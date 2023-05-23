15 увлекательных фактов о принцессе Диане

Мы восхищаемся принцессой Уэльской. Это была одна из самых потрясающих женщин в истории, вокруг которой всегда крутилось множество поклонников высочайшего света, а также слухов и сплетен.



Какой же «Леди Ди» была на самом деле? Мы предлагаем вашему вниманию подборку фактов о принцессе Диане.







1. У Дианы был мимолетный роман с бывшим президентом Франции Валери Жискар д’Эстеном. Так, по крайней мере, уверял в своей автобиографии сам политик. Д’Эстен и Диана действительно были знакомы. Они встретились в Париже незадолго до гибели Леди Ди. Правда, о романе между ними мы знаем только из воспоминания бывшего президента. И многие полагают, что Д’Эстен как минимум преувеличил.



2. В 2002-м году зрители телеканала «Би-би-си» поставили Диану на третье место в списке 100 величайших британцев всех времен. Леди Ди оказалась в рейтинге выше Уильяма Шекспира, Исаака Ньютона, Джона Леннона и своей бывшей свекрови — Елизаветы II. Обойти Диану сумели лишь Уинстон Черчилль и Изамбард Брюнель — создатель Большой Западной Железной дороги.



3. Египетский бизнесмен Мохаммед Аль-Файед планировал дать имя Дианы футбольному клубу «Фулхэм», владельцем которого он является. Мохаммед — отец Доди Аль-Файеда, последнего возлюбленного Дианы, который погиб вместе с ней. Бизнесмен, однако, так и не осуществил свои планы. Против переименования выступили болельщики «Фулхэма».



4. Диана была королевских кровей. Ее род брал свое начало от незаконнорожденного сына Карла II, короля Англии из династии Стюартов. Это не самая любимая англичанами династия. Стюарты были католиками и именно это обстоятельство стоило им трона. Когда леди Ди выходила замуж за принца Чарльза, многие газеты обращали внимание на эту деталь, намекая на то, что их брак может оказаться несчастливым.







5. Диана очень плохо училась в школе. А школа, между тем, была элитной. Там учились дочери богатых и известных родителей. Диану, в итоге, отчислили оттуда за слабую успеваемость.



6. Будущая принцесса Уэльская получила такой подарок на 18-летие, о котором многие боятся даже мечтать. Ей подарили огромную квартиру в весьма престижном районе Эрлс Корт. Стоимость апартаментов оценивается в 100 тысяч фунтов. Подарок Диане сделали, разумеется, родители, которые, к слову, находились в разводе.



7. Не секрет, что отношения между членами королевской семьи, мягко говоря, натянутые. И что многие там недолюбливают друг друга. Считается, что Диану с первых дней невзлюбила ее свекровь — Елизавета II. И что именно она довела брак своего сына до развода. Впрочем, теперь доминирует другая версия. Считается, что Елизавета всецело одобрила выбор сына и препятствовала его встречам с Камиллой Паркер Боулз (нынешней женой Чарльза). Более того, есть предположение, что королева и ее супруг — герцог Эдинбургский буквально заставили сына жениться на Диане.







8. Диана активно занималась благотворительностью. Как и многие знаменитости того времени, она основала фонд по борьбе со СПИДом. Другим направлением ее деятельности была борьба с производством противопехотных мин.



9. В 1995-м году Принцесса Диана провела два дня в Москве. За эти дни она посетила лишь 751-ю школу и Тушинскую детскую больницу.



10. Существует по меньшей мере 50 различных версий гибели принцессы Диана. Официальная возлагает ответственность на ее водителя Анри Поля. Экспертиза показала, что количество алкоголя в его крови значительно превышала допустимые нормы. Поклонники Дианы абсолютно убеждены в том, что автокатастрофу организовала британская разведка Ми-6. Но их главный аргумент основан на том, что телохранитель леди Ди Тревор Рис-Джонс, которому удалось выжить, не помнит обстоятельств крушения. Также популярна версия о том, что Диана инсценировала свою гибель, и теперь они с Доди Аль-Файедом живут в тишине где-то в Южной Америке.







11. Диане посвящено более 100 различных песен. Самая известная из них — «Candleinthewind» Элтона Джона. Среди тех. Кто посвятил песню принцессе была и российская группа «Аквариум». Их композиция называется «4D».



12. К слову, любимой группой Дианы была группа «DuranDuran».



13. Диане приписывали романы с актерами Джоном Траволтой и Джеком Николсоном, писателем Джоном Фаулзом, который был на 35 лет ее старше и еще с целым рядом очень известных людей. Со многими из них принцесса ни разу не пересекалась.



14. Сыграть Диану в кино мечтали многие актрисы. Когда в 2012-м году начались съемки фильма «Диана. История любви», на кастинг пришли тысячи актрис, хотя пробы не проводились. После долгих переговоров продюсеры утвердили на главную роль австралийскую актрису Наоми Уоттс.



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