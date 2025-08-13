Повышаем градус: 5 способов добавить в интерьер тепла и уюта, когда на пороге зима

Когда мы говорим о тепле в квартире, то обычно подразумеваем качественные пластиковые окна, чтобы не было сквозняков, хорошее отопление (желательно автономное), полы с подогревом и пр. Но не менее важным является «визуальное» тепло: пушистый ковер, вязаный плед, натуральные материалы, мягкое освещение., как создать уютную атмосферу в квартире, чтобы даже зимой было хорошо.
1. Цветовая гамма
Оранжевый, коричневый и красный цвета отлично согревают. / Фото: almode.ru
Самый простой способ сделать атмосферу в доме более теплой – изменить цветовую гамму. На первый взгляд кажется, что это очень трудоемкий процесс, который отнимает много времени и денег, но на самом деле можно добиться цели с минимумом вложений.
Итак, оттенок каких предметов в квартире можно изменить? Прежде всего, это мебельная обивка и текстиль, в частности, шторы, декоративные наволочки, ковер, покрывало и пр. Поэтому если в начале декабря вы планируете заменить вышеперечисленные вещи, выбирайте только уютные оттенки, которые ассоциируются с теплом. Приводим пример самых удачных оттенков:
• Оранжевый – это больше осенний цвет, чем зимний, но ведь наша главная цель – привнести в дом ощущение тепла, радости и счастья, правда? Поэтому смело используйте вещи оранжевого оттенка для декора квартиры. Обратите внимание, что наиболее выигрышно он смотрится с белым, поэтому советуем продумать несколько таких комбинаций.
• Желтый – солнечный, согревающий, жизнерадостный – так и должно быть. Важно лишь учитывать, что у этого цвета есть много подтонов и не все они теплые.
• Синий – неожиданный гость в нашем списке, но если уделить немного времени поиску правильного оттенка, то он вас не разочарует. Самыми лучшими вариантами будут синие тона с добавлением серого, красного или зеленого. А вот небесно-голубого и подобных ему оттенков лучше избегать – они почти ледяные.
• Красный – тоже относится к теплым, но с ним важно быть предельно осторожным. Если переборщить, цвет станет агрессивным, и вместо уюта привнесет в интерьер квартиры негативные эмоции. Чтобы достичь баланса, ограничьтесь несколькими аксессуарами приглушенного красного оттенка (можно использовать бордовый). Для акцента подойдут декоративные наволочки, салфетки на стол и пр.
• Коричневый – цвет натурального дерева больше других ассоциируется с домашним уютом и семейным теплом, поэтому не забудьте использовать его для «подогрева» атмосферы в помещении. Более акцентным будет терракотовый цвет, поэтому его тоже возьмите на заметку.
2. Аксессуары
Камин и вязаный плед привнесут уют в дом
Чтобы тучи зимней депрессии не сгущались над вами, уделите время подбору аксессуаров. Вы удивитесь, но всего несколько вещей способны изменить атмосферу в доме до неузнаваемости. Например, очень модными сейчас являются электрические и биокамины – они не только согревают в прохладные вечера, но также наполняют квартиру невероятным уютом. Мы уже придумали идеальную картину: зажженный камин, пушистый ковер, на котором вы сидите с чашкой чая, завернувшись в плед, и добрый новогодний фильм, который поднимает настроение и заставляет верить в чудеса.
Также интерьер можно украсить вязаными вещами – ковриками ручной работы, салфетками, пледами, наволочками, настенными панно, самодельными игрушками. Постарайтесь размещать их по квартире так, чтобы они смотрелись уместно и не перегружали пространство, создавая визуальный шум. На «теплый» интерьер работают и сухоцветы, поэтому смело помещайте их в вазы или декоративные кашпо и расставляйте по дому. Маленький букет отлично впишется в интерьер спальни, побольше – в гостиную или на кухню.
Не забывайте и о правильных ароматах – есть те, которые на подсознательном уровне ассоциируются у нас с теплом. Это корица, имбирь, гвоздика, ирис, кофе, ваниль. Советуем подобрать несколько аромадиффузоров и расставить их по квартире, чтобы уже с порога вас встречал теплый запах. Кстати, они также служат отличным декоративным элементом, поэтому выбирайте тот дизайн, который хорошо впишется в интерьер.
3. Освещение
Пусть освещение будет теплым. / Фото: mykaleidoscope.ru
Дизайнеры не устают повторять, что в зонах, предназначенных для отдыха, должен быть исключительно теплый свет, так как он отлично расслабляет. А вот холодный уместный только в «рабочих» зонах, например, в ванной возле зеркала, над кухонной столешницей, на компьютерном столе и пр.
Гирлянды на стене создают праздничную атмосферу. / Фото: zira.uz
При оформлении интерьера используйте разные источники освещения, не ограничивайтесь одной центральной люстрой. Это могут быть бра, торшеры, настольные лампы. И не обязательно дожидаться праздников, чтобы повесить гирлянды – можете сделать это уже сейчас, чтобы они подняли настроение, создали волшебную атмосферу и подарили ощущение праздника.
4. Свечи
Свечи можно расставить, где хотите. / Фото: tverdotop-kotel.ru
Несмотря на то, что свечи можно отнести в категорию освещения, когда мы говорим о создании теплой атмосферы в доме, лучше рассказать о них в отдельном пункте. Можно купить обычные свечи, можно расставить по дому светодиодные (особенно эффектно они смотрятся на подоконниках, на тумбах перед телевизором, на журнальном столике), а можно сделать своими руками.
• Для этого возьмите хлопчатобумажные нитки, скрутите из них фитиль-косичку (количество нитей зависит от диаметра, обычно нужно от десяти до тридцати), обмакните в растопленный воск и хорошо высушите.
• Возьмите подходящую форму, закрепите внутри фитиль, добавьте несколько капель эфирного масла с ароматом цитрусовых или любым другим «теплым» запахом, и медленно залейте его воском либо парафином.
• Подождите, пока свеча остынет, а затем достаньте из формы (можете этого не делать, если емкость красивая и вписывается в интерьер).
Варианты оригинальных подсвечников
Также можно сделать оригинальные подсвечники. Очень утонченно и сказочно смотрятся варианты с плавающей свечей. Возьмите подходящий по дизайну стакан или рюмку (объем может быть как 50 мл, так и 200, смотря, какой по высоте подсвечник вы хотите), наполните его декором (блестками, цветными шариками, ягодами шиповника, сухоцветами, мелкими ветками ели, сосновыми шишками и пр.), залейте водой, а сверху разместите свечу в виде таблетки. Зажгите ее и наслаждайтесь сказочной атмосферой. Кстати, чтобы свеча лучше держалась на поверхности, вместо воды налейте в бокал глицерин.
5. Материалы
Добавляйте больше натурального текстиля и деревянных элементов
В начале статьи мы уже упоминали, что привнести тепло в квартиру могут только натуральные материалы, а вот синтетика, стекло, пластик абсолютно не годятся для этих целей. Беспроигрышные варианты – дерево, ротанг, лен, хлопок, шерсть, бархат. Если есть возможность добавить в интерьер плетеные корзины, льняные шторы, вязаные пледы, шерстяной ковер, заменить линолеум на ламинат с натуральной фактурой дерева, обязательно ею воспользуйтесь. Обратите внимание, что текстиля должно быть много – именно от него во многом зависит «градус» тепла. Только представьте, как вы укутываетесь в плед и залезаете с ногами на кресло, держа кружку ароматного какао в руках. На душе сразу становится теплее, правда?
