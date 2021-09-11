Нелепые американские законы

С нами не соскучишься!

О нелепых законах штатов США и о том, как они соблюдаются, мы расскажем в этом материале.









Вашингтон: болейте дома

Теннесcи: не бросайте гвозди на дорогу

Нью-Джерси: не заправляйте машину самостоятельно

Вайоминг: закрывайте двери

Северная Каролина: берегитесь бинго

Нью-Гэмпшир: регистрируйтесь в отеле только под своим именем

Луизиана: прежде чем заказать соседу пиццу, сто раз подумайте

Арканзас: в угоду логопедам

Индиана: здесь можно купить только теплую содовую

Южная Каролина: по воскресеньям шопинга нет