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Как быстро оттереть духовку

Просто возьмите пару таблеток, растворите их в горячей воде — и грязь в духовке не нужно будет оттирать, потому что она размягчится, и убрать её не составит никакой сложности. Ваша духовка будет такой чистой, как никогда прежде!

Как быстро оттереть духовку

Растворите 2 таблетки посудомоечной машины в горячей воде Работайте в перчатках.

Обильно смочите губку мыльным раствором, распределите его по духовке.
Сверху разложите бумажные полотенца, также пропитанные в мыльном растворе из таблеток. Оставьте на полчаса.

Как быстро оттереть духовку

Потом просто уберите всё обычной губкой: ничего тереть не придётся!

Как быстро оттереть духовку

Идеальная чистота! Кстати, оставшимся мыльным раствором вы можете помыть абсолютно всё: начиная от грязной плиты, заканчивая противнем, решёткой и т. д.

Как быстро оттереть духовку

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