ресторанах ставят: клиенты не всегда трезвые, случайно сломать -...Зачем в советских...
  • Амара Карпова
    там наверно никто не ворует во власти👍КРУТО😎Страна, где нет б...
  • Елена Каратеева
    Автор, когда в СССР в ресторане были такие цены? Вероятнее всего, вы описываете прейскурант до реформы 1961 года. Тог...Что в советских р...

Как приготовить хумус из шоколада, тыквы и свеклы: 7 небанальных рецептов



 

Среди самых популярных закусок особенно выделяется хумус, пришедший к нам из Востока. Это интересное блюдо можно применять не только как холодную закуску к столу, но и как непосредственную намазку на хлеб, галеты или печенье, а также как оригинальный, полезный и вкусный десерт. А потому мы предлагаем семь оригинальных рецептов, как приготовить хумус из простых ингредиентов.


1. Из фасоли


Фасолевый хумус. \ Фото: freundin.de.

Фасолевый хумус. \ Фото: freundin.de.

 

Кремообразное, ароматное и вкусное, это блюдо придется по душе не только всем фанатам фасоли, но и тем, кто давно хотел приготовить хумус, но не знал, из чего. Самое время запастись классической белой фасолью и сделать вкусную намазку.

Ингредиенты:

• Чеснок – пара головок;
• Фасоль белая из банки – 900 г;
• Тахини – 70 г;
• Сок лимона – 3 ст.л;
• Оливковое масло – 6 ст.л;
• Соль и перец – по вкусу.
Хумус из фасоли. \ Фото: pinterest.co.kr.

Хумус из фасоли. \ Фото: pinterest.co.kr.


 

Способ приготовления:

• Духовку предварительно разогреть;
• У чесночных головок удалить верхушку;
• Полить ложкой масла из оливок;
• Добавить соль, завернуть в фольгу;
• Отправить в духовку на полчаса;
• Дать остыть и почистить;
• Часть жидкости от фасоли оставить, остальное – вылить;
• Соединить все ингредиенты между собой;
• Влить жидкость;
• Добавить в чашу блендера;
• Сдобрить перцем и перебить до однородности.

2. С горошком


Хумус с горошком. \ Фото: youtube.com.

Хумус с горошком. \ Фото: youtube.com.

 

А этот вариант блюда отличается своим оригинальным, весенним цветом, а ещё – неповторимым, бархатистым вкусом зеленого горошка. Просто пальчики оближешь и обязательно попросишь добавки!

Ингредиенты:

• Горошек – 200 г;
• Аквафаба – 4 ст.л;
• Чеснок – зубочек;
• Нут отварной или из банки – 450 г;
• Тахини – 2 ст.
л;
• Сок лимона – 2 ч.л;
• Соль и перец – по вкусу.
Гороховый хумус. \ Фото: shop.lifeway.su.

Гороховый хумус. \ Фото: shop.lifeway.su.


 

Способ приготовления:

• Залить горошек кипящей водой и дать постоять около десяти минут;
• Очистить и накрошить зубочек чеснока;
• Всыпать все ингредиенты в чашу блендера;
• Добавить специи по вкусу;
• Перебить до однородности.

3. С карри


Хумус с карри. \ Фото: blogspot.com.

Хумус с карри. \ Фото: blogspot.com.

 

Также можно попробовать приготовить удивительный хумус, который будет иметь пряные, яркие нотки цитруса, а также оригинальный аромат карри. А если добавить туда немного кокосового молока – хумус станет более бархатистым и мягким.

Ингредиенты:

• Лайм – 2 шт;
• Нут отварной или из банки – 550 г;
• Кокосовое молоко – 180 мл;
• Карри – 85 г;
• Чеснок – пара зубочков;
• Соль – по вкусу.
Хумус с добавлением карри. \ Фото: creativemarket.com.

Хумус с добавлением карри. \ Фото: creativemarket.com.

 

Способ приготовления:

• Лаймы предварительно вымыть, снять цедру без белой составляющей;
• Добавить ингредиенты в чашу блендера;
• Тщательно взбить до однородности консистенции;
• Добавить соль и специи по вкусу;
• Ещё раз перебить.

4. Со шпинатом


Хумус из шпината. \ Фото: google.com.

Хумус из шпината. \ Фото: google.com.

 

Чтобы хумус был более сочным и ярким, можно попробовать приготовить его со шпинатным листом, который даст соответствующий, лёгкий аромат и красочный цвет. А ещё он точно понравится детишкам, что оценят его внешний вид.

Ингредиенты:

• Лайм – 1 шт;
• Шпинат – 85 г;
• Нут отварной или из банки – 490 г;
• Тахини – 1 ст.л;
• Соль – по вкусу.
Хумус со шпинатом. \ Фото: picuki.com.

Хумус со шпинатом. \ Фото: picuki.com.

 

Способ приготовления:

• Лайм отжать на сок;
• Оставить немного жидкости из-под нута, остальное вылить;
• Соединить все ингредиенты в чаше блендера;
• Влить жидкость;
• Добавить специи и соль;
• Перебить до однородности;
• Если получается слишком густо – можно добавить ещё жидкости.

5. Со свеклы


Хумус из свеклы. \ Фото: facebook.com.

Хумус из свеклы. \ Фото: facebook.com.

 

Тонкий аромат цитруса и нежно-розовый цвет этого хумуса порадует тех хозяюшек, что предпочитают не только вкусные, но и невероятно эстетичные блюда на своём столе.

Ингредиенты:

• Свекла – 1 шт;
• Чеснок – пара зубочков;
• Лимон – 1 шт;
• Нут отварной или из банки – 435 г;
• Тахини – 2 ст.л;
Оливковое масло – 2 ст.л;
• Соль и перец – по вкусу.
Свекольный хумус. \ Фото: pinterest.ru.

Свекольный хумус. \ Фото: pinterest.ru.

 

Способ приготовления:

• Духовку предварительно включить и нагреть;
• Вымыть свеклу, срезать верхнюю и нижнюю часть;
• Вложить в фольгу;
• Сверху добавить ложку масла из оливок;
• Плотно завернуть и отправить в духовку на час до готовности;
• Вытащить, дать остыть и почистить;
• Нарезать крупными кусками;
• Всыпать в чашу блендера и перебить;
• Зачистить зубки чеснока, нашинковать;
• С лимона снять цедру и отжать на сок;
• Соединить всё в чаше блендера;
• Добавить соль и перец по вкусу;
• Перебить до однородности, добавив оливковое масло.

6. Из тыквы


Хумус из тыквы. \ Фото: sobors.hu.

Хумус из тыквы. \ Фото: sobors.hu.

 

Придать аромат и яркость хумусу можно не только с помощью шпината или горошка, но и более питательных ингредиентов. К примеру, с помощью тыквы, которая понравится даже маленьким детям.

Ингредиенты:

• Тыква – 240 г;
• Чеснок – головка;
• Нут отварной или из банки – 255 г;
• Паста из кунжута – 2 ст.л;
• Оливковое масло – 2 ст.л;
• Масло арахиса – 2 ст.л;
• Сок лимона – 2 ч.л;
• Тмин – половинка чайной ложки;
• Паприка, соль и перец – по вкусу.
Тыквенный хумус. \ Фото: afisha.ru.

Тыквенный хумус. \ Фото: afisha.ru.

 

Способ приготовления:

• Духовку предварительно разогреть;
• Тыкву промыть, снять кожуру;
• Нарезать крупными кусками;
• Противень застелить фольгой и выложить на неё тыкву;
• Чеснок очистить и добавить к тыкве;
• Сбрызнуть их с помощью масла из оливок;
• Добавить соль;
• Печь около получаса до готовности;
• Вытащить и дать остыть;
• Все ингредиенты (без паприки) добавить в чашу блендера;
• Перебить;
• Выложить в емкость для удобства, добавив сверху семечки и паприку.

7. Шоколадный


Шоколадный хумус. \ Фото: google.com.

Шоколадный хумус. \ Фото: google.com.

 

И напоследок – удивительный и неповторимый рецепт сладкого нута, который станет прекрасной заменой шоколадной пасте из магазина. А ещё он невероятно полезный, и его можно попробовать сочетать с печеньем и дольками свежих фруктов.

Ингредиенты:

• Нут отварной или из банки – 460 г;
• Вода – 85 мл;
• Шоколад черный – 135 г;
• Тахини – 100 г;
• Оливковое масло – 85 мл;
• Пудра сахарная – 2 ст.л;
• Ваниль – половинка чайной ложки;
• Соль – по вкусу.
Хумус из шоколада. \ Фото: thekitchn.com.

Хумус из шоколада. \ Фото: thekitchn.com.

 

Способ приготовления:

• Все ингредиенты (за исключением плитки шоколада) добавить в чашу блендера;
• Перебить до однородности;
• Разломить плитку на небольшие квадратики;
• Растопить на бане или с помощью микроволновой печи;
• Влить в чашу блендера шоколад;
• Ещё раз перебить до однородности и дать остыть.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
наверх