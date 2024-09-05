Пляжная мода: уникальные фотографии с пляжей середины прошлого века

Модели в модных клетчатых купальниках кушающие дыню. 1960-е годы.

1. Пляжная мода

Женщина в модном купальнике . 1960-е годы.

2. Купание в холодной воде

Купание красавиц в холодной воде . 1960-е годы.

3. Советская модель

Модель рекламирующая модный купальник. 1960-е годы.

4. Девушка в купальнике

Девушка в купальнике по среди пустыни. 1960-е годы.

5. На отдых возле бассейна

Девушки, отдыхающие на шезлонгах. 1960-е годы.

6. В модных купальниках

Девушки перед занятием подводным ловом . 1960-е годы.

7. Отдых на пляже

Девушка, достающая из сумки расческу на пляже. 1950-е годы.

8. Девушка с зонтом

Модель в модном купальнике с зонтом. 1950-е годы.

9. Модели в красных купальниках

Две девушки в красных купальниках под зонтом. 1950-е годы.

10. Девушки в клетчатых купальниках

Модели в модных клетчатых купальниках кушающие дыню. 1960-е годы.

11. Загорающие на пляже модницы

Две девушки, загорающие на пляже в модных платьях. 1960-е годы.

12. Модница под зонтом

Модница в летнем платье под зонтом на пляже. 1960-е годы.

13. По пути с пляжа

Две модницы в красных купальниках идущие с пляжа . 1960-е годы.

14. Девушка со штурвалом

Модель в новом купальнике со штурвалом. 1960-е годы.

15. Модель на съемках

Модель на съемках в новом купальнике . 1960-е годы.