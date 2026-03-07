7 бюджетных идей для апгрейда однушки

Многие люди до последнего откладывают ремонт, думая, что это долго, дорого и энергозатратно. На самом деле обновить интерьер можно минимальными усилиями, главное – не трогать планировку.



Идея 1: Перекрасьте кухонный фартук

Идея 2: Купите яркий холодильник

Идея 3: Закройте шкаф шторой

Идея 4: Замените обивку стульев

Идея 5: Избавьтесь от старых вещей

Идея 6: Точечно обновите санузел

Идея 7: Замените фурнитуру

Покрасьте фартук в белый цветХочется обновить интерьер кухни, но не знаете, с чего начать?Просто перекрасьте фартук. Никакого демонтажа старой плитки, укладки новой, работы со швами и пр. Только грунтовка, краска и кисточка. Главное преимущество такого способа в том, что вы можете сделать все самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Нужно лишь посмотреть несколько мастер-классов, чтобы знать последовательность действий.Еще один плюс – огромное цветовое разнообразие: от светлых неброских оттенков до ярких и глубоких тонов. Но если на кухне не хватает акцентов, дизайнеры рекомендуют отдавать предпочтение ярким цветам, например, бордовому или синему. А вообще, отталкивайтесь от палитры вашего интерьера – важно, чтобы «новый» фартук отлично в него вписался.Яркий холодильник создаст нужное настроениеЭто отличное решение, если вам не хочется менять или реставрировать гарнитур, но нужно как-то добавить красок в интерьер. Замените обычный холодильник, который можно встретить на тысячах других кухонь, на ретро-модель. Она задаст тон всему интерьеру и сразу привлечет внимание. Дизайнеры отмечают, что всего один предмет интерьера с характером может смело заменить обновление фасадов. Важно лишь следить, чтобы его цвет перекликался с другими деталями, например, шторами, мебельной обивкой, посудой на открытых полках и пр.Шторы могут быть яркими или нейтральнымиЖивете в маленькой квартире? Тогда вопрос экономии квадратных метров звучит особенно остро. Обычно дизайнеры советуют отказываться от габаритной мебели в пользу компактных моделей, отдавать предпочтение подвесным изделиям, подбирать фасады в тон стен и пр. Но есть еще один эффективный, хоть и не слишком популярный прием. Просто уберите дверцы шкафа и замените их шторой. После такого апгрейда зона хранения визуально растворится в комнате, а комната будет казаться мягче и просторнее. Если штора надоест, вы в любой момент сможете повесить другую, потратив на это пару тысяч рублей. Кстати, это отличный вариант сезонного обновления: для осени идеально подойдет желтая или бордовая штора, для зимы – белая или голубая.Выбирайте однотонную обивку или с принтомЕсли каркас кухонных стульев в отличном состоянии, но на обивку без слез не взглянешь, просто перетяните их другой тканью. Да-да, вы все правильно поняли – покупать новые необязательно. Во-первых, это дорого, во-вторых, качество современных изделий часто оставляет желать лучшего.Можете выбрать любую ткань, например, бархат или велюр, либо остановиться на кожзаме (но он сейчас не слишком популярный). Помните, что материал должен быть практичным, легким в уходе, устойчивым к загрязнениям. А если дома есть животные, тогда еще и антивандальным.Перетяжка стульев – один из самых простых и дешевых способов обновить столовую группу без замены мебели. Кроме того, это отличная возможность добавить в интерьер ярких акцентов, которые создадут нужное настроение. Весной такое обновление будет особенно уместно.Выложите старый диван на продажу.Вся мебель, текстиль, декор, которые не вписываются в обновленный интерьер, должны покинуть вашу квартиру. Самый простой вариант – выставить все на продажу. Не стоит слишком задирать цену – даже если вы заработаете 15-20 тысяч рублей, это уже будет отличным вкладом в ремонт. Их можно будет потратить на освещение, текстиль, несколько комплектов постельного белья и пр. Кроме того, избавление от лишнего освободит пространство, оно станет легче, светлее, в нем будет проще дышать.Замените душевую штору и обновите зону раковиныКогда речь заходит о ремонте в ванной, первое, что приходит в голову – заменить плитку. Отличное решение, вот только оно влетит в копеечку. Кроме того, ванной нельзя будет пользоваться минимум неделю, пока рабочие все не закончат. Советуем пойти более простым путем: замените зеркало, тумбу с раковиной или смеситель. Повесьте на крючки новые полотенца, перелейте шампуни и гели в стильные дозаторы, замените душевую занавеску. Казалось бы, мелочи, но именно от них зависит восприятие интерьера. Такой подход экономит не только бюджет, но и время, тем более, если первоначальная отделка комнаты находится в хорошем состоянии.Замените стандартные ручки на комоде интересной фурнитуройА вы когда-нибудь задумывались о том, как сильно меняется интерьер после замены обычных ручек? Речь идет не только о дверных, но также о фурнитуре на шкафах, тумбах, комодах, кухонном гарнитуре и пр. Замените заводские серые на черные, золотые или цветные – интерьер сразу заиграет новыми красками. Если боитесь, что они будут сильно выделяться и «выпадать» из общей картинки, поддержите их светильниками в тон – получится прекрасная композиция. Минимум затрат, и максимум эффекта – не об этом ли вы мечтали в начале ремонта?Иногда нет никакой необходимости сносить стены, устанавливать перегородки, менять мебель или перекрашивать целый гарнитур – достаточно нескольких точечных решений в нужных местах. Обойдите квартиру, посмотрите, где вам хотелось бы перемен, подумайте, что можно сделать, и приступайте к апгрейду. За неделю ваше жилье преобразится до неузнаваемости, при этом вы потратите минимум финансов.