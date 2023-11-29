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Как учат детей в школах Японии, одной из самых крутых стран мира

У японцев много особенностей: детей они воспитывают иначе, чем это делают в Европе. Вполне возможно, именно этот факт делает Японию такой крутой и успешной страной, побывать в которой мечтают практически все.

Рассказываем об уникальной системе образования, из которой мы могли бы многое перенять.

Как учат детей в школах Японии, одной из самых крутых стран мира

Сначала манеры — потом знания


Японские школьники не сдают экзаменов до 4-го класса (когда им исполняется 10 лет), только пишут небольшие самостоятельные. Считается, что в первые три года обучения академические знания — это не самое главное. Акцент делается на воспитании, детей учат уважению к другим людям и животным, великодушию, способности к сочувствию, поиске истины, самоконтролю и бережному отношению к природе.

Как учат детей в школах Японии, одной из самых крутых стран мира

Начало учебного года приходится на 1 апреля


Когда в большинстве стран дети заканчивают учебу, японцы отмечают свое 1 сентября. Начало года совпадает с одним из самых красивых явлений — цветением сакуры. Так они настраиваются на возвышенный и серьезный лад. Академический год состоит из трех триместров: с 1 апреля по 20 июля, с 1 сентября по 26 декабря и с 7 января по 25 марта. Таким образом, японцы отдыхают 6 недель на летних каникулах и по 2 недели зимой и весной.

Как учат детей в школах Японии, одной из самых крутых стран мира

В японских школах нет уборщиц, ребята сами убирают помещения


Каждый класс по очереди убирает кабинеты, коридоры и даже туалеты. Так ребята с ранних лет учатся работать в коллективе и помогать друг другу. К тому же после того как школьники потратили столько времени и труда на уборку, им вряд ли захочется мусорить. Это учит их уважению к своему труду, а также труду других людей и бережному отношению к окружающей среде.

Как учат детей в школах Японии, одной из самых крутых стран мира

В школах готовят только стандартизированные обеды, которые дети съедают в классе вместе с другими учениками


В начальной и средней школе для ребят готовят специальные ланчи, меню которых разрабатывают не только повара, но и медицинские работники, чтобы еда была максимально здоровой и полезной. Все одноклассники обедают вместе с учителем в кабинете. В подобной неформальной обстановке они больше общаются и выстраивают доброжелательные отношения.

Как учат детей в школах Японии, одной из самых крутых стран мира

Огромной популярностью пользуется дополнительное образование


Уже в начальных классах дети начинают посещать частные и подготовительные школы, чтобы попасть в хорошую среднюю, а потом и старшую школу. Занятия в таких местах проходят по вечерам, и в Японии очень типичное явление, когда в 21:00 общественный транспорт заполняют дети, которые спешат домой после дополнительных уроков. Они занимаются даже по воскресеньям и на каникулах, учитывая, что в среднем школьный день длится от 6 до 8 часов. Неудивительно, что по статистике в Японии почти нет второгодников.

Как учат детей в школах Японии, одной из самых крутых стран мира

Помимо обычных уроков школьников учат искусству японской каллиграфии и поэзии


Принцип японской каллиграфии, или шодо, очень прост: бамбуковую кисть макают в чернила и плавными мазками рисуют иероглифы на рисовой бумаге. В Японии шодо ценится не меньше обычной живописи. А хайку — это национальная форма поэзии, которая лаконично представляет природу и человека как единое целое. Оба предмета отражают один из принципов восточной эстетики — соотношение простого и изящного. Занятия учат детей ценить и уважать свою культуру с ее вековыми традициями.

Как учат детей в школах Японии, одной из самых крутых стран мира

Все школьники должны носить форму


Начиная со средней школы каждый ученик обязан носить униформу. Многие школы имеют свою форму, но традиционно для мальчиков это одежда в военном стиле, а для девочек — матроски. Правило призвано дисциплинировать учащихся, поскольку сама одежда создает рабочий настрой. Также одинаковая форма помогает сплотить одноклассников.

Как учат детей в школах Японии, одной из самых крутых стран мира

Процент посещаемости занятий в школе составляет 99,99%


Сложно представить и одного человека, который ни разу в жизни не прогуливал занятия в школе, а тут целая нация. Также японские школьники почти никогда не опаздывают на занятия. А 91% школьников всегда слушают учителя. Какая еще страна может похвастаться подобной статистикой?

Как учат детей в школах Японии, одной из самых крутых стран мира

Результаты одного выпускного экзамена решают все


По окончании старших классов школьники пишут один тест, который решает, поступят они в вуз или нет. Выпускник может выбрать только одно учреждение, и то, каким оно будет, определит размер будущей зарплаты и уровень жизни в целом. При этом конкуренция очень велика: 76% выпускников продолжают обучение после школы. Именно поэтому в Японии популярно такое выражение, как «экзаменационный ад».

Как учат детей в школах Японии, одной из самых крутых стран мира

Университетские годы — лучшие каникулы в жизни


Неудивительно, что после многих лет беспрерывной подготовки к поступлению и «экзаменационного ада» японцам хочется сделать небольшой перерыв. Так вышло, что он приходится на университетские годы, которые считаются самыми легкими и беззаботными в жизни каждого японца. Отличный отдых перед работой, к которой японцев с детства научили подходить не только с ответственностью, но и с большой любовью как к делу своей жизни.

Как учат детей в школах Японии, одной из самых крутых стран мира

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