Кто такие средневековые отшельники, и Почему они соглашались быть заживо замурованными

Павел I Исповедник, архиепископ Константинопольский. \ Фото: johnsanidopoulos.com.

Встреча святого Антония и Святого Павла, мастер Оссерванца, ок. 1430-35 гг. \ Фото: wordpress.com.

Жертвоприношение дочери Иеффая, замурованной, как отшельница, иллюстрация из Памплонской Библии, 1197 год. \ Фото: initiale.irht.cnrs.fr.

Святой Бенедикт Нурсийский. \ Фото: google.com.

Опорный пункт позднего средневековья в церкви Всех Святых. \ Фото: charmedfinishingschool.com.

Отшельническая келья в церкви Святой Девы Марии, Эссекс, Англия. \ Фото: essexviews.uk.

Ограждение отшельницы епископом, освещение из Папского, стр. 200, ок. 1400-1410 гг. \ Фото: parker.stanford.edu.

Персеваль встречается со своей тётей, затворницей, озарённой прозой Тристана, ок. 1450-1460 гг. \ Фото: pop.culture.gouv.fr.

Замурованная монахиня, иллюстрация из Темных историй Австрии, стр. 272, Мориц Берманн, 1868 год. \ Фото: books.google.ch.

Опорная пристройка на кладбище Святых Невинных в Париже, комикс из Le Cimetiere des Innocents, 2017 год. \ Фото: seenthis.net.

Григорий Турский, гравюра Франсуа Жака Декевовиллера, по рисунку Луи Буланже, XIX век. \ Фото: fineartamerica.com.

Король ведёт беседу с отшельницей, Песнопения Ротшильда, Йель Бейнеке. \ Фото: sourcebook.stanford.edu.