Как быстро оттереть духовку

Просто возьмите пару таблеток, растворите их в горячей воде — и грязь в духовке не нужно будет оттирать, потому что она размягчится, и убрать её не составит никакой сложности. Ваша духовка будет такой чистой, как никогда прежде!







Растворите 2 таблетки посудомоечной машины в горячей воде Работайте в перчатках.

Обильно смочите губку мыльным раствором, распределите его по духовке.Сверху разложите бумажные полотенца, также пропитанные в мыльном растворе из таблеток. Оставьте на полчаса.Потом просто уберите всё обычной губкой: ничего тереть не придётся!Идеальная чистота! Кстати, оставшимся мыльным раствором вы можете помыть абсолютно всё: начиная от грязной плиты, заканчивая противнем, решёткой и т. д.