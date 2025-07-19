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Почему вес гирь для упражнений от 16 до 32 кг

Даже те, кто профессионально не занимался спортом, хотя бы раз в своей жизни видел настоящие гири для физических упражнений. Большие, шарообразные и с ручкой. Приходилось ли когда-нибудь задумываться над тем, почему все гири на отечественных просторах имеют строго определенную массу в 16, 24 и 32 килограмма?

Есть ли во всем этом какой-то смысл или даже подвох? Почему вес гирь для упражнений от 16 до 32 кг

Почему вес гирь для упражнений от 16 до 32 кг Почему спортивные гири на просторах бывшего СССР весят по 16, 24 и 32 килограмма? На самом деле все предельно просто. Гири соответствуют старорусским обозначением веса. В основе всех гирь лежит непосредственно единица под названием «пуд». Один пуд – это шестнадцать килограммов. Соответственно 24 кг – это полтора пуда. Ну, а 32 кг – это уже два пуда. Считается, что наибольшую популярность данная система приобрела в Петровскую эпоху. Почему вес гирь для упражнений от 16 до 32 кг На заре царских времен, начиная с правления Ивана Грозного, Россия славилась в первую очередь своей артиллерией. Пушечные ядра также имели строго определенную массу. Были, например, пудовые заряды, полтора пудовые, двухпудовые и так далее. Во времена Петра I артиллерия на Руси стала развиваться с новой силой. Согласно популярной «легенде», именно тогда при подготовке пушкарей, к тренировочным ядрам стали приваривать ушко, чтобы новичкам было сподручнее упражняться и привыкать к массе заряда. Почему вес гирь для упражнений от 16 до 32 кг С течением времени из всего этого вырос интерес наших предков к гиревому спорту, силовым упражнениям, которые могли наглядно продемонстрировать удаль и силу мужчин. Таким образом, масса современных гирь вытекает из исключительно утилитарных соображений предков и тогдашней системы мер и весов. Почему вес гирь для упражнений от 16 до 32 кг


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