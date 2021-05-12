10 любимых мужчин принцессы Дианы и одна ночь с Джоном Кеннеди младшим

Она была замужем только один раз, но при этом долгие годы скиталась в поисках настоящей и взаимной любви. Именно поэтому слухи об интрижках и бурных романах преследовали принцессу Диану всю её жизнь. Таблоиды то и дело безустанно гудели новостями о её последнем любовнике, но только сама королевская особа могла подтвердить то, что действительно происходило за закрытыми дверями.
Свадебное фото принцессы Дианы и принца Чарльза. \ Фото: ilfattoquotidiano.it.
Непростые отношения леди Ди с её мужем принцем Чарльзом были лишь верхушкой айсберга. Хроники её многочисленных любовных похождений как до, так и после королевского развода продолжали и продолжают появляться даже спустя двадцать с лишним лет после её трагической гибели в Парижской автокатастрофе. Но история её жизни так же уникальна, как и то, что в ней были мужчины, перевернувшие мир всеобщей любимицы с ног на голову, став частью мимолётного романа и коротких, но достаточно ярких и бурных отношений, увы, не увенчавшихся успехом…
Диана и Чарльз, 1992 год. \ Фото: ilfattoquotidiano.it.
Многие в курсе того, что брак, который последовал за свадьбой принцессы Дианы и принца Чарльза в 1981 году, не был похож на сказку. Их несчастный союз был пронизан многими бедами и неверностью. Пара рассталась в 1992 году и в конечном итоге развелась в 1996 году, за год до трагической смерти принцессы. Будучи женатым на Диане, Принц Уэльский завёл роман со своей бывшей женой Камиллой Паркер Боулз, которая в то время тоже была замужем. Это было то, о чём Диана знала и молчала долгое время. Но однажды всё-таки поделилась насущным в интервью Panorama, сказав о том, что в этом браке их было трое, поэтому он был немного переполнен. Ко всему прочему, леди Ди призналась в том, что, будучи замужем за Чарльзом, также встречалась с другими мужчинами, включая того, кого она назвала «любовью всей своей жизни», и тот, кого многие до сих пор считают отцом принца Гарри.
1. Принц Чарльз
Принцесса Диана и принц Чарльз. \ Фото: popsugar.com.au.
Обручённая всего в девятнадцать лет, Леди Диана Спенсер вышла замуж за наследника престола в 1981 году, но их «вынужденный» брак распался, поскольку обе стороны были увлечены романами на стороне и другими, более важными делами, нежели семья.
2. Барри Маннаки
Барри Маннаки и принцесса Диана. \ Фото: boom.ms.
Согласно биографии, Диана впервые влюбилась в своего женатого телохранителя в 1985 году. Барри стал для неё больше чем «жилетка» и верный друг, готовый прийти на помощь в любую минуту. Но дворцовые слухи и сплетни привели к его увольнению годом позже. А в 1987 году Маннаки трагически погиб в автокатастрофе. «Я была счастлива только тогда, когда он был рядом», - сказала она в видео, полученном NBC. - Я думаю, что это был заговор, и его намеренно сбили... Но, к сожалению, мы никогда этого не узнаем».
3. Джеймс Хьюитт
Игрок поло Джеймс Хьюитт получает кубок из рук принцессы Дианы, 1987 год. \ Фото: mysmezeny.sk.
Сама Диана призналась в прелюбодеянии с рыжеволосым Хьюиттом, который, по слухам, был биологическим отцом принца Гарри (хотя он и отрицал это). Роман длился пять лет, после чего военный майор задумался о самоубийстве. Но вместо этого, он устроил грандиозную вечеринку, на которой попытался продать письма принцессы Дианы, адресованные ему за десять миллионов фунтов.
4. Джеймс Гилби
Леди Ди и Джеймс Гилби. \ Фото: lifestyle.sapo.pt.
А вот бывший продавец автомобилей больше всего запомнился своим «домашним» обращением к принцессе. Каждый раз, когда они вели беседу по телефону, Гилби называл её «моя дорогая», что было непозволительно для людей, якобы не имеющих отношений. Скандал разразился сразу же после того, как британские таблоиды завладели их интимными разговорами в 1992 году, и Диане ничего не оставалось, как разорвать отношения.
5. Оливер Хоар
Диана и Оливер Хоар на Royal Ascot, 1985 год (пара до начала отношений). \ Фото: hvylya.net.
По словам окружающих, Диана после очередного неудачного романа и смерти её отца, буквально стала «одержимой» исламским арт-дилером в 1992 году. На шестнадцать лет старше принцессы, Хоар был учтивым и внимательным аристократом. Именно это и произвело на неё неизгладимое впечатление. Ходят слухи, что она звонила ему более трёхсот раз. А бывший телохранитель и вовсе рассказал The Daily Mail, что однажды он заметил Хоара «полуобнажённым за горшком с лавровым деревом в коридоре Кенсингтонского дворца, курящим сигару».
6.Теодор Форстманн
Принцесса Диана и Теодор Форстманн. \ Фото: famososaominuto.com.
Миллиардер-предприниматель был на двадцать лет старше её, но влюбился в Диану после встречи с ней в 1994 году на ужине black tie. Согласно Daily Mail, он дарил ей цветы каждую неделю в течение трёх лет. Но позже, Теодор рассказал Нью-Йоркскому репортеру, что он неохотно закончил роман с очаровательной Дианой, дабы воссоединиться со своей давней подругой Деборой Хагерти.
7. Джон Кеннеди младший
Джон Кеннеди младший и принцесса Диана. \ Фото: nexter.org.
Если верить словам бывшей подруги Дианы, экстрасенсу Симон Симмонс, то в 1995 году между Ди и Кеннеди младшим промелькнула страсть, и они оказались в одной постели по чистой случайности. Однако, бывший дворецкий королевской семьи утверждал обратное, говоря о том, что ничего подобного не было и что это всего лишь фантастическая сказка, придуманная Симмонс.
8. Уилл Карлинг
Диана приветствует членов английской сборной по регби. Рядом ─ капитан сборной Уилл Карлинг, 1994 год. \ Фото: kurio.id.
А вот между регбистом Уиллом Карлингом и Дианой был настоящий флирт, переросший в бурный роман. Увлечённая новой любовью, принцесса под любым предлогом брала своих сыновей на матчи, чтобы посмотреть на то, как играет её любимый. И в один прекрасный момент, жена Карлинга, Джулия, не выдержав, позже набросилась на него со словами, что ей жаль, что он так поступил с ней и что принцесса вопреки всему не в первый раз повела себя ненадлежащим образом.
9. Брайан Адамс
Брайан Адамс и принцесса Диана. \ Фото: vanityfair.com.
Несмотря на то, что музыкант Брайан Адамс написал сингл «Диана» в 1985 году, тем не менее, он долгих десять лет не приближался ни на шаг к той самой женщине, сводящей его с ума. Но как выяснилось, гораздо позже в 2014 году бывшая подруга канадского рок-музыканта актриса Сесилия Томсен со всей уверенностью заявила Daily Mail о том, что у Дианы и Адама был самый настоящий роман, положивший конец её собственным отношениям в 1996 году.
10. Хаснат Хан
Леди Ди и Мистер чудесный. \ Фото: rumourjuice.com.
Пакистанский кардиохирург Дианы по прозвищу «Мистер чудесный» считается любовью всей жизни принцессы. Их двухлетние отношения держались в глубокой тайне, и Хан боялся внимания прессы, которое он неизбежно получит как любовник Ди. Они даже спокойно навестили семью Хана в Лахоре. Но давление оказалось слишком сильным и тогда Хан якобы разорвал отношения на ночной встрече в Гайд-парке. По слухам, на момент своей смерти, Диана была беременна ребёнком Хана.
11. Доди Файед
Диана и Доди. \ Фото: isiam.ru.
Диана не стала долго ждать, чтобы прийти в себя после разрыва с Ханом. Через месяц она уже встречалась с египетским миллиардером Доди Файедом. Но их отношения длились недолго. Не прошло и двух месяцев, как после совместного отдыха на яхте на Французской Ривьере они попали в автокатастрофу в Париже, которая унесла их жизни. Отец Файеда, миллиардер Мохаммед Аль-Файед, долго утверждал, что катастрофа была заговором, выполненным британской разведывательной организацией MI6.
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