7 идей, как обустроить зону отдыха на даче

Если вы являетесь счастливым обладателем частного дома или дачи, значит, самое время подумать о том, как оформить уютную зону отдыха, где захочется проводить время на выходных. Мы делимся идеями, что можно разместить на участке, чтобы получилось красиво и недорого.



Идея 1: Гостиная под открытым небом

Идея 2: Столик в саду

Идея 3: Зона чаепития на террасе

Идея 4: Натуральный солярий

Идея 5: Скамья в саду

Идея 6: Костровая зона

Идея 7: Мебель своими руками

Поставьте диван с креслами или повесьте гамакЧто может быть лучше, чем в жаркий день разместиться в тени деревьев и наслаждаться пением птиц в компании хорошей книги и прохладного коктейля?Осталось только найти подходящее место и установить там мягкую группу, состоящую из дивана, кресла и небольшого столика, куда можно поставить еду и напитки. Также при желании можно подвесить гамак и положить рядом несколько пуфов.Обратите внимание: Мебель должна быть сделана из прочных материалов, устойчивых к влаге, грязи, ветру и прочим погодным условиям. Вы же не планируете убирать ее под навес после каждых посиделок, верно?Идеальный вариант – мебель из ротанга. Если цена кусается, можете сделать диванчик и кресла самостоятельно – вам понадобятся только старые палеты, ткань и наполнитель для обивки. Но ночь можете прикрывать все пленкой, на случай дождя. Вуаля – ваш личный оазис готов!Поставьте вместе со столиком лавку или стульяЕсли вы цените тишину, уединение и связь с природой, советуем обустроить уголок для отдыха в самой дальней части сада, куда не будет доноситься шум из дома. Хорошая новость – вам не понадобится много места. Достаточно поставить небольшой кофейный столик, а рядом – кресло или пару складных стульев. Отлично, если рядом будет раскидистое дерево, которое обеспечит достаточное количество тени, или несколько пышных кустарников.Если есть возможность, сделайте к зоне отдыха дорожку, чтобы вы могли без проблем там разместиться в любую погоду.В итоге получится уютное пространство для утреннего кофе или чтения по выходным. Также можно повесить на деревья гирлянды, которые работают от батареек, чтобы иметь возможность читать даже вечером.Уютная обеденная группа на террасе.Если у вас есть терраса, используйте ее потенциал по максимуму. Не оставляйте место пустым – лучше установите здесь обеденную группу. Круглый или прямоугольный стол, несколько стульев – и вот у вас уже готова зона для завтраков, ужинов и чаепитий.Так как терраса надежно защищена от осадков благодаря крыше, здесь можно расставлять любую мебель. Совсем необязательно, чтобы она была влагостойкой. Если останется свободное место, купите качели в виде лавочки или установите мягкий диван. А чтобы защититься от ветра и яркого солнца, повесьте уличные шторы из плотной ткани.Явное преимущество такой зоны отдыха перед вышеупомянутыми состоит в том, что вам не придется бегать с посудой и едой через весь участок. Кухня рядом, а значит, накрывать стол будет проще и быстрее.Можно поставить шезлонг рядом с водоемом или просто на травеЕсли вы любите нежиться на солнышке, выберите самую освещенную часть участка и установите там пару шезлонгов с регулируемой спинкой. Рядом разместите столик для холодных напитков и загорайте с удовольствием. Уже через несколько дней эффект будет лучше, чем от солярия, и вы сможете похвастаться подружкам красивым натуральным загаром. Если на участке есть бассейн, пруд или любой другой водоем, то шезлонги будет логично расположить рядом с ними. Если нет – выбирайте любое место, где нет деревьев и тени.Можно поставить столик рядом со скамьейНеобязательно делать из зоны отдыха целый мебельный городок, тем более, если вы не планировали этим летом больших расходов. Иногда достаточно одной скамьи, чтобы организовать уютное и уединенное место. Поставьте ее в полутени или, наоборот, на солнышке – смотря, как вам больше нравится. Отлично, если скамью будут окружать цветы, пышные кустарники, клумбы и пр. Так вы сможете сидеть на свежем воздухе, наслаждаясь красивым видом и приятным ароматом.Чтобы зона отдыха не казалась слишком бедной или скучной, дополните скамью садовым фонарем на солнечной батарее. Так вам будет комфортно здесь находиться не только днем, но и вечером. Небольшой фонтанчик также отлично дополнит картинку, и сделает композицию более гармоничной.Вокруг костра поставьте стулья или креслаЛюбите жарить шашлыки на природе или запекать картошку в фольге? Тогда костровая зона должна стать обязательной составляющей вашего дачного участка. Благодаря ей вы сможете создать особую атмосферу для посиделок с семьей и друзьями. Для комфорта и уюта добавьте кресла или лавки, положите на них плед и подушки. При оформлении помните о правилах пожарной безопасности – минимальное расстояние от открытого огня до забора и жилых построек должно составлять не менее пяти метров. Также вокруг мангала не должно быть мусора, сухой травы и листвы.Мебель из деревянных поддонов.Главное преимущество уличной мебели состоит в том, что она может быть максимально бюджетной. Необязательно покупать дорогостоящий стол, кресла, скамейки и прочее – вы вполне можете их сделать своими руками. Используйте для своих целей деревянные поддоны. Они легко трансформируются практически в любую мебель, даже шезлонги.Можно оставить натуральный оттенок дерева, а можно покрасить изделия в желаемый цвет. На диванчик положите подушки и плед, на стол постелите салфетки – получится уютно. Это отличный шанс добавить характера и индивидуальности своему интерьеру. Помните, что все поверхности, с которыми вы работали, должны быть гладко зашлифованы, иначе есть риск порезаться или загнать занозу.