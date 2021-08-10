12 цепляющих фактов о «Джокере», заставившем испытать симпатию к злодею из комиксов

Джокер, которому сочувствуют. / Фото: imax.com

На Венецианском кинофестивале фильму рукоплескали стоя 8 минут

Киносенсация 2019 года.

Фильм является классическим приквелом Бэтменианы

.. / Фото: hjacket.com Я всем вам скоро устрою... / Фото: hjacket.com

Фанаты супергероя Бэтмена недовольны показом в фильме его родителей и его самого

Показ семьи Бэтмена, Уэйнов из канонических комиксов, вызвал недовольство у фанов супергероя. / Фото: forbes.com

Имя Джокера в фильме является отсылкой к имени актера, играющего Бэтмена в наши дни

Постер одного из последних фильмов о Бэтмене. / Фото: pinterest.com

Роберт Де Ниро сыграл ведущего телешоу, обладающего сомнительными моральными качествами

Когда-то Артур Флек боготворил шоумэна Мюррея... Фото: kinopoisk.ru

Фильм показывает современное общество, в котором потребительство - во главе угла

Всё на продажу!!! / Фото: kinopoisk.ru

Минуты славы Джокера... / Фото: imax.com

Фильм работает с бессознательным зрителя, отсылая к маститым авторам-провокаторам 20 века

Высвобождение эмоций зрителя... / Фото: mirror.uk

Игра актера Хоакина Феникса поражает воображение именитых фигур из мира кинематографа

Пост из Инстаграма Ренаты Литвиновой. / Фото: @renatalitvinovaofficiall

Сцены фильма филигранно играют с библейскими образами

Каин и Авель?! / Фото: kinopoisk.ru

Главную роль мог бы сыграть Леонардо ДиКаприо

Как хорошо, что эту роль сыграл Феникс! / Фото: /in-w.ru

Образ убийцы-клоуна возник не на ровном месте: прототип существует

Прототип Джокера. / Фото: stoneforest.ru

Ради роли в фильме Хоакин Феникс с похудел на 24 килограмма

Артура избивали лишь за то, что он не такой, как все... / Фото: kinopoisk.ru

Пост-скриптум

Джокер - суперзлодей последнего столетия. / Фото: youtube.com