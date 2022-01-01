В Германии можно арендовать отличное жилье всего за 88 центов в год, но с одним условием

Старинные улочки квартала Фуггерай (Fuggerei) в Аугсбурге (Германия).

Квартал Фуггерай — необычный город в городе.

Так выглядит первый социальный квартал Европы.

История появления особенного квартала

Так выглядел Аугсбург в XV веке.

Аугсбург в наши дни.

Великий меценат Якоб Фуггер (1459-1525).

Создание первого в Европе социального жилья

Арка ведущая на одну из улиц квартала Фуггерай (Fuggerei).

Все восемь ворот на ночь закрываются даже в наши дни.

Каждое жилище имело отдельный вход.

Все дома имеют живописные палисадники.

Фасады домов не отличались особым изяществом.

Убранство комнат, повторяющий стиль средних веков.

В нишах домов расположены фигуры ангелов и святых.

Развитие инфраструктуры квартала

Интерьер храма Святого Маркуса (Markuskirche).

Джакомо Пальма Младший – Осаждение Христа (масло on board).

Внутреннее убранство церкви Фуггерая.

В этой церкви располагалась школа.

Фонтан на площади квартала Фуггерай.

Дома утопающие в зелени.

Такие колонки обеспечивали водой жителей квартала.

Тихие живописные улицы необыкновенного квартала.

В страшные руины превратился квартал во время войны.

Послевоенное восстановление

Так выглядит план-схема квартир в Фуггерай.

Уютные внутренние дворики.

Оригинальное оформление фасада здания.

Современная жизнь квартала

Интерьер современной гостиной.

Кухня объединена с просторной столовой.

Такая огромная ванная комната есть не у всех собственных квартирах.

Очень уютная спальня.

Увековечивание памяти

Дом Моцартов, в котором организовали музей.

Так были оформлены спальни в квартале-пансионе (Музейная экспозиция).

Портрет Якуба Фуггера на стене в музее.

Перед музеем установили бюст Якоба Фуггера.

Туристов встречают жители в исторических костюмах.