Прыжок с водопада и марафон в пустыне: 7 самых экстремальных приключений

Пожалуй, тяга людей к экстриму настолько же древняя, насколько и само человечество: с самых древних времен можно найти упоминания тех, кто зависит от адреналиновой эйфории. Количество экстремальных развлечений растет вместе с научно-техническим прогрессом: люди поднимаются все выше, погружаются все глубже и не останавливаются на достигнутом. Поэтому в современном мире человек обладает большим набором возможностей и ресурсов для удовлетворения этого «голода». Вашему вниманию 7 самых опасных приключений, доступных сегодня экстремалам.
Восхождение на Эверест
Покорение вершины мира. /Фото: liveinternet.ru
Вряд ли возможно представить список самых опасных мероприятий без покорения самой высокой горы в мире. Это восхождение – настоящее испытание и даже подвиг, ведь добираться до вершины придется не меньше двух месяцев, когда вокруг бушует шторм, ледяные ливни и сильный мороз. И, к сожалению, далеко не все выдерживают это серьезное испытание. Но настоящих профессионалов это не останавливает – по информации Novate.ru, ежегодно около полутысячи человек решаются на восхождение на вершину Эвереста.
Бейсждампинг с горы Эйгер
Полёт с вершины горы. /Фото: bigpicture.ru
Другой вершиной, популярной среди экстремалов, является гора Эйгер в Альпах. Вот только взобраться на нее – полдела. Эйгер – излюбленное место для прыжков бейсджамперов. Смельчаки, спрыгнувшие с вершины горы в специальном костюме - вингсьюте, могут насладиться двухминутным полетом со скоростью до 100 км\ч. Несмотря на серьезную опасность этого мероприятия, каждый год немало экстремалов взбираются на Эйгер, чтобы парить с четырехкилометровой высоты, наслаждаясь потрясающей красоты пейзажами.
Песчаный марафон
Марафон на просторах пустыни. /Фото: bigpicture.ru
Адреналин можно «поймать» и во время прогулки по пустыне. Особенно если речь идет о масштабном марафоне Песков в Марокко. Этот путь считается одним из самых сложных в мире. Участники шести забегов, общая длина которых – 250 километров, вынуждены нести на собственных плечах все, что им необходимо во время марафона – провиант, запасы воды и даже спальный мешок. Ежегодно попытать свои силы и выносливость среди песков пустыни приезжают около тысячи участников.
Интересный факт: смельчаков не останавливает не только реальная опасность для их здоровья, но и денежный вопрос – взнос за участие в марафоне составляет 2,5 тысячи евро.
Пересечение бассейна Амазонки
Приключения в водах Амазонки. / Фото: lifeglobe.net
Амазонка настолько же красива, насколько и опасна. Однако туристов-экстремалов это не останавливает. Им не страшны ни топи, ни десятки видов недружелюбных для человека насекомых и зверей, ни даже тот факт, что леса Амазонии до конца не изучены даже учеными. Ради великолепных пейзажей и незабываемых ощущений туристы погружаются в увлекательное путешествие по бассейну самой длинной реки в мире.
Спуск с водопада на байдарках
Экстрим на байдарках. /Фото: pikabu.ru
Пересечение рек – не единственный способ, который выбирает человек для покорения водной стихии. Находятся немногочисленные, по-настоящему отчаянные ребята, которые решаются на прыжок с водопада. Первым, кто осмелился покорить почти сорокаметровую водную высоту, был Рафа Ортиц. Для своего приключения он выбрал мексиканский водопад Бананас. Спуск прошел успешно – Ортиц отделался лишь парой царапин. Но и после него нашлись еще несколько смельчаков, повторивших этот опыт. По информации Novate.ru, рекордсменом в этом виде «досуга» является американец Тайлер Бардт, который покорил вашингтонский водопад Палус высотой 57 метров.
Погружение в подводную пещеру на Багамах
Дайверы - те ещё экстремалы. /Фото: divinglive.ru
Дайвинг можно смело считать еще одним популярным способом «укрощения» водной стихии. Ежегодно сотни людей ныряют на большие глубины, чтобы познакомиться с таинственным и прекрасным подводным миром. Особенной славой среди дайверов-экстремалов пользуется пещера на Багамских островах. Погружение в нее очень опасно: в запутанных подводных лабиринтах несложно заблудиться. Однако те, кто успешно побывал в глубинах багамской пещеры, с упоением рассказывают об удивительных пейзажах, «украшенных» скелетами вымерших животных и рыб.
Приключения в заполярье
Смельчаки покоряют не только стихии, но и температуры. /Фото: rutraveller.ru
После открытия Арктики и Антарктики крепкие морозы полюсов перестали пугать человечество. Все больше экстремалов в погоне за острыми ощущениями готовы столкнуться с холодами заполярья. Большой популярностью среди подобных мест пользуются самые разные виды экстрима: это и заплывы в ледяных водах Арктики, и лыжный спуск с гор Антарктиды. Даже серфингисты не обошли стороной холодные уголки планеты, с удовольствием рассекая своими досками волны у Лофотенских островов.
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