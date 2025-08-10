8 красивых спорткаров 60-х годов, желанных для любого автолюбителя

Впечатляющие спорткары из 1960-х годов/ Фото: a777aa77.ru
Вряд ли современные автовладельцы думают, что 60-е года прошлого столетия были самыми «урожайными» в плане производства спорткаров. Однако именно в 1960-х мир увидел десятки легендарных моделей, которые вскоре получили всемирную известность и стали желанными для истинных поклонников автоспорта. При этом в те времена еще не было жесткого контроля за выбросами, а стандарты безопасности практически отсутствовали.
1. Lamborghini Miura 1966
Lamborghini Miura 1966 с мощным мотором V12/ Фото: supercars.net
С момента выхода на рынок в 1966 году и до сегодняшнего дня Lamborghini Miura относится к наиболее симпатичным спортивным автомобилям. Этот спорткар итальянской сборки выделяется изумительным дизайном, а крупная радиаторная решетка и тонкие «ноздри» сделали его выразительным на фоне соперников того времени.полнопанельными деталями, но с 1966 года они получили эксклюзивные черты итальянского стиля.
Здесь появились сдвоенные поверхности, которые разделены средней точкой перегиба, что создало ощущение визуального единства и гладкости поверхностей. К тому же, автомобиль получил мощнейший V12 с четырьмя распределительными валами и поперечным размещением. Ему под силу выдача до 350 л.с. мощности при крутящем моменте 355 Нм. С таким силовым агрегатом на борту Lamborghini Miura 1966 смогла разогнаться до 100 км/ч всего за 6,5 секунды при том, что предельная скорость разгона доходит 273 км/ч.
Однако, несмотря на потрясающую динамику и эстетическую составляющую, автомобиль имел недоработки в аэродинамических свойствах, калибровке и тормозной силе.
2. Maserati Ghibli Spyder 1969
Maserati Ghibli Spyder 1969 с фарами откидного типа/ Фото: carpixel.net
Еще один изумительно красивый представитель итальянской сборки Maserati Ghibli Spyder 1969 стал эксклюзивным представителем модельного ряда марки, воплотив лучшие наработки на то время. Всего в свет вышло только 20 экземпляров данной модели, из-за чего она стала крайне желанным приобретением для коллекционеров.
И хоть мы говорим о представителе итальянского автопрома, у него был весьма нетипичный для 60-х годов дизайн американского спортивного автомобиля. У Maserati Ghibli Spyder 1969 использовались фары откидного типа, массивная радиаторная решетка с короной и два нестандартных дефлектора прямоугольной формы.
При этом от классических маслкаров серия отличалась узкой конфигурацией капота с характерным ковшиком на конце. Также в автомобиле появилось миниатюрное окошко спереди, которое ранее не встречалось в кабриолетах того десятилетия.
В подкапотном пространстве Maserati Ghibli Spyder 1969 установлен 4,9-литровый агрегат V8, развивающий 330 л. с. мощности. Параметры и потенциал этого мотора до сих пор остаются загадочными, но достоверно известно, что в машине использовалось 4 вертикальных карбюратора Weber с двойным дросселем и 5-ступенчатая трансмиссия.
Максимальная скорость разгона составляла 245 км/ч. По меркам 1969 года Maserati Ghibli Spyder 1969 была самой доступной спортивной машиной класса «гранд-туризмо».
3. Porsche 911 1964
Porsche 911 1964 с мотором мощностью 158 л.с./ Фото: porsche.com
Составляя подборку лучших автомобилей 1960-х гг., было бы несправедливо оставить без внимания культовый Porsche 911 1964. И хоть машина уступала конкурентам по скоростным характеристикам, это оправдывалось изумительным экстерьером. Кстати, многие автолюбители не знают, что это наименование модели появилось не сразу, а после возникновения юридического спора с Peugeot. Ранее спорткар назывался Porsche 901.
В 60-х годах спорткары имели меньшие размеры, чем актуальные на сегодня образцы. Поэтому рассматриваемая модель была очень легкой и маневренной, но при этом сохраняла потрясающие аэродинамические превосходства. Заднее размещение силового агрегата позволило снизить посадку капота, а каплевидная конфигурация улучшила обтекаемость. В Porsche 911 1964 были установлены революционные на то время противотуманные фары и диски Fuchs.
Также внутреннее оформление салона выглядело весьма аккуратно и лаконично. Подобная аскетичность была сделана намеренно, чтобы водитель не отвлекался от управления своим спортивным автомобилем. При этом в машине использовались лучшие отделочные материалы и премиальная обшивка.
И хоть автомобиль медленнее разгонялся на фоне других спорткаров, это не значит, что он не достоин называться мощным спорткаром. На борту установлен 2-литровый V6 агрегат, генерирующий 158 л.с. мощности с предельной скоростью 200 км/ч. Разгон до «сотни» с нуля занимал всего 8,5 секунды, что крайне неплохо для того времени.
4. Aston Martin DB5 1964
Aston Martin DB5 1964 мог разгоняться до 230 км в час/ Фото: sportscarmarket.com
Aston Martin DB5 1964 года – пожалуй, самый популярный спортивный автомобиль из 60-х, который получил всемирную известность после появления в фильме о Джеймсе Бонде «Годфингер». Это премиальный гранд-тур британского производства, выпущенный совместно с итальянской компанией по изготовлению кузовов Carrozzeria Touring Superleggera.
За два года (с 1963 по 1965) автоконцерн презентовал 1059 автомобилей, но до нашего времени сохранилось только 25 экземпляров. Двухдверное купе имеет переднее расположение двигателя и заднеприводную платформу.
Из интересных особенностей модели упоминаются:
- магниевый сплав в кузовных конструкциях;
- стеклоподъемники с электрическим приводом;
- регулируемые кресла;
- сдвоенные бензобаки;
- полная кожаная обшивка и огнетушитель.
Базовая начинка впечатляет, но ключевым преимуществом Aston Martin DB5 стал его двигатель. Речь идет о 4-литровом 6-цилиндровом агрегате мощностью 282 л. с. со скоростью разгона до 230 км/ч. Первую «сотню» спорт-купе берет всего за 8 секунд. В паре с силовой установкой работает 5-ступенчатая механическая трансмиссия.
5. Ferrari 330 P4 1967
Ferrari 330 P4 1967, легкий и маневренный/ Фото: ultimatecarpage.com
Перед вами один из наиболее эксклюзивных автомобилей, который сохранился только в единственном экземпляре. Вероятность встретить этот ультра-редкий спорткар в реальной жизни крайне низка, однако это не мешает ознакомиться с его выдающимися характеристиками.
Именно Ferrari 330 P4 1967 получила первое место в 1000-километровом заезде Монца, где участвовали два Р4.
Долгое время автопроизводители подражали и всячески пытались скопировать успех этой легенды, но никто так и не сумел превзойти оригинал.
Несмотря на впечатляющие динамические показатели, Ferrari 330 P4 1967 года выпуска оставался очень легким и маневренным спортивным автомобилем. Вес кузова составлял всего 790 кг. Его двигатель со средним расположением, 4-литровый атмосферник V12 с 5-ступенчатой МКПП, генерировал 450 л.с. мощности при крутящем моменте 520 Нм. Такой агрегат способен разогнать автомобиль до 337 км/ч.
6. Ford GT40 MK 1964
Под капотом Ford GT40 MK 1964 находится мотор, развивающий скорость 320 км в час/ Фото: carstyling.ru
В шестидесятых годах прошлого века автопроизводители Форд и Феррари были главными конкурентами, желающими обогнать друг друга во всех смыслах. Подобное соперничество объяснялось неудачной коммерческой сделкой, на фоне которой Ford решил отомстить Феррари. Таким образом на свет появился легендарный GTO MK1 1964 года, который вскоре покорил мир, обыграв Ferrari в заездах в Ле-Мане.
Линейка изготовлена в стиле Ford GT с клиновидной передней частью, квадратными фарами с аэродинамическими накладками из пластика, а также откидывающимся хвостовым оперением и низкой посадкой крыши.
Под капотом GTO MK1 установлен 380-сильный V8, развивающий скорость до 320 км/ч.
7. Jaguar E-type 1961
Jaguar E-type 1961 года – один из самых быстрых спорткаров 60-х годов/ Фото: auto.ru
Jaguar E-type 1961 стал одним из быстрейших спорткаров 1960-х годов. Это инновационная линейка, которая хоть и не смогла пройти обширные испытания в аэродинамической трубе, но стала конкурентноспособной иконой того времени. Кузов автомобиля выполнен в ходе многочисленных математических расчетов известным аэродинамиком компании Малкольмом Сэйером.
Отдельные примечательные особенности модели проявляются в виде унитарной конструкции, дисковых тормозных механизмов и реечного управления. 3,8-литровый двигатель имеет 265 л.с. мощности, помогая автомобилю разгоняться до 240 км/ч. Разгон с 0 до 100 занимает 6,9 секунды.
К слову, Энцо Феррари утверждал, что Jaguar E-type 1961 – это красивейший спорткар, который когда-либо выходил на рынок.
8. Ferrari 250 GTO 1962
Ferrari 250 GTO продали на аукционе за 70 млн долларов/ Фото: drive.ru
На момент появления в продаже Ferrari 250 GTO 1962 продавался всего за 18 тыс. долларов. Но буквально 4 года назад в 2018 году его реализовали на аукционе за колоссальные 70 млн долларов. Этот чек поставил новый мировой рекорд, позволив спорткару стать самым дорогим автомобилем 60-х гг.
Разрабатывая данную линейку, компания пыталась превзойти аналогичные модели в Group 3 GT Racing. Из отличительных особенностей серии можно выделить овальную трубчатую рамку с передней подвеской, рычажным механизмом Watts и задним ведущим мостом.
Силовой агрегат V12 объемом 3 литра сумел проявить себя с наилучшей стороны в заездах Tipo 168/62. Мощность этого двигателя с 5-ступенчатой МКПП составила 296 л.с.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии