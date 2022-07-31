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Сценические образы рок-звезд 1980-х

Рок-звезды – это отдельная категория музыкантов. И речь идет не только о стиле исполнения, но и о внешнем виде артистов. Яркие, эксцентричные, неформальные – они вызывают бурю эмоций у своих фанатов. Но сценические образы рок-звезд 1980-х – это настоящий трэш. Предлагаем вам вспомнить, как выглядели метал-группы 30-40 лет назад.

Сценические образы рок-звезд 1980-х

Вепри суицида


Сценические образы рок-звезд 1980-х

Белорусский метал–бэнд «Вепри суицида».

Manowar


Сценические образы рок-звезд 1980-х

«Manowar» попали в книгу рекордов Гиннесса как «самая громкая концертная группа мира».

Venom и Pretty Boy Floyd


Сценические образы рок-звезд 1980-х

Слева: «Venom» – группа так называемого экстремального металла, справа: Pretty Boy Floyd – американская глэм-метал группа.

Judas Priest


Сценические образы рок-звезд 1980-х

Британская хэви-метал группа, продавшая за свою 40-летнюю карьеру 50 млн. альбомов.

Black metal accordion


Сценические образы рок-звезд 1980-х

Этот снимок металлиста с аккордеоном стал популярным интернет-мемом.

Hilang Selera


Сценические образы рок-звезд 1980-х

Эти исполнители выглядят точно как звезды.

Stryper


Сценические образы рок-звезд 1980-х

Stryper – первая американская христианская рок-группа, играющая в стиле глэм-рок.

Рэнди Пайпер


Сценические образы рок-звезд 1980-х

Американский музыкант, сооснователь и гитарист хэви-метал группы «W.A.S.P.».

X Japan


Сценические образы рок-звезд 1980-х

X Japan – хэви-метал группа из Японии.

Благодарные фанаты


Сценические образы рок-звезд 1980-х

Почитатели рок-групп.

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