8 красивых спорткаров 60-х годов, желанных для любого автолюбителя

Впечатляющие спорткары из 1960-х годов/ Фото: a777aa77.ru

Вряд ли современные автовладельцы думают, что 60-е года прошлого столетия были самыми «урожайными» в плане производства спорткаров. Однако именно в 1960-х мир увидел десятки легендарных моделей, которые вскоре получили всемирную известность и стали желанными для истинных поклонников автоспорта . При этом в те времена еще не было жесткого контроля за выбросами, а стандарты безопасности практически отсутствовали.







1. Lamborghini Miura 1966

Lamborghini Miura 1966 с мощным мотором V12/ Фото: supercars.net

2. Maserati Ghibli Spyder 1969

Maserati Ghibli Spyder 1969 с фарами откидного типа/ Фото: carpixel.net

3. Porsche 911 1964

Porsche 911 1964 с мотором мощностью 158 л.с./ Фото: porsche.com

4. Aston Martin DB5 1964

Aston Martin DB5 1964 мог разгоняться до 230 км в час/ Фото: sportscarmarket.com



магниевый сплав в кузовных конструкциях;





стеклоподъемники с электрическим приводом;





регулируемые кресла;





сдвоенные бензобаки;





полная кожаная обшивка и огнетушитель.



5. Ferrari 330 P4 1967

Ferrari 330 P4 1967, легкий и маневренный/ Фото: ultimatecarpage.com

6. Ford GT40 MK 1964

Под капотом Ford GT40 MK 1964 находится мотор, развивающий скорость 320 км в час/ Фото: carstyling.ru

7. Jaguar E-type 1961

Jaguar E-type 1961 года – один из самых быстрых спорткаров 60-х годов/ Фото: auto.ru

8. Ferrari 250 GTO 1962

Ferrari 250 GTO продали на аукционе за 70 млн долларов/ Фото: drive.ru