Почему слезы соленые на вкус и как они выглядят под микроскопом

Почему слезы соленые на вкус/ фото: Pinterest.com, Pinterest.com
Ни для кого не секрет, что наши слезы соленые на вкус. Но почему у них именно такой вкус? Почему они, к примеру, не пресные? А именно соленые! Ответить на этот, казалось бы, простой вопрос, можно, если узнать их состав. Так, давайте это сделаем вместе.
1. Слезы — волшебная микстура для настроения
Плакать полезно для здоровья, со слезами выходят излишки гормонов/ фото: drive2.ru
Слезы — это уникальная биологическая жидкость нашего организма. Когда нам плохо, мы плачем. Когда мы счастливы, мы тоже плачем. И даже когда наши глаза широко раскрыты этому миру, но в какой-то момент подул ветер, то из наших глаз тоже потекут слезы. Получается, что слезы имеют сразу несколько функций и могут разделяться на типы:
Первый тип — базальный. Эти слезы поддерживают нормальное функционирования органов зрения, увлажняю слизистую и уничтожают патогенных микроорганизмов, которые попадают из окружающий среды. Они образуют невидимую пленочку, которая также защищает от высыхания слизистой.
Второй тип — рефлекторный. Эти слезы появляются в ответ на защитный рефлекс организма. К примеру, сильный ветер раздражает слизистую глаза или в глаз попала ресница, которая причиняет дискомфорт. Также такие слезы могут вырабатываться в ответ на яркий свет, попадания мыла или сока репчатого лука.
Слезы защищают слизистую от раздражающих факторов из окружающей среды/ фото: thevoicemag.ru
Третий тип — эмоциональный. А вот эти слезы появляются в ответ на изменение нашего настроения — во время грусти или радости.эмоциональные слезы помогают разрядиться и снова почувствовать хорошее настроение.
2. Слезинки под микроскопом
Слезы под микроскопом -это удивительный мир/ фото: mknc.ru
Каждому доводилось проливать слезы многочисленное количество раз, но только Роза-Лин Фишер из Лос-Анжделеса догадалась их рассмотреть под микроскопом, а затем сфотографировать. Каково было ее удивление, когда она поняла, что слезы оставляют разные узоры. Этим открытием фотограф решила поделиться со всем миром. Теперь ее снимки являются настоящим произведением искусства.
Так выглядят слезы Розы-Лин Фишер/ фото: kulturologia.ru
Необычная идея снимать слезы возникла после того, как Роза-Лин пережила эмоциональное потрясение. Она пребывала в подавленном состоянии, из которого не могла долго выбраться и чтобы хоть как-то отвлечься решила взглянуть на свою слезинку через оптический прибор. Она испытала настоящий шок, когда поняла, что под стеклом находится целый мир. В крошечной капельке прорисовывались волшебные узоры, которые напоминали горы, реки и снежинки. Все это были составляющие компоненты слезы — белки, ферменты, гормоны и другие вещества.
Под микроскопом слезы могут быть похожи на снежинки/ фото: kulturologia.ru
Фотограф решила найти добровольцев, которые готовы дать свои образцы для исследования. Причем, все люди имели разный эмоциональный фон. Одни были счастливы, другие расстроены печальными вестями.
А эти слезы напоминают пейзаж/ фото: kulturologia.ru
В ходе наблюдений она поняла, что слезы разделяются на женские и мужские, на слезы счастья и горя. И даже слезы от репчатого лука тоже имеют отличия. Узоры зависят от их состава.
3. Состав слезы
Слезы на 99% состоят из воды/ фото: stihi.ru
Художественный фотограф наглядно показала, что состав слез может изменяться в зависимости от эмоционального состояния, состояния здоровья и других факторов. В далеком 1985 году об этом также сообщал биохимик Владимир Гейнс, который писал книги под псевдонимом Уильям Фрей.
Ученый рассказал, что в слезах эмоционального типа содержится большое количества белка, а вот в рефлекторных — его в несколько раз меньше. В слезах, которые относятся к базальному типу, содержится больше лизоцима. Он нужен для уничтожения патогенных бактерий. Считается, что лизоцим способен за 5 минут справиться с вирусом, который попал на слизистую глаза.
Кроме белка и лизоцита в состав слезы входит вода. Она является основным компонентом и составляет 99%. Также в составе присутствует кальций, калий, магний и еще один очень важный элемент, который как раз придает им соленый привкус.
4. Почему слезы на вкус соленые
В состав слезы также входит хлорид натрия/ фото: ozon.ru
Одним из компонентов слезы является хлорид натрия или более известная в быту поваренная соль. Да, именно она придает физиологической жидкости соленый вкус! Но она не просто так попала в наш организм. Соль необходима для поддержания баланса жидкостей и купирования обезвоживания слизистой глаз. А вот другие минеральные вещества укрепляют пленочку и повышают ее защитные силы.
Концентрация хлорида натрия может изменяться в слезах. Как отмечают эндокринологи, это зависит от обменных процессов. Самые соленые слезы встречаются у пациентов, которые жалеют себя. Но также бывают слезы с горчинкой. Они случаются во время плача из-за стресса. В организме повышается адреналин, который придает жидкости привкус горечи. Такие слезы помогают вывести из организма гормональные излишки и быстрее справиться со стрессовым состоянием.
Наши слезы — это не просто соленая вода, которая появляется из-за плохого настроения или в минуты счастья. Это наш защитный механизм, который придумала сама природа, чтобы сохранить наше здоровье.
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