5 бытовых лайфхаков на каждый день

Наш дом является нашим отражением. Неудивительно, что мы всеми силами стараемся поддерживать в нем уют и чистоту. Однако порой нам просто не хватает времени на выполнение всех домашних дел. Именно в такие моменты на выручку приходят бытовые хитрости. С их помощью вы без особых усилий сможете выполнить множество дел по дому.

Попробуйте сами.Капроновые чулки спасут ваш наряд.В жизни бывают дни, когда все идет наперекосяк. Кажется, что даже собственные вещи настроены против вас. Например, когда вы торопитесь, то на одежде непременно останется след от дезодоранта. В такие моменты стоит просто выдохнуть. После чего воспользоваться нашей бытовой хитростью.Для того чтобы быстро устранить след от дезодоранта, стоит лишь достать капроновые чулки. И нет, мы не предлагаем вам переодеться. Дело в том, что именно чулки быстро и легко сотрут след от дезодоранта с одежды. Прост проведите ими по пятну и все. Капрон впитает остатки дезодоранта и не повредит ткань. Всего пара минут и ваш наряд вновь чистый.Спасаем бумагу от рисунков.Вы когда-нибудь в запаре писали что-то на важных бумагах? Или ваши дети для рисунков использовали ваши документы? Если да, то вы понимаете, как сложно вывести маркер с бумаги. И все-таки это возможно. Если, конечно, знать один бытовой секрет.И спасательным кругом здесь выступит именно лимонный сок. Невероятно, но с его помощью можно без труда вывести художества с бумаги. Нужно лишь нанести на маркер немного лимонного сока и подождать.Дело в том, что он обладает осветляющим эффектом. Так что совсем скоро вы заметите, как маркер буквально выцветает на глазах.Соль отлично почистит ваши полы.Чистота в доме – залог вашего здоровья. Именно поэтому мы советуем не только регулярно мыть полы чистой водой, но и проводить дезинфекцию. Это необходимо, чтобы избавиться от микробов и бактерий, которых может быть не видно глазу. Но это вовсе не означает, что стоит покупать тонны дорогостоящих средств для мытья пола.Мы точно знаем, как с помощью бюджетного средства полностью продезинфицировать ваш дом. И вам даже не придется его покупать. Ведь оно наверняка есть на вашей кухне. Речь идет о самой обычной соли. Именно соленый раствор воды отлично убивает все микробы и бактерии. И при этом стоит копейки. Попробуйте сами.Уксус обновит ваши джинсы.Джинсы – незаменимый предмет гардероба. Мы ходим в них круглый год. И делаем это годами. Неудивительно, что со временем они начинают терять свой внешний вид. И первыми страдают именно коленки. Они вытягиваются и смотрятся очень непрезентабельно. Кто-то решит, что это знак для обновления гардероба. Другие просто воспользуются нашей следующей хитростью и сохранят любимую вещь.Итак, если коленки на ваших любимых джинсах растянулись, не стоит переживать. Просто отправляйтесь на кухню за уксусом. Подойдет самый обычный столовый уксус, который есть у всех нас дома. Слегка сбрызните уксусом коленки ваших джинсов. Не бойтесь запаха, он быстро выветрится. Далее следует пройтись по области коленок нагретым утюгом. Проглаживать необходимо именно круговыми движениями. Удивительно, но таким простым способом можно пожарить любимым штанам вторую жизнь.Зубная паста вернет блеск вашей стиральной машинке.Стиральная машинка – наш верный друг и помощник. Не представляем, как бы справлялись со стиркой без нее. Но порой она теряет свой презентабельный вид. Например, стекло на дверце часто начинает мутнеть со временем. К сожалению, предотвратить это мы не в силах.Но зато мы точно знаем, что нужно сделать, чтобы вернуть ей блеск. И вам даже не нужно будет ничего покупать. Все уже и так есть в вашей ванной комнате. Речь идет о зубной пасте. Именно ее необходимо нанести на стекло дверцы стиральной машинки. После чего подождать пару минут и смыть все чистой губкой. Поверьте, после этого дверца будет сиять чистотой.