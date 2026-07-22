Секреты выращивания эустомы

Эустома известна не только своей невероятной красотой, но ещё и некоторой прихотливостью. Семена всходят не так быстро и дружно, как хотелось бы. Чтобы несколько ускорить процесс и гарантировать получение крепкой рассады, узнайте все секреты правильного выращивания эустомы.







Многие садоводы знают, что эустома, в первую очередь, наращивает корневую систему, а уже затем — надземную зелёную часть.

Это характерная особенность цветка.Как только появились первые всходы и 2 настоящих листа, можно сразу подкормить рассаду. Эустома очень любит подкормки! Дать необходимо подкормки для качественного наращивания корневой системы.Самая первая подкормка желательно должна проводиться кальциевой селитрой. На 1 л воды возьмите 1 гр. удобрения. Буквально на 3 день после такой подкормки растение преображается! Подкармливать следует по влажной земле, чтобы молодые растения не получили ожог корешков. За всё время выращивания рассады достаточно провести 2-3 подкормки кальциевой селитрой.Чтобы укрепить растение и помочь ей нарастить хорошую корневую массу, можно также проводить подкормки янтарной кислотой или Корневином, например. Также отличный результат показывает подкормка монофосфатом калия. Такую подкормку можно провести через 1 неделю после кальциевой, согласно инструкции.Когда корни почти заполнят весь стаканчик, нужно будет сделать перевалку в литровый стакан или горшок. Чем лучше корневая система, тем лучше будет и зелёная надземная часть!