Она выжила и простила

29 августа 1977 года девочка весом чуть более килограмма в проводах и трубках лежала в блоке для новорожденных. Но поблизости не было видно встревоженных родителей, которые бы держали малышку за руку, отчаянно желая, чтобы она выжила. Мать Мелиссы Оден (Melissa Ohden) покинула больницу в Айове, полагая, что ребенок умер в результате солевого аборта, который она сделала на восьмом месяце беременности.











Аборт оказался неудачным, но мать Мелиссы в течение 36 лет понятия не имела, что ребенок выжил. После того как Мелисса узнала о драматическом начале своей жизни, она провела почти два десятилетия, пытаясь найти ответы, и выяснила, что биологическая мать не хотела делать аборт. Мелисса также узнала, что своей жизнью она обязана медсестре, которая услышала слабый крик ребенка, выброшенного как медицинские отходы. В череде ужасных подробностей оказалось, что в тот день дежурила еще одна медсестра, которая поручила другим «оставить ребенка в комнате умирать». Поразительно, но эта медсестра была бабушкой малышки.







Узнав такое о своей жизни, другой человек бы стал озлобленным и жестоким. Но Мелисса, которую удочерила любящая семья, воссоединилась со своей биологической матерью в прошлом году и нашла силы простить.

Борьба за жизнь

Эффект разорвавшейся бомбы

Поиск истины

Ответы на вопросы

Воссоединение