В Германии можно арендовать отличное жилье всего за 88 центов в год, но с одним условием

Старинные улочки квартала Фуггерай (Fuggerei) в Аугсбурге (Германия).
В это сложно поверить, но в баварском городе Аугсбург есть очень примечательный квартал Фуггерай, который вызывает к себе неподдельный интерес, удивляя необычными правилами и устоями. Это своего рода город в городе и славится он тем, что с давних времен здесь помогают людям, попавшим в бедственное положение и оставшимся без крова над головой. Даже в наше время, жизнь в этом квартале не перестает изумлять своими многовековыми традициями и более чем демократичными ценами за аренду жилья – всего 88 центов в год!
Квартал Фуггерай — необычный город в городе.
Так выглядит первый социальный квартал Европы.
Как же стать жителем столь оригинального места, каждый себе задаст вопрос, узнав о настолько мизерной плате. Конечно же, есть отдельные непременные условия, которые необходимо выполнять всем проживающим гражданам. Желательно быть уроженцем Аугсбурга, или проживать в нем не менее двух лет, исповедовать католическую веру и иметь незапятнанную репутацию, естественно, предпочтение отдается бедным семьям с маленькими детьми, которые по объективным причинам не могут иметь собственный дом. И если правление фонда Фуггеров решит выделить кому-то социальное жилье, то обязательно последует просьба молиться трижды в день о здравии и процветании их семейства!
История появления особенного квартала
Так выглядел Аугсбург в XV веке.
Аугсбург в наши дни.
Первые известия о предках Фуггеров датируются серединой XIV века, когда обычный деревенский ткач Ганс поселился в Аугсбурге. Переехав в город, он не только занимался своим привычным ремеслом, но и начал торговать тканями, что позволило последующим поколениям стать на ноги и превратиться в состоятельное семейство. И уже к началу XVI века стало одним из богатейших династий Аугсбурга, которое прославилось своими благотворительными делами.
Великий меценат Якоб Фуггер (1459-1525).
Потомок Ганса Яков Фуггер принял по тем временам весьма революционное решение – создал первый в Европе социальный многоквартирный квартал для бедных семей. Условия, по которым тот или иной человек мог стать полноправным жителем необычного поселения, были теми, что и сейчас поэтому по праву можно их назвать многовековыми традициями.
Создание первого в Европе социального жилья
Арка ведущая на одну из улиц квартала Фуггерай (Fuggerei).
Все восемь ворот на ночь закрываются даже в наши дни.
Буквально за десять лет было построено в общей сложности 53 дома, в которых оборудовали 115 квартир и за проживание была назначена символическая плата – 1 рейнский гульден. Архитектором такого необычного жилья стал Томас Кребс, который создал не только жилые дома, но и спланировал весь комплекс – в обнесенном высокой стеной квартале было создано семь улиц, которые имели собственные ворота, закрывающиеся на ночь.
Каждое жилище имело отдельный вход.
Все дома имеют живописные палисадники.
Двухэтажные дома были рассчитаны на две семьи с отдельными входами. Перед каждой квартирой оформили уютный садик, засаженный кустарниками и цветами, оборудовали уличными фонарями.
Фасады домов не отличались особым изяществом.
Убранство комнат, повторяющий стиль средних веков.
В нишах домов расположены фигуры ангелов и святых.
Фасады домов были весьма скромные и не выделялись особым шармом, а жилые комнаты имели аскетический вид, но несмотря на это отличались уютом и были оснащены всем необходимым для достойного проживания малоимущих семей. Каждый дом этого квартала оформлен особенными дверными ручками и оригинальными звонками, которые были совершенно уникальны, благодаря этому их спутать даже в темноте с другим домом или квартирой было невозможно.
Развитие инфраструктуры квартала
Интерьер храма Святого Маркуса (Markuskirche).
Джакомо Пальма Младший – Осаждение Христа (масло on board).
Внутреннее убранство церкви Фуггерая.
Постепенно вся территория обустраивалась и превращалась в удобное место для проживания, так в конце XVI века была создан храм Святого Маркуса (Markuskirche), который чаще называют церковью Фуггерая. Даже несмотря на то, что она была разрушена во время Второй мировой войны, во время союзнических авианалетов, в ней сохранились не только церковная утварь, но и некоторые предметы исторического интерьера и что самое главное, уцелело «Распятие», написанное Джакомо Пальма-младшим еще в далеком 1600 году.
В этой церкви располагалась школа.
Со временем в церкви разместили школу для детей квартала, а также преподавал все необходимые науки сам настоятель божьего храма.
Фонтан на площади квартала Фуггерай.
Дома утопающие в зелени.
Такие колонки обеспечивали водой жителей квартала.
В это же время для удобства местных жителей, в самом центре квартала установили источник воды, который сохранился и до наших дней, только теперь он не деревянный, а необычный чугунный фонтан. Для жителей окраин были выкопаны колодцы и установлены специальные насосы, которые и обеспечивали всех водой.
Тихие живописные улицы необыкновенного квартала.
При поддержке фонда Фуггеров к концу XVI века из трех домов, расположенных на улице Herrengasse была организована лечебница для больных сифилисом, в которой всеми доступными и даже невероятными способами пытались с этой заразой бороться.
В страшные руины превратился квартал во время войны.
Вплоть до начала Второй мировой войны обитатели квартала спокойно жили и работали, создавая все новые блага. Но в военное время город был разрушен из-за постоянных бомбардировок союзнических военно-воздушных сил, поскольку в нем располагались не только заводы по производству танков MAN, авиазавод Messerschmitt, но и мастерские по их ремонту. В ходе таких налетов, к сожалению, пострадали и ценнейшие архитектурные памятники, жилые дома и весь квартал Фуггерай.
Послевоенное восстановление
Так выглядит план-схема квартир в Фуггерай.
Уютные внутренние дворики.
Оригинальное оформление фасада здания.
И снова при поддержке фонда семьи в течение пяти лет, лежавший в руинах квартал не только полностью восстановили, но и было решено построить еще четырнадцать домов, ведь в это тяжелое послевоенное время, граждане нуждались в доступном жилище. Только теперь дома были оснащены всеми необходимыми коммуникациями: проведены водопровод и электричество, все дома централизованно отапливаются.
Современная жизнь квартала
Интерьер современной гостиной.
Кухня объединена с просторной столовой.
Даже в теперешний час, как и в старые добрые времена, в домах квартала Фуггерай живут люди – в общей сложности приблизительно двести человек, на тех же условиях и с обязательными молитвами трижды в день за здравие и процветание основателей такого прекрасного района.
Такая огромная ванная комната есть не у всех собственных квартирах.
Очень уютная спальня.
Современные квартиры этого квартала, как правило, имеющие общую площадь около 60 квадратных метров, благоустроены и оснащены всей необходимой современной техникой. Плата аренды остается неизменна – в перерасчете на евро, всего лишь 88 центов, квартплата за коммунальные услуги частично компенсируется фондом, а остальную часть оплачивают жильцы.
Увековечивание памяти
Дом Моцартов, в котором организовали музей.
Так были оформлены спальни в квартале-пансионе (Музейная экспозиция).
Портрет Якуба Фуггера на стене в музее.
Благодарные жители этого квартала организовали музей Фуггерай, расположив его в доме, где когда-то жил прадед самого великого Моцарта. Благодаря его экспозиции можно отследить всю историю создания и многовекового существования этого особенного района. В нем собраны предметы интерьера, кухонной утвари, быта рядовой жителей, а также фотографии и ценнейшие исторические документы.
На том месте, где во время войны было бомбоубежище создали музей – «бункер», который рассказывает историю ужасных потерь и разрушений, а также период восстановления квартала из руин.
Перед музеем установили бюст Якоба Фуггера.
Уже в XXI веке на площади перед музеем установили памятник Якобу Фуггеру, который прославился не только как щедрый меценат, но и был инициатором создания столь необходимого жилого квартала.
Туристов встречают жители в исторических костюмах.
В последнее время — это необычное поселение пользуется большой популярностью среди туристов, а его жители с удовольствием проводят экскурсии по своему кварталу, только вход на территорию платный.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии