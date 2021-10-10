Настраиваемый кондуктор для изготовления круглых деревянных палочек

Существует много разных приспособлений, с помощью которых можно округлять бруски. Однако большая их часть позволяет получить на выходе только один размер деревянной палочки.

В сегодняшней статье мы расскажем, как изготовить своими руками простой настраиваемый кондуктор.

У него есть сразу несколько особенностей:

используя всего одно приспособление, можно получить палочки разного диаметра (от 10 до 16 мм); можно обтачивать не только деревянные бруски, но и ветки деревьев, не имеющие идеально ровной поверхности; при необходимости можно сделать «ступенчатую» палочку — например, одна часть заготовки может быть округлена до диаметра 10 мм, а вторая — 12 или 14 мм.

Идея изготовления самодельного настраиваемого кондуктора однозначно заслуживает внимания, и принадлежит автору YouTube канала Be Creative. Рекомендуем взять на заметку.



Еще одно важное преимущество данного приспособления заключается в том, что его очень просто сделать.

Из материалов потребуется только стальная полоса, резьбовая шпилька и гайки. И самое главное — не потребуется никакой сварки!

Основные этапы работ

От металлической полосы отпиливаем четыре заготовки одинаковой длины. Размечаем заготовки, после чего высверливаем в них крепежные отверстия по краям — под резьбовую шпильку.

В центральной части заготовок необходимо будет высверлить отверстия под заготовку. Обратите внимание: все отверстия должны быть разного диаметра: 10 мм, 12 мм, 14 мм и 16 мм.

Для сверления отверстия мастер использовал ступенчатое сверло, благодаря чему получается готовая фаска.

Соединяем все четыре заготовки с помощью болтов, и зажимаем в тисках. Болгаркой прорезаем детали с одной из сторон.

На следующем этапе останется только соединить детали с помощью резьбовых шпилек и гаек, как это показано на фото ниже.



Самодельное приспособление зажимаем в слесарных тисках. И можно приступать к округлению деревянных брусков.