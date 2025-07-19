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Резьба по дереву от американского художника Габриэля Шама

Американский художник Габриэль Шама вырезает потрясающие многослойные орнаменты из дерева. Полученные абстрактные композиции словно «пульсируют» волнистыми органическими формами, напоминая монохромные выпуклые лепестки цветов. Работая с листами фанеры, толщиной 1/8 дюйма, клеем и устройством для лазерной резки, он создает совершенно невероятные геометрические, многослойные узоры.

Резьба по дереву от американского художника Габриэля Шама

Габриэль Шама (Gabriel Schama) живет и работает в Окленде. Он прославился благодаря созданию мандал из дерева. Свои невероятные шедевры из фанеры красного дерева он создает с помощью лазера. Уникальность таких работ заключается в том, что они вырезаются слоями. На первоначальном этапе работа создается на компьютере в графическом редакторе. Для этого художник использует векторные иллюстрации для определения каждого слоя и затем отправляет шаблоны на резку. После резки Габриэль собирает детали, склеивает их между собой, дает время высохнуть и покрывает лаком. Резьба по дереву от американского художника Габриэля Шама Свое вдобновение художник черпает в узорах исламской архитектуры и буддийских мандал. Как известно, мандала – это сакральное схематическое изображение или конструкция, используемая в буддийских и индуистских религиозных практиках. Однако, в отличии от эфемерных композиций, создаваемых монахами-буддистами, произведения Гэбриэла Шамы прочны и вполне материальны. Я уже давно одержим желанием сделать свою работу более масштабной и замысловатой одновременно. Этот проект – только очередной шаг вперед в плане стилистики, который будет продолжен в более смелых и ярких проектах. Резьба по дереву от американского художника Габриэля ШамаРезьба по дереву от американского художника Габриэля ШамаРезьба по дереву от американского художника Габриэля ШамаРезьба по дереву от американского художника Габриэля ШамаРезьба по дереву от американского художника Габриэля Шама Работы, которые представлены выше, были изготовлены Гэбриэлем после успешного участия в проекте Kickstarter, и в настоящее время продаются на сайте автора.

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