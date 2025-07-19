Почему вес гирь для упражнений от 16 до 32 кг

Даже те, кто профессионально не занимался спортом, хотя бы раз в своей жизни видел настоящие гири для физических упражнений. Большие, шарообразные и с ручкой. Приходилось ли когда-нибудь задумываться над тем, почему все гири на отечественных просторах имеют строго определенную массу в 16, 24 и 32 килограмма?

Есть ли во всем этом какой-то смысл или даже подвох? Почему спортивные гири на просторах бывшего СССР весят по 16, 24 и 32 килограмма? На самом деле все предельно просто. Гири соответствуют старорусским обозначением веса. В основе всех гирь лежит непосредственно единица под названием «пуд». Один пуд – это шестнадцать килограммов. Соответственно 24 кг – это полтора пуда. Ну, а 32 кг – это уже два пуда. Считается , что наибольшую популярность данная система приобрела в Петровскую эпоху. На заре царских времен, начиная с правления Ивана Грозного, Россия славилась в первую очередь своей артиллерией. Пушечные ядра также имели строго определенную массу. Были, например, пудовые заряды, полтора пудовые, двухпудовые и так далее. Во времена Петра I артиллерия на Руси стала развиваться с новой силой. Согласно популярной «легенде», именно тогда при подготовке пушкарей, к тренировочным ядрам стали приваривать ушко, чтобы новичкам было сподручнее упражняться и привыкать к массе заряда. С течением времени из всего этого вырос интерес наших предков к гиревому спорту, силовым упражнениям, которые могли наглядно продемонстрировать удаль и силу мужчин. Таким образом, масса современных гирь вытекает из исключительно утилитарных соображений предков и тогдашней системы мер и весов . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: