15 самых многочисленных подводных сил флота стран мира

Вооруженные силы – важный элемент безопасности любого государства. Воздушные, наземные и даже подводные войска гарантируют гражданам государства спокойный сон и беззаботную жизнь. Мы много слышим о наземных военных событиях, но как насчет того, что не видно глазу? Возможно, подводные лодки не участвуют в красочных сражениях, но часто секретные миссии, которые они выполняют, оказываются решающими.



Информацию о подводных силах 15 стран вы найдете тут!









15. Колумбия: 4 подводные лодки

14. Италия: 6 подводных лодок

13. Египет: 6 подводных лодок

12. Франция: 10 подводных лодок

11. Греция: 12 подводных лодок

10. Турция: 12 подводных лодок

9. Великобритания: 14 подводных лодок

8. Индия: 15 подводных лодок

7. Южная Корея: 17 подводных лодок

6. Япония: 18 подводных лодок

5. Иран: 24 подводные лодки

4. Китай: 54 подводные лодки

3. Россия: 70 подводных лодок

2. Северная Корея: 71 подводная лодка

1. США: 72 подводные лодки