12 цепляющих фактов о «Джокере», заставившем испытать симпатию к злодею из комиксов

Ставший лидером мирового проката фильм «Джокер» всколыхнул мир кинокритиков, мир любителей комиксов о Бэтмене и вообще всех киноманов. В настоящий момент этому фильму прочат номинации на Оскар практически во всех номинациях. Создателям этой картины удалось впервые внести глубочайший психологизм в историю вымышленного суперзлодея, созданного авторами графического романа 80 лет назад. Материал собрал все самые ценные факты о будоражащей умы киноработе.
Джокер, которому сочувствуют. / Фото: imax.com
На Венецианском кинофестивале фильму рукоплескали стоя 8 минут
Киносенсация 2019 года.
Венецианский кинофестиваль, который проходит в начале сентября каждый год, - один из нескольких крупнейших мировых кинослётов, на которых качество кино оценивают светила мира кинопроизводства уже около ста лет. 8-минутная овация стоя - оценка, которой не достигал ни один фильм за последние несколько десятилетий. В настоящий момент кинокритики предвещают фильму такие номинации на Оскар, как «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучшая мужская роль первого плана», «Лучшая работа художника-постановщика», «Лучший кинооператор», «Лучший саундтрек», «Лучшая работа художника по костюмам» и другие.
Фильм является классическим приквелом Бэтменианы
Я всем вам скоро устрою... / Фото: hjacket.com
События в фильме происходят в тот отрезок времени, когда будущему Бэтмену (Брюсу Уэйну) еще примерно 10 лет. Таким образом, данный сюжет является каноническим приквелом и ни в каких сюжетных деталях не противоречит событиям первых романов с участием молодого супергероя Бэтмена. Согласно канону (DC Comics ©), человек, ставший Джокером был ранее то ли неудачливым комедиантом, то ли гангстером, но сам он уже не помнит кем, а также он многочисленное количество раз сбегал из психиатрической лечебницы Аркхэм.
Фанаты супергероя Бэтмена недовольны показом в фильме его родителей и его самого
Показ семьи Бэтмена, Уэйнов из канонических комиксов, вызвал недовольство у фанов супергероя. / Фото: forbes.com
Супергерой из классических американских комиксов Бэтмен имеет сотни миллионов поклонников во всем мире. И в настоящий момент многие из них недовольны тем, как показаны будущий Бэтмен Брюс Уэйн и его родители в новой кинокартине. Дело в том, что семейство Уэйнов в фильме 2019 года выглядит довольно непривлекательно: это снобы, которым особенно нет дела до настоящих нужд жителей загнивающего города Готэм. Канонические фанаты против того, что зрители начинают обелять будущего суперзлодея Джокера и очернять маленького Брюса Уэйна, будущего Бэтмена, который призван всегда, как говорят американцы, спасать день. Маленький Брюс показан в фильме сынком богатых родителей с равнодушным, даже слегка надменным лицом, а его родители - богачами, которым нет дела до нужд кого бы то ни было, кроме себя. Томас Уэйн назвал представителей низшего класса клоунами, что и вызвало массовые недовольства.
Имя Джокера в фильме является отсылкой к имени актера, играющего Бэтмена в наши дни
Постер одного из последних фильмов о Бэтмене. / Фото: pinterest.com
Если посмотреть на сокращённое написание имени персонажа Артура Флека (А.Флек), легко заметить, что это игровая отсылка к имени актера Бена Аффлека, который является последним кинобэтменом на сегодняшний день. Сложно сказать, что вкладывали в этот ход кинопроизводители. Возможно, это намёк на то, что в мире нет чёрного и белого: Бэтмен в любой момент может стать Джокером и наоборот.
Роберт Де Ниро сыграл ведущего телешоу, обладающего сомнительными моральными качествами
Когда-то Артур Флек боготворил шоумэна Мюррея... Фото: kinopoisk.ru
Роберт Де Ниро сыграл ведущего вечернего телешоу, выходящего в прямом эфире. Декорации студии выстроены так, что максимально повторяют интерьер реально выходящего в США по вечерам «Шоу сегодня вечером» («The Tonight Show»). До совершения преступления психически больной Артур Флек боготворил шоумена Мюррея, сыгранного Де Ниро, представлял его в мечтах своим названным отцом. В реальности же этот шоумен стал насмехаться над Артуром, беспрестанно показывая в своей программе видеозапись, в которой у Артура случился приступ на сцене камеди-клуба. К сожалению, телеведущие, обладающие сомнительными моральными качествами и за большой куш готовые высасывать душу из гостей шоу, - остро стоящая проблема в наши дни (чего стоят российские экземпляры!). Наверняка многие зрители испытали катарсис, когда Джокер застрелил Мюррея в прямом эфире.
Фильм показывает современное общество, в котором потребительство - во главе угла
Всё на продажу!!! / Фото: kinopoisk.ru
Отдельного внимания заслуживает образ Готэма в экранизации 2019 года - города, в котором всё продается и покупается. Общество потребления, заявленное в одной из начальных сцен (слоган «Всё на продажу!» на плакате, который держит в руках психически больной Артур, пытающийся заработать денег для себя и больной матери), пройдёт лейтмотивом через весь фильм. Практически в каждой уличной сцене на заднем плане - билборды с заманчивыми предложениями. И даже в мощном финале, когда Джокер, подобно Христу-Антихристу, возвышается над ликующей от свободы толпой, за ним прямо по курсу находится реклама с многообещающей полуголой дамской попой на билборде.
Минуты славы Джокера... / Фото: imax.com
Классовое общество, где элита ходит в пафосный кинотеатр с золочёными экранами и мраморными раковинами в туалетных комнатах, а нижние слои общества (они же КЛОУНЫ во всех смыслах, они же мусорщики), доведенные до крайне нужды, устраивают революцию на улицах притчевого города Готэм, - основная тема картины. Разумеется, тема амбивалентности добра и зла - не нова, но авторам «Джокера» удалось выкроить из отреза элитной ткани штучную вещицу идеальной пропорции и не менее элитными нитками накрепко сшить в артефакт.
Фильм работает с бессознательным зрителя, отсылая к маститым авторам-провокаторам 20 века
Высвобождение эмоций зрителя... / Фото: mirror.uk
Рецензенты от киногильдий отмечают, что дух фильма в целом, и в частности сцена в метро (приставание пареньков-мажоров к простой девушке, насилие) очень созвучна культовому тексту Алена Роб-Грийе «Проект революции в Нью-Йорке». Сам образ метро, упоминание о «мусорной забастовке» и «суперкрысах», конечно же, явная отсылка к известному и скандальному новому роману 1970 года. Как и Роб-Грийе, создатели фильма 2019 года работают с подсознанием зрителя, пробуждая в нём универсальные инстинкты: страх, ужас, жажду ответного насилия, катарсис-освобождение от реализованных порывов, а не сублимацию и фрустрацию, приличествующую добропорядочному мещанину.
Над богатыми подонками учинена сочная расправа! И нет никакого сомнения, что
бо́льшая часть зрителей тихонько сжимает кулаки в сумраке кинозала и проговаривает про себя: «Так ему, так! Добивай гада!» Высвобождение эмоций неудовлетворённости от жизни, общества, государства, семьи - это то, что демонстрирует Джокер. Большинству зрителей это нужно. И это же стремился пробудить у своих читателей Роб-Грийе.
Игра актера Хоакина Феникса поражает воображение именитых фигур из мира кинематографа
Пост из Инстаграма Ренаты Литвиновой. / Фото: @renatalitvinovaofficiall
Игру Хоакина Феникса в роли Джокера в приквеле Бэтменианы 2019 года называют революционной. Критики не сомневаются в том, что актер получит Оскар за лучшую мужскую роль. Скриншот выше показывает оценку игры актера (и качества фильма в целом) мастодонта российского кинематографа в качестве режиссера, сценариста и актрисы Ренаты Литвиновой. Она говорит о том, что видит в образе Джокера, сыгранного Фениксом, актеров современности, которых не хотят снимать только потому, что они не вписываются в формат кинопроизводства.
Причин для такой ситуации может быть немало: актер может быть геем, играющим роли секс-символов (это по сей день преимущественно скрывается в мире киноиндустрии, к таким актерам приставляются вымышленные жены или невесты из мира масс-медиа), актер может быть оппозиционером (особенно актуально для современной России), на актере может быть поставлено клеймо характерного актера (то есть за ним закрепляются только роли определенного типа, например, злодея или секс-символа), актер может считаться исключительно телевизионным (снимающимся только в сериалах) и т.п.
Сцены фильма филигранно играют с библейскими образами
Каин и Авель?! / Фото: kinopoisk.ru
В один из моментов повествования Артур и все зрители думают, что маленький будущий Бэтмен - это младший брат будущего Джокера. Сложно не узнать в этой аллюзии притчу о Каине и Авеле. Старший брат завидует младшему. А вот образ Томаса Уэйна, потенциального властителя Готэма, отсылает к Адаму или же Богу. Достаточно заметны аллюзии на образ то ли Христа, то ли Антихриста в сцене, когда в финале спасенный другими клоунами Джокер воздевает руки над толпой. В этом образе сведены все культовые мифологические, вымышленные и реальные персоны в истории человечества, которые повелевали толпой, подобно божеству: Иисус Христос, Антихрист (Дьявол), Адольф Гитлер, Иосиф Сталин, Че Геварра, Жан-Батист Гренуй из романа П. Зюскинда «Парфюмер», Геллерт Гриндевальд в последних произведениях Дж. Роулинг и др.
Главную роль мог бы сыграть Леонардо ДиКаприо
Как хорошо, что эту роль сыграл Феникс! / Фото: /in-w.ru
Боссы киностудии хотели, чтобы роль Джокера исполнил Леонардо ДиКаприо. Среди других потенциальных исполнителей этой роли были Брэдли Купер, Джейк Джилленхол, Адам Драйвер, Джеймс Франко и Билл Скарсгард.
Получивший восторженные реакции от кинокритиков Хоакин Феникс месяцами репетировал разные виды смеха. Для создания жуткого хохота актер имитировал смех людей, страдающих от психических расстройств, используя доступные видеозаписи, но смеялся он таким образом, чтобы профессиональные психиатры во время просмотра фильма не смогли бы по поведению персонажа установить диагноз. Актер отмечает, что ему было сложно становиться самим собой после съёмок. А поскольку съёмки фильма в целом держались в секретности, актер всем отвечал, что снимается в романтическом фильме под названием «Ромео».
ВАЖНО!!! В русскоязычной озвучке фильма каждая секунда смеха главного персонажа НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОЗВУЧЕННОЙ асом киноозвучки Александром Баргманом. Каждый смех Джокера в русскоязычном прокате издан актером Хоакином Фениксом.
Образ убийцы-клоуна возник не на ровном месте: прототип существует
Прототип Джокера. / Фото: stoneforest.ru
Джокер изначально был создан на основе реального маньяка-убийцы. Джон Гейси - известный американский маньяк. Стэнли Гейси, отец Джона, постоянно избивал свою жену и мать своих детей во время алкогольного опьянения. А соседская девочка возрастом чуть постарше награждала маленького Джона развлечениями развратного характера. А приятель отца Джона, который насиловал мальчика в возрасте младшей школы, также добавил причин в тот факт, что мир получил одного из самых жестоких и коварных убийц детей Америки 20 века. Джон Гейси убил 33 мальчика, к которым предварительно приходил на праздники в образе аниматора-клоуна.
Ради роли в фильме Хоакин Феникс с похудел на 24 килограмма
Артура избивали лишь за то, что он не такой, как все... / Фото: kinopoisk.ru
На момент утверждения на роль актер Хоакин Феникс весил на 25 килограммов больше, чем в момент, когда он впервые предстал перед камерой. Выпирающие кости актера призваны показать, как сильно психически болен персонаж. Около половины экранного времени персонаж курит, а вот за едой мы его не видим. Возможно, он страдает также и от пищевого расстройства - ест мало или отказывается от еды вовсе.
Пост-скриптум
Джокер - суперзлодей последнего столетия. / Фото: youtube.com
Персонаж Джокер был создан 80 лет назад художником Бобом Кейном в соавторстве с писателем Биллом Фингером. По сей день это самый узнаваемый суперзлодей в мире, которого сыграли уже 5 знаменитых киноактеров разных эпох. С тех пор в самых различных произведениях искусства существует огромное количество отсылок на этого злодея. Например, в одном из самых популярных сериалов современности «Шерлок» британской телекомпании ВВС сюжетный ход со злодеем Мориарти, который появляется на всех экранах («Скучали по мне?»), а так же сюжетный ход, согласно которому Мориарти анонсирует для Шерлока свои будущие убийства в качестве ребусов, - цитаты на канонического Джокера из вселенной комиксов.
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