5 верных тревожных звоночков того, что с пищевым поведением что-то не так

Расстройства пищевого поведения - настоящий бич нашего времени. Все наслышаны про анорексию и булимию, но в данном материале речь пойдёт не о таким очевидных и крайних случаях, а о чём-то более замаскированном, но не менее опасном.
1. Настоящее помешательство на «правильном питании»
Сейчас даже есть термин такой – «орторексия». Это расстройство пищевого поведения, при котором имеется навязчивая идея про здоровое питание, что существенно ограничивает человека в выборе продуктов, а также наполняет отношения с едой постоянной тревогой. Парадокс в том, что такой человек тратит кучу сил и времени на контроль тех факторов питания, которые сильно от него не зависят: состав продуктов, наличие в них ГМО, консервантов, красителей, органическое производство и пр. И при этом игнорирует те факторы, которые на 100 % зависят только от него: скорость приёма пищи, тщательное пережёвывание, количество съеденного, умение различать телесный и эмоциональный голод и т.п. Поэтому думать о том, что ты ешь – это нормально. Но доводить это до уровня навязчивой идеи в ущерб другим факторам пищевого поведения – это уже не есть хорошо и может вести к сбоям в работе организма и дефициту массы тела.
2. Алкоголь каждый вечер
Некоторые люби свято верят, что выпить пару бокалов вина или сто граммов водки каждый вечер - это абсолютно нормально и никакой не алкоголизм, так как они, якобы, знают меру. Алкоголь притупляет чувство голода плюс поднимает настроение.такого подхода - поражение жизненно важных органов, медленная умственная деградация, нарушение взаимодействия с другими людьми, проблемы с либидо.
3. Предпочитать не ту еду, которую вам хочется, а ту, в которой мало калорий
Это всё равно, что выбирать себе пальто или пиджак исключительно по цвету пуговиц. Конечно, цвет пуговиц может иметь значение, но это далеко не самое главное. Так же и с калориями. Если вы при выборе пищи руководствуетесь исключительно калорийностью, то обязательно пропустите такие важные составляющие, как вкус, сытость, польза, а с самое главное – пропустите ощущение того, насколько вам хочется эту еду на самом деле. Кроме того, выбирая ту еду, где меньше калорий, вы можете очень легко «подсадить» себя на голод, сами того не замечая. Например, на завтрак можно выбрать обезжиренный творог с апельсином, на второй завтрак яблоко, на обед съесть куриный бульон и овощной салат, на полдник огурец, а на ужин кусочек отварной грудки с листьями салата.
И вы будете думать, что полноценно питались в течение дня и хвалить себя за то, что выбирали только низкокалорийную пищу. Но суровая правда будет заключаться в том, что ваш организм в течение всего этого дня голодал. Потому что еда, которую вы ели, очень быстро переваривалась, и организм начинал испытывать голод. Потому что в вашем рационе не было сложных углеводов, которые являются основным поставщиком энергии. Потому что ваши перекусы совсем не насыщали ваш организм. В итоге вы пребываете в иллюзии, что всё ещё как хорошо, а ваш организм начинает хронически голодать. И рано или поздно это обязательно приведёт к пищевому срыву (в лучшем случае) или к существенной нехватке важных для здоровья элементов, таких, как кальций, калий, железо, магний и др.
4. Эйфория после вынужденной медицинской диеты, которая приводит к блокированию чувства голода
Допустим, у вас обнаружили проблему с кишечником и назначили вам колоноскопию. Вы поголодали какое-то время, а после процедуры у вас и вовсе пустой кишечник и желудок. Вы начинаете кушать мелкими дробными порциями, как и положено при проблемах с кишечником, а потом подсаживаетесь на ощущение лёгкости в ЖКТ и начинаете мало есть. Организм моментально включает так называемый режим война и центральная нервная система притупляет чувство голода. Результатом может стать критическая потеря массы тела и, опять же, дефицит микроэлементов, синдром хронической усталости, апатия. Очень важно поддерживать баланс БЖУ!
5. Идея фикс не есть после 18 часов
Чаще всего такое стремление проистекает из иррационального убеждения, что вечерняя еда сразу же ведёт к набору веса. Что, естественно, совсем не так. Если вы ложитесь спать, например, в 23:30, а последний раз поели в 18:00, то, как ни крути, но ваш организм начнёт испытывать голод где-то в 21:30-22:30 (в зависимости от того, что вы поели в 18:00). И если вы этот момент вы его не покормите или дадите ему какой-нибудь кефир (который, по сути, не еда, а питьё), то значит, вы проигнорируете сигнал о базовой физиологической потребности – потребности в пище. И если делать так систематически, то со временем обмен веществ будет замедляться, и вы действительно можете начать набирать вес.
