10 лучших гостиничных номеров мира

Предлагаем вашему вниманию обзор десяти лучших гостиничных номеров мира, начиная летними домиками в африканском заповеднике, и заканчивая роскошными отелями в Дубае, Лас-Вегасе и Гонконге.
Номер «Royal Suite» в отеле «Бурдж-эль-Араб» в Дубае.
В номере площадью 780 квадратных метров, занимающем два этажа, есть столовая с обеденным столом на 12 персон, библиотека и домашний кинотеатр.
Номер «Royal Suite» в отеле «Бурдж-эль-Араб» может похвастаться собственным лифтом и шикарной лестницей.
Отель «Бурдж-эль-Араб» располагается на искусственном острове. Из его номеров открывается потрясающий вид на Дубай.
Во всех ванных комнатах номера есть джакузи.
Номер под водой, отель «Manta Resort» на острове Пемба в Танзании.
Первый в Африке подводный гостиничный номер находится на глубине 4 метра в Индийском океане к северу от Занзибара.
Постояльцы могут нырять с крыши номера, загорать и любоваться косяками рыб из подводной секции.
Номер «Ty Warner Penthouse» в гостинице «Four Seasons» в Нью-Йорке.
Ночь в номере «Ty Warner Penthouse» обходится в 50 тысяч долларов США. Из его окон открывается вид на небоскрёбы «Крайслер-билдинг» и «Эмпайр-стейт-билдинг».
Ванная номера отделана полупрозрачным китайским ониксом.
Высота потолков в номере «Ty Warner Penthouse» площадью 400 квадратных метров достигает 7,6 метра.
Летние домики в природном заповеднике Lion Sands в Южной Африке.
В любом из домиков есть кровать с балдахином.
Во время пребывания в любом из таких домиков постояльцы могут услышать рычание львов и другие звуки дикой природы. Стоимость ночи составляет 1130 долларов США.
Номер «Presidential Suite» в отеле «InterContinental» в Гонконге.
Из номера открывается прекрасная панорама гавани Виктория и острова Гонконг.
Однако, эти прекрасные виды обходятся дорого. Ночь в номере с пятью спальнями стоит 12600 долларов США плюс 10% дополнительной платы за обслуживание за каждые сутки.
Вилла «Galaxy Sanctuary» на курорте «Jade Mountain Resort» в Сент-Люсии.
Курорт «Jade Mountain Resort» предлагает отдых в частных виллах с бассейнами-инфинити.
Номер «Sky Villa» в казино-отеле «Palms Casino Resort» в Лас-Вегасе.
Номер площадью 836 квадратных метров находится в здании «Palms Fantasy Tower» и пользуется популярностью у знаменитостей.
Потрясающий вид на бульвар Лас-Вегас-Стрип открывается практически из любой комнаты номера, который стоит от 20 тысяч долларов США за ночь.
Номер «Presidential Villa» в отеле «Banyan Tree Seychelles» на Сейшельские островах.
Отель находится на берегу бухты с видом на океан и девственный пляж.
К услугам гостей бассейн-инфинити.
Номер «Osprey Pavilion» в гостинице «Southern Ocean Lodge» в Австралии.
Из номера «Osprey Pavilion», расположенного на вершине утёса на острове Кенгуру, открывается вид на море.
Ванная номера имеет гранитную ванну, дождевой душ и каменные полы с подогревом.
Номер «Bridge Suite» на курорте «Atlantic» на острове Парадайс на Багамах.
Номер расположен в гостиничном комплексе «Royal Towers». В распоряжении постояльцев номера обслуживающий персонал в количестве семи человек.
Рояль в гостиной площадью 116 квадратных метров. Ночь в номере «Bridge Suite» стоит 25 тысяч долларов США.
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