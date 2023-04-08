Кто такие средневековые отшельники, и Почему они соглашались быть заживо замурованными

В Средние века некоторые женщины и мужчины давали согласие быть замурованными заживо, что на сегодняшний день вызывает множество вопросов и недоумение, но в то время это было обычным делом. О том, что стало главной причиной такого решения и почему отшельники были замурованными заживо по собственной воле – далее в статье.
Павел I Исповедник, архиепископ Константинопольский. \ Фото: johnsanidopoulos.com.
Жизнь отшельников восходит к раннехристианскому Востоку. Отшельниками и отшельницами были мужчины или женщины, которые решили уйти из светского мира, чтобы вести аскетическую жизнь, посвящённую молитве и Евхаристии. Они жили отшельниками и давали обет оставаться на одном месте, часто живя в келье, пристроенной к церкви.
Слово монах происходит от древнегреческого ἀναχωρητής, производное от ἀναχωρεῖν, означающего снимать. Образ жизни отшельника - одна из самых ранних форм монашества в христианской традиции.
Встреча святого Антония и Святого Павла, мастер Оссерванца, ок. 1430-35 гг. \ Фото: wordpress.com.
Первые сообщения об опыте поступили от христианских общин в Древнем Египте. Около 300 года н. э. несколько человек оставили свою жизнь, деревни и семьи, чтобы жить отшельниками в пустыне. Антоний Великий был самым известным представителем отцов-пустынников, ранних христианских общин на Ближнем Востоке. Он внёс значительный вклад в распространение монашества как на Ближнем Востоке, так и в Западной Европе. Точно так же, как Христос просил своих учеников оставить всё позади, чтобы следовать за ним, отшельники сделали то же самое, посвятив свою жизнь молитве. Христианство поощряло их следовать Священным Писаниям. Аскетизм (скромный образ жизни), бедность и целомудрие высоко ценились. Поскольку этот образ жизни привлекал всё большее число верующих, были созданы общины анахоретов, и они построили камеры, которые изолировали их обитателей. Эта ранняя форма восточнохристианского монашества распространилась в Западном мире во второй половине IV века. Западное монашество достигло своего пика в Средние века. Бесчисленные монастыри и аббатства были построены в городах и ещё больше в уединённых местах. В Средние века также родилось несколько религиозных орденов, таких как орден бенедиктинцев, картезианцев и цистерцианцев. Эти ордена пытались включить отшельников в свои общины, поглощая их в форме кенобитского монашества. С тех пор лишь немногие люди продолжали исповедовать свою веру, живя отшельниками, вместо того чтобы присоединиться к религиозной общине.
Жертвоприношение дочери Иеффая, замурованной, как отшельница, иллюстрация из Памплонской Библии, 1197 год. \ Фото: initiale.irht.cnrs.fr.
В правление Бенедикта Нурсийского (святого Бенедикта 516 г. н. э.) отшельническая жизнь была высшей формой монашества. Более опытные монахи могли бы рискнуть жизнью отшельника, сражаясь с дьяволом и сопротивляясь искушению. Жизнь отшельников процветала в XI и XII веках. Следуя примеру святых, тысячи средневековых женщин и мужчин присоединились к этому потоку и выбрали этот трудный образ жизни. Они оставили всё позади и начали проповедовать покаяние и подражание апостолам. Физический труд, бедность и молитва были основными столпами их жизни. Исторический контекст повлиял на эту тенденцию. Это было время роста населения и глобальных изменений в обществе.
Святой Бенедикт Нурсийский. \ Фото: google.com.
Города расширились, и было создано новое разделение властей. Во время этого переворота в обществе многие люди остались позади, слишком бедные, чтобы вписаться в него. Отшельническая жизнь привлекала многих из этих потерянных душ. Церковь не была против отшельников, но они знали, что за ними нужно присматривать. Отшельники были более склонны к излишествам и ереси, чем монахи, жившие общинами. Поэтому, наряду с созданием религиозных общин, Церковь поощряла оседлость отшельников, создавая одиночные камеры, в которых содержались заключённые. Таким образом, о средневековых женщинах и мужчинах заботились, вместо того чтобы вести отшельническую жизнь в лесу или на дорогах.
Опорный пункт позднего средневековья в церкви Всех Святых. \ Фото: charmedfinishingschool.com.
Отшельники и, чаще всего, отшельницы выбирали такой образ жизни, и некоторых не только запирали в монастыре — их заживо замуровывали. Акт восхождения отшельника символизировал его смерть для всего мира. Тексты описывали отшельников как принадлежащих к «Ордену Мёртвых». Их приверженность была необратимой. Единственный путь вперёд был к Небесам.
Тем не менее, анахореты не были оставлены в своих камерах умирать. Они всё ещё могли общаться с внешним миром через небольшое отверстие в стене с решётками и занавесками. Отшельники нуждались в помощи священнослужителей и преданных, чтобы принести им пищу и лекарства и удалить их отходы. Они полностью зависели от общественной благотворительности. Если население забывало о них, они умирали.
Отшельническая келья в церкви Святой Девы Марии, Эссекс, Англия. \ Фото: essexviews.uk.
Священные места, как правило регулировали строительство отшельнических келий. Текст XII века сообщает, что клетка составляла около восьми квадратных футов. Вместе с отверстием, через которое они получали пищу и общались с внешним миром. Крепления, примыкающие к церковным стенам, также имели агиоскоп или косоглазие - отверстие в церковной стене для последующих служб.
Внутренняя планировка была скудной. В нескольких документах упоминается яма, вырытая в земле. Отшельник стоял в этой яме, когда его замуровали, и она стала его могилой после его смерти. Стол, табурет и несколько культовых предметов дополняли его имущество. Некоторые камеры были больше, с двумя или тремя комнатами на двух этажах, но большинство были маленькими и плохо обставленными. Закоренелые отшельники жили в неотапливаемой камере, но раскопки показали, что у большинства из них были встроенные дымоходы.
Ограждение отшельницы епископом, освещение из Папского, стр. 200, ок. 1400-1410 гг. \ Фото: parker.stanford.edu.
Отшельники были частью обычной жизни в Средневековой Европе. Они были неотъемлемыми членами общества. Их жертва подала пример. Они напомнили местному сообществу о важности своих действий в мире смертных. Их камеры были расположены в ключевых точках деревни или города. Многие из них были построены вплотную к церковным стенам. Кельи, примыкающие к церквям, часто пристраивались к северной стене, самой холодной части, рядом с хорами. В Англии такая пристройка обычно находилась внутри церкви, рядом с частными часовнями. Некоторые из них можно было найти вдоль оборонительных стен городов, обычно рядом с воротами. В этом случае отшельник служил духовным наставником врагов города. Даже если они не могли действовать напрямую в случае вторжения, они иногда были способны на чудеса.
Хроника XV века повествует об отшельнице из Баве, города на севере Франции. Она спасла местную церковь от сожжения свирепыми капитанами, умоляя их остановиться во имя Христа и предлагая каждый день молиться за их души. Такие опоры-пристройки также можно было найти на мостах, рядом с больницами и лепрозорием или среди кладбищенских могил.
Персеваль встречается со своей тётей, затворницей, озарённой прозой Тристана, ок. 1450-1460 гг. \ Фото: pop.culture.gouv.fr.
Местные власти и монастыри заботились об отшельниках. Иногда они выбирались после нравственного исследования и становились собственностью города или монастыря. Власти оплачивали их еду, одежду, лекарства и расходы на похороны. Даже короли брали отшельников под свою защиту. Карл V, король Франции во второй половине XIV века, попросил о присутствии анахорета из Ла-Рошели. Король заставил её приехать в Париж и поселил в хорошей келье из-за её святой репутации. В Англии записи королевских счетов показывают, что некоторые короли предоставляли пенсии нескольким отшельникам.
Кто был настолько предан или безумен, чтобы совершить этот огромный прыжок веры? Сегодня выбор монашеской жизни — это призвание. Большинство отшельников или отшельниц были мирянами, часто бедными и без образования. Исключения также существовали. Несколько состоятельных мужчин выбрали жизнь отшельника. Они потратили свои деньги на строительство своих камер и даже наняли слугу, чтобы присматривать за ними.
Замурованная монахиня, иллюстрация из Темных историй Австрии, стр. 272, Мориц Берманн, 1868 год. \ Фото: books.google.ch.
Большинство из них были средневековыми женщинами. Желание вести отшельническую жизнь часто проистекало из желания покаяться. Некоторые из них были бывшими путанами. Церковь, а также монастыри, поощряли заточение распутных дев, чтобы уберечь их от похотливой жизни. Некоторые становились отшельниками из-за отсутствия у них перспектив. Средневековые женщины, не имевшие приданого, не могли выйти замуж или даже вступить в религиозную общину. Другие были жёнами священников, которые присоединились к отшельнической жизни после того, как Второй Латеранский собор 1139 года ввёл безбрачие священников. Другие были вдовами или брошенными жёнами.
Иветта из Гюи, бельгийская девушка конца XII века, стала отшельницей по другой причине. В детстве Иветта хотела стать монахиней, но её отец, богатый сборщик налогов, заставил её выйти замуж в тринадцать лет. Иветта так яростно презирала супружеский долг, что желала смерти своему мужу. Её желание было исполнено пять лет спустя, когда она овдовела. Она отказалась снова выходить замуж и начала заботиться о бедных и прокажённых. Иветта потратила на это почти всё своё состояние, хотя её семья пыталась переубедить её, забрав у неё детей. Вместо этого Иветта оставила всё, чтобы жить в камере среди прокажённых. Святая прославилась благодаря своей преданности и мудрым советам, которые она давала. Преданные собрались вокруг её камеры и сделали большие пожертвования, позволив ей руководить строительством больницы. В конце концов ей даже удалось обратить в свою веру своего отца, который поступил в аббатство.
Опорная пристройка на кладбище Святых Невинных в Париже, комикс из Le Cimetiere des Innocents, 2017 год. \ Фото: seenthis.net.
Камера была явно задумана для того, чтобы заставить страдать её обитателя. Отшельник, который стал безвозвратно мёртвым для мира, должен был страдать, точно так же, как в Страстях Христовыв. Идеальный отшельник преодолевал страдания и искушения, поднимаясь к святости. Его тюрьма стала вратами в Рай. Но реальность часто была далека от этого.
Некоторые отшельники вели свою греховную жизнь, притворяясь, что молятся, когда мимо проходили прохожие, или сплетничали с ними. Как бы невероятно это ни звучало, быть замурованным заживо стало завидным положением. Отшельников кормили и заботились о них, в то время как в эти трудные времена многие люди умирали от голода. Их жертва внушала уважение и благодарность их общине.
Других отшельников, которые не смогли привыкнуть к этому экстремальному образу жизни, постигла ужасная участь. Тексты сообщают, что некоторые из них сошли с ума и покончили с собой, хотя самоубийство было запрещено Церковью. Стихотворение начала XIV века повествует об отшельнице Руана на северо-западе Франции. В тексте говорится, что она сошла с ума, и ей удалось сбежать из своей камеры через маленькое окошко, чтобы броситься в горящую печь соседней пекарни.
Григорий Турский, гравюра Франсуа Жака Декевовиллера, по рисунку Луи Буланже, XIX век. \ Фото: fineartamerica.com.
В VI веке Григорий Турский, епископ и известный историк, сообщил несколько историй отшельников в своей «Истории франков». Один из них, юный Анатоль, замурованный заживо в возрасте двенадцати лет, жил в камере, такой маленькой, что человек едва мог встать внутри. Через восемь лет Анатоль сошёл с ума и был доставлен на могилу Святого Мартина в Туре в надежде на чудо.
Анахореты были неотъемлемой частью общества на протяжении всего Средневековья, но они начали исчезать в конце XV века, во время Возрождения. Смутные времена и войны, несомненно, способствовали разрушению нескольких ячеек. Церковь всегда рассматривала жизнь отшельников как нечто потенциально опасное, искушения и еретические злоупотребления были рискованными. Тем не менее, это, вероятно, были не единственные причины их постепенного исчезновения. В конце XV века затворничество стало формой наказания. Инквизиция пожизненно заключала еретиков под стражу. Одна из последних отшельниц кладбища Святых Невинных в Париже была заперта в камере, потому что убила своего мужа.
Король ведёт беседу с отшельницей, Песнопения Ротшильда, Йель Бейнеке. \ Фото: sourcebook.stanford.edu.
Множество сказок и легенд повествуют об историях средневековых женщин и мужчин, которые решили провести остаток своей жизни замурованными в маленьких камерах за свою веру. Как бы странно это ни выглядело, анахореты действительно были неотъемлемой частью средневекового общества.
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