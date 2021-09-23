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Как сделать декоративные кованые элементы («корзинки») из металла

Как сделать декоративные кованые элементы («корзинки») из металла

Как сделать декоративные кованые элементы («корзинки») из металла

Ворота, калитки, заборы и прочие «домашние» металлоконструкции часто украшают декоративными элементами. Они могут быть изготовлены методом холодной или горячей ковки. 

В сегодняшней статье расскажем, как своими руками изготовить «корзинки» из стальной проволоки. 

Как сделать декоративные кованые элементы («корзинки») из металла

Для этого нам потребуется самодельное приспособление — кондуктор. Идею самоделки мы подсмотрели на канале автора khám phá và sáng tạo.

Чтобы изготовить кондуктор для создания декоративных «корзинок» из металла, автор использовал следующие материалы:

  • шестерни;
  • стальной кругляк;
  • профтрубу.

Прежде чем приступить к изготовлению деталей кондуктора, необходимо подготовить инструмент: УШМ, электродрель и сварочный аппарат. 

Процесс изготовления кондуктора

Первым делом потребуются две одинаковых шестерни. Размечаем их, и высверливаем в каждой шестерне по четыре отверстия. 

Отрезаем кусок стального кругляка подходящей длины. 

Отступаем от края кругляка 2-3 см, надеваем одну из шестерней, и привариваем ее. На оставшийся конец кругляка надеваем кусок профиля, и обвариваем. Вместо профиля можно также приварить строительный уголок. 

Как сделать декоративные кованые элементы («корзинки») из металла

Из профильной трубы сгибаем обруч. По центру устанавливаем вторую шестерню, и привариваем к ней три отрезка профиля.

Свободные концы профиля нужно приварить к внутренней стороне обруча. Затем зачищаем сварные швы. 

Как сделать декоративные кованые элементы («корзинки») из металла

В завершении останется только покрасить части кондуктора, и можно приступать к созданию «корзинок». 

Зажимаем приспособление в слесарных тисках, в отверстия в шестернях вставляем подготовленные куски стальной проволоки, после чего скручиваем их. 

Как сделать декоративные кованые элементы («корзинки») из металла

Изготавливаем восемь крученых деталей, соединяем их концы вместе, и обвариваем. К концам «корзинки» привариваем отрезки профтрубы.

Чтобы скрыть место соединения, можно обмотать его проволокой, затем покрасить ее в другой цвет (отличный от основного цвета изделия). 

Как сделать декоративные кованые элементы («корзинки») из металла

Как сделать декоративные кованые элементы («корзинки») из металла

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