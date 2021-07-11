5 автомобилей, которые славятся на рынке прочнейшей подвеской и легко справляются с нашими дорогами

Подвеска – один из важнейших элементов любого автомобиля. Каждый водитель хочет, чтобы подвеска его машины прослужила верой и правдой не один год. К сожалению, далеко не всякая машина может похвастаться высококачественной сборкой. Однако, есть на рынке и приятные исключения. Давайте посмотрим на них поближе. Надо признать, составленный экспертами список получился весьма неожиданным.
1. Toyota Camry
Отличный автомобиль. |Фото: yandex.kz.
Один из немногих автомобилей на рынке (как первичном, так и вторичным), за которым закрепилась репутация надежного транспортного средства. Высокое качество сборки и продуманная конструкция позволяют использовать данный автомобиль даже в откровенно негостеприимных условиях. Откровенно некомфортные дороги на Toyota Camry покажутся лишь небольшой неприятностью. А все благодаря мягкой и надежной подвеске, которая отлично справляется с длительной ездой по всевозможным неровностям.
2. Opel Astra
Можно брать и не задумываться. |Фото: center-at-spb.ru.
Немецкие автомобили традиционно славятся на весь мир своим качеством. Однако, если нужна действительно надежная по всем статьям подвеска, способная пережить и вынести многое на самой плохой дороге, то следует обратить внимание на Opel Astra. Выбиться в число лидеров машине помогла подвеска FlexRide. Для нее пробег в 100 тысяч километров – это легко выполнимый «стандарт».
3. Ford Focus
Есть годные американцы. |Фото: autowall.ru.
Кое-что умеют делать и американцы. Ford Focus остается добротным автомобилем с надежной подвеской, способной «переварить» даже суровое отечественное бездорожье. Статистика говорит сама за себя. При должном обслуживании, после первой сотни тысяч километров пробега большинство автомобилей данной модели сохраняет заводскую подвеску. Лишь иногда машинам требуется незначительный ремонт.
4. Renault Logan
Достоин внимания. |Фото: yandex.by.
Автомобиль, который на отечественных просторах пользуется доброй репутацией. Из-за высокой надежности и общей неприхотливости многие соотечественники уже воспринимают Renault Logan как полноценный внедорожник. Пускай Renault Logan без проблем пробегает (в большинстве случае) только 75 тысяч, а не 100, как остальные участники рейтинга, зато он компенсирует это дешевизной ремонта и доступностью запчастей.
5. Mazda cx-5
Гордый японец. ¦ Фото: yandex.by.
Внимания к себе заслуживает и такой автомобиль, как Mazda cx-5. Данная модель японского автопрома лучшее свидетельство того, какой должна быть машина. Особенно, когда речь заходит о качестве подвески. В общем, можно смело брать для отечественных дорог.
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