«Аризонская волна» – ад времён Юрского периода, куда стремятся туристы и фотографы

Кажется, что ты герой фантастического фильма. /Фото:blogspot.com
У того, кто попадает сюда, создается впечатление, что он находится на какой-то фантастической планете. Ярко-оранжевые песчаные волны самых разных оттенков, замысловато меняющие направление, делают пейзаж невероятно красивым и завораживающим. Это место обожают фотографы и любители экстремальных путешествий, ведь удивительное чудо природы под названием «Аризонская волна» славится одновременно красотой и богатыми археологическими находками.
«Волна» – немой свидетель эпохи динозавров
По мнению ученых, этой уникальной природной достопримечательности не менее, чем 180-190 миллионов лет. «Волна» находится в овраге Койот Бьютс, которая расположена в зоне скалистых гор, охватывающих южную часть штата Юта и северо-центральную часть Аризоны на юге США. Местность состоит из эолового песчаника юрского периода.
Этому месту 180-190 миллионов лет. /Фото:mirputeshestvii.ru
Хотя достопримечательность и названа в единственном числе – «Волна», на самом деле, это большая гора, состоящая из множества узких песчаных дюн-волн, которые кальцифицировались и затвердели за много миллионов лет. Волнистость им придало воздействие ветра и воды.
При взгляде на это рыже-красно-оранжевое чудо природы кажется, что время остановилось, и это на самом деле так. То, что мы можем видеть сегодня – результат многовековой «работы» атмосферных и тектонических процессов. А переменный волнообразный окрас песчаников говорит о присутствии внутри этих слоев пигментов оксида железа.
Волны созданы природой за сотни миллионов лет. /Фото:shlok.mobi
Древность «Аризонской волны» подтвердили сложные научные исследования. Кстати, в этих же краях обнаружены следы присутствия множества динозавров. Место, где сконцентрированы останки древних животных, занимает площадь 3 тыс. квадратных метров. Установлено, что здесь обитали динозавры отряда тераподов Eubrontes, Anchisauripus, Grallator и гигантского размера ящеры подотряда завроподоморфов.
Раньше здесь жили примерно такие гигантские ящеры. /Фото:pinmash.com
Рай и ад для туристов и фотографов
Интересно, что долгое время об этой уникальной достопримечательности не было широко известно. Слухи об «Аризонской волне» передавались из уст в уста, и если сюда и приезжали туристы, то это были в основном те, кто услышал о чуде света от знакомых аризонцев или путешественников, которые тут уже побывали. Точных координат не было и расположение «волны» люди объясняли друг другу буквально на пальцах.
Популярность загадочное место приобрело после 1990-х годов, когда сначала об «Аризонской волне» написал один немецкий журнал, а потом был снят документальный фильм «Очарование природы».
Мир не знал об этом месте много веков. /Фото:mirputeshestvii.ru/
Дорога к этому чуду природы занимает несколько километров. Идти приходится по изнуряющей жаре, поэтому туристам рекомендуется начинать свой путь на рассвете и обязательно брать с собой головной убор и очень много воды. Большую часть пути приходится идти по открытой местности, так что, как замечают многие туристы, во время путешествия у них начинает кружиться голова – одновременно от пекла и от вида ярких песчаных волн. Но в то же время ощущения непередаваемые: кажется, что ты находился в каком-то нереальном фантастическом мире или на далекой красной планете.
О присутствии здесь жизни напоминают лишь редкие заросли шалфея да снующие туда-сюда по песчаным холмам ящерицы.
Одновременно и опасно, и увлекательно. /Фото:review-planet.ru
Как замечают фотографы, «Аризонская волна» прекрасна в любое время суток. В полдень ее хорошо фотографировать, потому что нет теней, а на рассвете или закате удается сделать особенно красивые кадры в плане освещения и цвета.
Одна из самых необычных фотографий «волны». /Фото: beermoneypizza.com
Поскольку узкие природные пласты, хотя и затвердели с веками, но все же относительно хрупки, Бюро по управлению государственными и общественными землями ограничило проход туристов к «волне» до 20 человек в день. Записываться на экскурсию нужно за много месяцев вперед либо поучаствовать в ежедневной лотерее, где разыгрывается половина выделенных мест «на завтра». И, надо сказать, от желающих просто нет отбоя. И это несмотря не то, что путешествие к «волне» – авантюра очень опасная.
Узнав, что болен редким неизлечимым заболеванием, фотограф Тревор ДеХаас отправился с собакой в путешествие по Америке и, конечно же, посетил «Аризонскую волну». /Фото: nv.ua
Ежегодно фиксируются смертельные случаи туристов в этой местности. Человек со слабым сердцем может умереть от жары. Ну а если вы заблудитесь в бесконечных волнах (что здесь проще простого), найти вас спасателям будет очень непросто, ведь в целях сохранения уникального природного ландшафта никаких дорожек в этой местности нет.
Отправляясь в путь, нужно рассчитывать силы и понимать риск. /Фото:cloudfront.net
Также известен случай, когда молодой мужчина решил избежать жары и пойти к волне вечером. Когда он шел обратно, уже наступила кромешная темнота. Бедняга оступился, упал в ущелье и погиб.
Текст: Анна Белова
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