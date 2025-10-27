7 способов запечь картофель в духовке, если надоел традиционный рецепт

Картошка, запеченная в духовке, представляет собой одно из самых простых блюд в арсенале каждой хозяюшки. Но когда обычный картофель надоедает, самое время вооружиться несколькими рецептами, которые помогут сделать настоящий шедевр на обед, ужин или перекус. Вашему вниманию – семь рецептов картошки в духовке, которые не уступают ресторанным.
1. Раздавленный картофель
Хрустящая раздавленная картошка. \ Фото: getrecipecart.com.
Если вы любите поджаристый, золотистый картофель, который имеет хрустящую корочку и мягкую сердцевину – тогда этот рецепт точно придется вам по вкусу.
Ингредиенты:
• Картошка мелкая – 4 шт;
• Масло сливочное – 95 г;
• Чеснок – 4 зубка;
• Тимьян, розмарин – пара веточек;
• Масло оливковое – 1 ст.л;
• Соль, перец.
Вкуснее любых чипсов. \ Фото: asimplepalate.com.
Способ приготовления:
• Картошку предварительно промыть под водой, не снимая шкурку;
• Отварить до полной готовности;
• Слить воду, дать ей стечь и довести до полного остывания;
• Противень смазать или застелить бумагой;
• Снять шелуху с чеснока, продавить через пресс;
• Веточки приправ промыть, отряхнуть и нашинковать;
• Дать маслу растаять в сковороде;
• Бросить туда чеснок с приправами;
• Помешивая, готовить примерно три-четыре минуты;
• Снять с огня и дать остыть;
• Картошку выложить на бумагу;
• Приплюснуть вилкой, делая её плоской;
• Полить готовой заправкой;
• Отправить печься на полчаса-час до золотистости.
2. Бабка с картошкой
Картофельная бабка. \ Фото: mumspantry.com.au.
Хотите попробовать что-нибудь из белорусской кухни? Тогда картофельная бабка – отличный выбор!имеющее мягкий, приятный вкус.
Ингредиенты:
• Картофель – 6 шт;
• Лук – 2 шт;
• Филе курицы – 210 г;
• Мука – 2,4 ст.л;
• Сметана – 2 ст.л;
• Масло сливочное – 1 ст.л;
• Масло подсолнечное – 2 ст.л;
• Соль, перец, приправы.
Бабка из картошки. \ Фото: blogspot.com.
Способ приготовления:
• С картошки снять шкурку, промыть;
• Натереть на мелкой тёрке до состояния кашицы;
• Слить образовавшуюся жидкость;
• Следом очистить и натереть лук;
• Соединить с картошкой, перемешать;
• Вторую луковицу нашинковать;
• Филе промыть и дать воде стечь;
• Накрошить крупным кубиком;
• Сбрызнуть сковородку маслом;
• Обжарить филе до золотистости со всех сторон;
• Добавить лук и томить пару минут на огне;
• Сдобрить специями;
• Перемешать;
• Добавить в миску к картошке;
• Всыпать следом муку;
• Размешать;
• Добавить сметану и снова перемешать;
• Посолить;
• Форму для духовки смазать или застелить;
• Добавить в неё массу, аккуратно распределить ложкой;
• Печь около пятидесяти минут при 200 градусах.
3. Пататник
Пататник. \ Фото: pinterest.com.
Ещё один оригинальный рецепт запеканки пришел к нам из небольших поселений в Болгарии. Подобно белорусскому варианту, он содержит тёртую картошку, а ещё отличается неповторимым вкусом и ароматом.
Ингредиенты:
• Картофель – 1,4 кг;
• Перец болгарский – 2 шт;
• Лук – 2 шт;
• Яйца – 3 шт;
• Мука – 3,5 ст.л;
• Масло сливочное – 3,5 ст.л;
• Масло подсолнечное – 2,5 ст.л;
• Соль, перец, мята.
Картофельный пирог. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Картошку промыть, снять кожуру;
• Натереть в кашицу на мелкой тёрке;
• Очистить лук от шелухи, натереть следом;
• Соединить и перемешать;
• Перец промыть, удалить семечки;
• Накрошить кубиком;
• Следом добавить специи с мятой, залить подсолнечным маслом;
• Вбить яйцо и тщательно перемешать;
• Форму для духовки смазать;
• Влить смесь и распределить ложкой или лопаткой;
• Выложить поверх остатки масла;
• Печь около часа при 200 градусах.
4. Картофель с творогом
Картофельные лодочки с творогом и зеленью. \ Фото: facebook.com.
Что может быть проще, чем обычный запеченный картофель в шкурках? А если обычный вариант вам надоел – попробуйте создать картофельные лодочки с творогом и под миксом из сыров.
Ингредиенты:
• Картофель большой – 4 шт;
• Сметана – 130 г;
• Творог – 130 г;
• Сыр кремовый – 55 г;
• Сыр твердый – 165 г;
• Масло сливочное – 55 г;
• Соль, перец, сушеный чеснок.
Запечённые картофельные лодочки. \ Фото: damaktadi84.com.
Способ приготовления:
• Картошку промыть и запечь вместе со шкурками до готовности;
• Вытащить и дать остыть;
• Разделить на половинки;
• Удалить мякоть, оставляя толстую шкурку;
• Получившееся пюре растолочь;
• Добавить сыры и сметану;
• Растопить масло и добавить в пюре, перемешать;
• Сдобрить специями;
• Нафаршировать шкурки;
• Отправить печься снова на двадцать минут при 180 градусах.
5. Пастуший пирог
Пастуший пирог. \ Фото: quierovuelos.com.ar.
Когда хочется приготовить настоящий кулинарный шедевр, самое время обратить внимание на традиционный пастуший пирог. Сочетание картофеля, овощей и бараньего мяса порадует даже самых настоящих гурманов.
Ингредиенты:
• Картофель средний – 620 г;
• Фарш бараний – 680 г;
• Морковь – 1,5 шт;
• Чеснок – пара зубочков;
• Лук – 2 шт;
• Сливки жирные – 55 мл;
• Желток – 1 шт;
• Масло сливочное – 55 г;
• Масло подсолнечное – 2 ст.л;
• Мука – 2,5 ст.л;
• Бульон на мясе – 260 мл;
• Паста из томатов – 2,5 ст.л;
• Соус вустерский – 1,5 ч.л;
• Кукуруза и горошек замороженные – по 65 г;
• Тимьян и розмарин;
• Соль, перец.
Просто объедение. \ Фото: heartfm.co.za.
Способ приготовления:
• Картофель промыть, удалить шкурку;
• Накрошить на кусочки;
• Отварить до полной готовности;
• Удалить воду;
• Перебить на пюре блендером или толкушкой;
• Добавить масло, влить сливки;
• Снова перебить;
• Ввести соль с перцем;
• Размешать;
• Вбить желток и перемешать до однородности;
• Сбрызнуть сковородку маслом;
• Лук очистить от шелухи;
• Измельчить;
• Морковку промыть и снять шкурку;
• Мелко накрошить;
• Обжарить вместе с луком до мягкости;
• Чеснок нашинковать;
• Добавить следом и жарить пару минут;
• Следом выложить фарш;
• Сдобрить солью и перцем;
• Жарить, постоянно помешивая, около пяти минут;
• Притрусить мукой до равномерности покрытия;
• Влить соус, бульон и пасту;
• Измельчив травы, добавить следом;
• Тщательно перемешать;
• Довести до кипения;
• Уменьшив огонь, накрыть крышкой и томить двадцать минут;
• Забросить следом замороженные овощи;
• Протушить пару минут и снять с огня;
• Смазать предварительно форму;
• Выложить овощи с мясом;
• Сверху покрыть пюре;
• Печь около получаса при 200 градусах.
6. Картошка в беконе
Картофель в беконе. \ Фото: all-youcan-eat.com.
Что может быть проще и быстрее, чем запечь картошку, обернув её сытным, нежным и сочным беконом? Обязательно попробуйте на досуге, сделав вкусную закуску для себя и родных.
Ингредиенты:
• Картошка большая – 4 шт;
• Бекон – 13 полосок;
• Пармезан – полстакана;
• Травы – щепотка;
• Соль, перец, сушеный чеснок.
Картошка, запечённая с беконом. \ Фото: tastemade.fr.
Способ приготовления:
• Вымыть картошку под проточной водой;
• Снять шкурку;
• Оставшиеся ингредиенты, кроме мяса, соединить;
• Вывалять в них картошку;
• Застелить противень бумагой;
• Картошку обернуть с помощью мяса;
• Выложить;
• Печь около сорока минут при 200 градусах;
• После двадцати минут в духовке перевернуть на другую сторону.
7. Запеканка с рыбой
Запеканка с рыбой. \ Фото: blogspot.com.
Беспроигрышная комбинация на любой день – это рыба с картофельным пюре. А когда просто варить картошку не хочется – попробуйте сделать сытную запеканку под сырной шапкой для всей семьи.
Ингредиенты:
• Рыбное филе – 550 г;
• Молоко – 590 мл;
• Картошка большая – 7 шт;
• Масло сливочное – 55 г;
• Мука – 2 ст.л;
• Сыр – 120 г;
• Зелень – пара веточек;
• Соль, перец.
Картофельная запеканка с рыбкой. \ Фото: sainsburysmagazine.co.uk.
Способ приготовления:
• Филе промыть и отжать влагу;
• Смазать форму для духовки;
• Выложить туда мясо цельным куском;
• Полить молоком;
• Отправить печься на полчаса при 200 градусах;
• Картошку промыть и удалить шкурку;
• Накрошить большими кубиками;
• Отварить до полной готовности;
• Достать форму;
• Молоко слить в миску;
• Рыбу разделить на частички;
• Убрать воду с картофеля;
• Добавив масло, перебить на пюре;
• Остатки масла добавить на сковородку;
• Дать ему растаять и добавить муку;
• Постоянно помешивая, довести до однородности;
• Добавить тонкой струйкой молоко, не прекращая помешивать;
• Промыть и нашинковать зелень;
• Всыпать на сковородку;
• Тушить ещё пару минут;
• В форму, где осталась рыба, вылить соус;
• Сдобрить специями, перемешать;
• Выложить поверх пюре;
• Натереть на мелкой тёрке сыр и высыпать сверху;
• Печь сорок минут при 180 градусах до румяной корочки.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии