Необычные советы по быту на каждый день

Кулинария может быть простой и удобной, если знать пару советов, которые точно пригодятся на кухне. Если вы думаете, что готовить хлопотно, просто ознакомьтесь с нашими сегодняшними советами. Уверены, что они вам точно понравятся. Используйте их, и вы заметите, что готовить не так уж сложно.



1. Вилки спасут ваш десерт

2. Как быстро промыть крупу

3. Зачем замораживать имбирь

4. Спасительные свойства яблока

5. Секрет идеальной гречневой каши

Две вилки способны заменить венчик.Зачастую вдохновение на кулинарные подвиги приходит спонтанно. Мы видим какой-то сложный рецепт и тут же хотим его повторить. Это обычно приводит к разочарованию. То ингредиентов не хватает, то мы никак не можем найти венчик.Если вы собрались готовить крем, а венчика под рукой не оказалось, не стоит расстраиваться. Оказывается, его легко можно заменить с помощью вилок. Просто возьмите две вилки. Соедините их таким образом, чтобы зубчики были направлены друг на друга. И в таком положении взбейте крем. Поверьте, вилки с легкостью заменят венчик.С бумажными полотенцами проще промывать крупу.Крупу необходимо промывать. Это всем нам известно с детства. Вот только когда мы промываем ее в дуршлаге, она так и норовит высыпаться из него. Это заставляет тратить на обычную рутину куда больше времени, чем вы планировали.К счастью, мы знаем секрет, который сможет вам помочь. Если вы устали от высыпающейся крупы, то просто вооружитесь бумажными полотенцами. Именно их следует поместить на дно дуршлага, чтобы ни одна крупинка не просыпалась. Теперь вы можете легко и быстро промыть всю крупу.Замороженный имбирь легче натереть.Имбирь очень полезен для нашего здоровья.Он просто незаменим при простудах. Да и просто для поднятия иммунитета советуют пить чай с тертым корнем имбиря. Проблема только одна: натереть имбирь.Тот, кто хоть раз пытался это сделать, знает, как это может быть не просто. Для того чтобы не тратить лишнее время и силы, просто отправьте его в морозилку. Как только он заморозится, то станет плотнее. А вы без труда сможете его натереть.Яблоко впитает лишнюю соль.Супы составляют значительную часть нашего рациона. Вот только мало кому удается соблюсти баланс соли в первом блюде. Кто-то осторожничает и недосаливает суп. И это легко исправить. А кто-то, наоборот, боясь получить пресное блюдо, кладет слишком много соли. Вот тут то и начинаются проблемы.Но только не для нас. Ведь мы точно знаем, как быстро спасти пересоленный суп. Достаточно лишь взять яблоко. Отрежьте пару долек и киньте их в кастрюлю. Яблоко впитает лишнюю соль. Через десять минут просто достаньте их из супа и выбросите. Ваш суп будет спасен.Просто поджарьте крупу.Гречка у многих является любимой кашей. Мы с теплом вспоминаем, как нам готовили ее мамы и бабушки. Вот только у самих она получается не такой рассыпчатой. В чем же секрет идеальной гречневой каши?На самом деле он очень прост. Все дело в обжарке крупы. Перед тем как ее варить, мы советуем немного обжарить ее на сухой сковороде. Но не передерите. Она должна лишь слегка подрумяниться до золотистого цвета. После чего отправляйте ее вариться, как обычно. Результат вам точно понравится.