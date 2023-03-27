Правила этикета, которые сейчас уже не соблюдают даже эксперты

Знание этикета помогает нам понять, как вести себя в той или иной ситуации, чтобы не попасть в неловкое положение.

Меняется образ жизни, а вместе с этим появляются новые правила поведения. Вещи, за которые еще вчера могли пристыдить, сегодня воспринимаются как норма. Мы решили рассказать, какие правила этикета лучше забыть и почему.



Счет оплачивает мужчина

Женщина идет справа от мужчины

Мужчина должен вставать в знак приветствия

Нельзя класть руки на стол во время еды

Нельзя сидеть со скрещенными ногами

Нужно держать телефон подальше от обеденного стола

Необходимо помогать старшим и женщинам

Первыми обслуживают женщин

Мужчина должен открывать дверь автомобиля

Всегда необходимо снимать шляпы в помещении

Следует подождать, пока женщина сама протянет руку для рукопожатия

И хотя такой вариант уместен, но времена, когда мужчина должен всегда платить за женщину в ресторанах и кафе, давно прошли.Разговор о том, кто оплачивает счет, считается неприличным. Поэтому самым простым решением будет последовать правилу этикета: платит тот, кто приглашает, неважно, какого он пола. В случае если встреча была незапланированной, счет можно разделить пополам.Это правило появилось во времена Средневековья, когда рыцари носили свои мечи слева. Именно поэтому для дам было удобнее и безопаснее идти справа от мужчины. Этот обычай сохранялся долгое время, но сегодня в нем нет необходимости. Мужчина и женщина могут идти с той стороны, с какой им удобнее.Тот случай, когда правило не столько устарело, сколько изменилось. Сегодня женщинам, так же как и мужчинам, следует приветствовать входящих в помещение, чтобы выразить тем самым уважение. Порой подняться с места — наилучший вариант. Особенно если входит гость или клиент. Также очень важен зрительный контакт при встрече.Обеденные столы на официальных мероприятиях не предполагают большого пространства для сервировки, и поставленные на стол локти могут потеснить соседей. Но в обычной обстановке это вряд ли кому-то помешает, особенно в перерывах между приемом пищи.Более того, традиции в разных странах отличаются друг от друга. Например, в Великобритании класть руки на стол во время еды — моветон. Во Франции же, наоборот, это норма: такое правило этикета зародилось в XVII веке по приказу Людовика XIV, опасающегося, что его могут незаметно отравить.Издавна считалось, что настоящая леди должна сидеть грациозно, держа спину прямо. Закидывать ногу на ногу считалось неприличным. Вероятно, учитывалось, что такая поза будет неудобной, ведь раньше женщины носили много нижних юбок. Сегодня не существует правила, запрещающего сидеть со скрещенными ногами даже женщинам из королевской семьи.Кстати, существует мнение, что частое скрещивание лодыжек может привести к варикозному расширению вен. Все это не имеет научного подтверждения: варикоз возникает из-за врожденных особенностей вен, а не из-за положения ног.Сегодня, когда даже 1 час, проведенный без любимого гаджета, кажется невозможным, это правило становится все более непрактичным. Пока человек готов уделять достаточно внимания собеседникам за столом, наличие телефона под рукой не нарушает приличий.Смартфон вполне приемлемо держать на столе, если вы ждете важный звонок или сообщение. Однако для разговора лучше всего встать и выйти.Открывать дверь перед старшими, пропускать их вперед, уступать место в транспорте — все эти правила по-прежнему соблюдаются воспитанными людьми. Однако теперь это не касается возраста и пола человека.К примеру, если молодой мужчина несет тяжелые коробки, женщина вполне может придержать дверь перед ним. Новое правило гласит: оказывайте помощь всем, кому она необходима.Раньше считалось правильным обслуживать в первую очередь женщин, причем стол следовало обходить по часовой стрелке. Сегодня, когда общество стремится к равенству между полами, официанты могут начинать обслуживание как с женщин, так и с мужчин.Традиция, по которой мужчина обязан был открыть дверь машины перед женщиной, уходит в прошлое. Сегодня это правило этикета изменилось. Если женщина — хозяйка машины подвозит свою подругу или друга, она может сама открыть перед ними дверцу. Также совершенно нормально, если дама, опередив мужчину, придержит ему дверь.В наши дни это правило смягчилось: сегодня мужчины, как и женщины, могут не снимать головные уборы, находясь в общественных местах типа торгового центра и метро или на спортивных мероприятиях.Раньше считалось, что на шляпе можно занести в помещение пыль и грязь с улиц промышленных городов. В то же время даме разрешалось оставаться в своей элегантной шляпке, исполняющей скорее роль аксессуара.В одной статье Викторианской эпохи говорится, что при знакомстве мужчина должен ждать, пока дама сама протянет ему руку. Сегодня как мужчинам, так и женщинам рекомендуется подождать долю секунды, прежде чем пожимать руку начальнику. А если он или она не сделают этого, то протянуть первым свою, ведь главное, чтобы приветствие вообще состоялось.