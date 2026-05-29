Семь альтернатив Биг-Маку

Именитые режиссеры Михалков и Кончаловский решили дать бой американскому фаст-фуду. Пока Россия готовится "есть дома", мы нашли русскую замену быстрому обеду из Макдональдса…

Кулебяка

Кулебяка – главный русский конкурент Биг-Мака, закрытый овальный пирог с начинкой из нескольких видов фарша. Два мясных слоя, пропитанные бульоном, между ними блины, обжаренные грибочки, все на подстилке из риса или гречки – точно как американский собрат.


Кулебяка не менее калорийна: 260 ккал против 245 у бургера. То есть, поддерживая национального производителя, будешь сытым пару часов. Если говорить о «юзабилити» или удобстве поедания, кулебяка явно в фаворитах: есть кусочки одной рукой легко и просто.

Расстегай

Расстегай или расстегнутый пирожок – следующий номинант на бигмакозамещение. Из чего состоит? На дне печеной «лодочки» расстегая топленое масло или бульон с петрушкой, а сверху мясной фарш, лук, грибы. Калорийность и ощущения после потребления блюд идентичны: сытость и нежелание бежать стометровку. Хотя потреблять расстегай на ходу куда удобнее, чем Биг-Мак.

Курник

Курник – пирог, состоящий из теста, гречки, яйца с жареным луком и мяса птицы. Индусы, например, лепят котлетки для своего Махараджа-Мак из курятины, так что курник конкурентоспособен.

Калькулятор калорий показал практически одинаковый результат: около 250. Если употреблять так называемый царский пирог без ножа и вилки, существует риск покрыть пол таким же царским слоем фарша. Впрочем, Биг-Мак есть не проще.

Пирожок с мясом

Пирожок с мясом – лучший друг в дороге и на пашне. Мясной фарш, яйцо, лук… добавить сыр и кунжут – вот наш ответ Биг-маку! Но за дополнительные ингредиенты и калорий получится больше – 310.
Хрустящая корочка и сочная начинка, он удобен в употреблении. Пирог можно съесть за «переменку», как и Биг-Мак. Но нет в пироге изюминки, в отличие от американца – фирменного соуса!

Няня

Няня – блюдо известно еще со времен Киевской Руси, но в наше время совсем позабыто. Рубленые яйца, жареный лук, измельченное мясо с печенкой, гречневая каша вместо сыра и бараний желудок взамен булочек с кунжутом . А калорий в нём на целых 25 меньше. За сочность в няне отвечает бульон из бараних костей, взамен фирменному соусу. Няню тяжело употребить на ходу: бараний желудок стянут нитками, без приборов не обойтись.

Трудоножка

Трудоножка – так называли блинчики на Ярославщине в XIX веке. Они были четырехугольными и в виде трубочек, их рекомендовалось панировать в яйце и жарить в плошке с маслом. Гречишная мука, слой жареного лука , смесь грибочков и мяса – чем не замена Биг-Маку? Тем более, что калорий в нем почти на 100 меньше! Конвертик с фаршированным мясом удобно есть, но без салфетки здесь не обойтись: начинка так и норовит просочиться на руку.

Мясная запеканка

Мясная запеканка – лайт-замена Биг-Маку. На ходу, конечно, не съешь… Зато всего 185 калорий: фарш, картошка, яйцо и зеленый лук.

