Нелепые американские законы

О нелепых законах штатов США и о том, как они соблюдаются, мы расскажем в этом материале.
Вашингтон: болейте дома
В штате Вашингтон запрещено появляться больным в общественных местах, если болезнь является заразной. Это подпадает под статью о нанесении вреда общественному здоровью. Нарушитель подвергается штрафу в размере до $1000 или тюремному заключению на срок до 90 дней. Правда, с обычным кашлем или насморком в полицейский участок все же не забирают.
Теннесcи: не бросайте гвозди на дорогу
Помимо гвоздей в Теннесси нельзя выбрасывать на дорогу стеклянные бутылки, осколки, проволоку, жестянки и прочие предметы, которые могут нанести вред транспортным средствам или животным. Если нарушителя заметят и сообщат о нем в полицию (а «внимание» к ближнему своему в США развито очень хорошо), ему грозит штраф в размере до $50 или тюремное заключение на срок до 30 дней. Впрочем, суд может назначить сразу оба наказания.
Нью-Джерси: не заправляйте машину самостоятельно
Каждый человек должен заниматься своим делом. Вы ведете машину, а заправщик на станции ее заправляет. И не иначе. По крайней мере в Нью-Джерси. Самообслуживание на автозаправке карается здесь штрафом $50–250 за первое нарушение и до $500 за последующее. Штраф взыскивается специальным уполномоченным в ходе краткого разбирательства. Деньги идут на покрытие расходов инспекционной службы, а излишки перечисляются в госбюджет.
До недавнего времени подобные порядки действовали и в Орегоне. В 2016 году на автозаправках штата разрешили самостоятельно заправлять машину. Правда, на большинстве из них — с 6 вечера до 6 утра, и лишь там, где проживает менее 40 000 человек, — круглосуточно.
Вайоминг: закрывайте двери
Для граждан, забывающих закрывать калитки, в Вайоминге предусмотрен штраф в размере до $750. Таким образом, закон запрещает «глазеть» на то, что происходит у соседей. За соблюдением последнего следит Комитет сельского хозяйства Вайоминга, который и несет все издержки, связанные с исполнением сей необычной нормы права. А принята она была для того, чтобы владельцы небольших фермерских хозяйств не выпускали своих животных на более крупные пастбища других землевладельцев, и животные паслись только там, где им положено это делать.
Северная Каролина: берегитесь бинго
Играй, да не заигрывайся! Северная Каролина — не место, где можно играть в бинго сутки напролет. Максимальная длительность этого увлекательного времяпровождения не должна превышать пяти часов подряд при частоте не более двух раз в неделю. Причем между сессиями должно пройти как минимум 48 часов. Есть ограничение и по выигрышу: он не должен превышать $500 за одну игру.
Закон был введен в 1983 году и действует по сей день. Нарушителя ожидает наказание, суровость которого зависит от того, было оно совершено однократно или нет. Это может быть штраф в размере от $200 и выше (в зависимости от решения суда) или общественные работы на срок до 60 дней.
Нью-Гэмпшир: регистрируйтесь в отеле только под своим именем
В Нью-Гэмпшире на законодательном уровне решили прописать, что регистрироваться в отеле под вымышленным именем запрещено. Кроме того, в штате нельзя использовать недействительные кредитные карточки. Если же тайное станет явным и работник отеля заявит в полицию, нарушителю грозит штраф от $250 до $500 или год тюремного заключения.
Луизиана: прежде чем заказать соседу пиццу, сто раз подумайте
Штрафом до $500 или тюремным заключением на срок до полугода в Луизиане может обернуться даже доставка пиццы, если она осуществлена на чужой адрес (в шутку, например). Кроме того, суд может потребовать от нарушителя возместить потерпевшему ущерб за беспокойство. Так что, собираясь сделать сюрприз американскому знакомому, стоит сто раз подумать и убедиться в том, что он подтвердит и оплатит заказ.
Арканзас: в угоду логопедам
Как только не искажали название штата Арканзас первые поселенцы: Akancea, Acansea, Acansa, Arcansas — по названию племени индейцев, которые проживали здесь до колонизации, akansa. В XIX веке Государственному историческому обществу и Эклектичному обществу Литл-Рока было поручено установить правильный вариант произношения. В итоге взяли за норму произношение, услышанное французами от местных индейцев, оно и употреблялось первыми американскими иммигрантами. А с 1881 года на законодательном уровне запрещено произносить название штата неправильно.
А как правильно? В трех слогах, умалчивая конечную s, а звук a в каждом слоге произносить в итальянском звучании и делать ударение на первый и последний слог. Правда, наказания за неправильное произношение не предусмотрено. В законе лишь прописано, что произношение с ударением на втором слоге со звуком a как в слове man и произнесением конечной s не одобряется.
Индиана: здесь можно купить только теплую содовую
В винных магазинах Индианы запрещено продавать охлажденную содовую или воду, можно только теплую. Причем вода должна быть обязательно газированной. Нарушителю грозит штраф в размере до $1000 или тюремное заключение на срок до 180 дней.
Раньше алкогольный закон был еще строже. До июля 2016 года винным магазинам запрещалось продавать спиртные напитки по воскресеньям. Сейчас же закон не разрешает лишь выносить алкоголь из баров и винных магазинов накануне Дня независимости США, который отмечается 4 июля.
Южная Каролина: по воскресеньям шопинга нет
Ходить по магазинам Южной Каролины в воскресенье бесполезно. В этот день здесь запрещается продавать одежду, аксессуары, ювелирные изделия, часы, спортивные товары, музыкальные инструменты, мебель для офиса и дома, автомобили и многое другое. Легитимны только товары первой необходимости. Впрочем, владельцев магазинов это не останавливает. Они стали открывать магазины по воскресеньям уже с 1995 года, сначала постепенно, продавая лишь некоторые запрещенные товары, да и то примерно до полудня. Список расширился, и сейчас в воскресенье можно купить все что угодно.
Закон остался с того времени, когда воскресенье считалось нерабочим днем. Впрочем, за его соблюдением давно уже никто не следит.
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