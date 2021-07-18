Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Homo Sapiens
    а не от этого ли случая произошло ругательство "японский городовой"?Японская сабля дл...
  • Анна Эржибова
    Ну и?евреи с татарами вернее татароеврейские семьи......все живут за бугром а родители на заработке в рф патриоты "ро...10 детей российск...
  • Wlad Wlad
    "Если джентльмен не может выиграть по правилам, то он МЕНЯЕТ ПРАВИЛА." (английская пословица) *** Алень остается Ален...«Кодекс джентльме...

Гигантские эвкалипты Австралии

Родина эвкалиптов (Eucalyptus sp.) — Австралия и остров Тасмания. Здесь в обилии произрастают могучие растительные гиганты. Эвкалипты достигают в высоту 50 метров, а их корневая система уходит вглубь земли ещё на большее расстояние. Существует несколько видов эвкалиптов.

В своем большинстве, эвкалипты не выделяются внушительным диаметром ствола или его высотой. Но если посетить Австралию, то вы удивитесь, какими огромными бывают эти деревья.

Гигантские эвкалипты Австралии

На самом деле, эвкалипты – это целый род вечнозеленых растений, который включает в себя несколько сотен видов деревьев и кустарников. И лишь некоторые из них могут вполне конкурировать по высоте с гигантскими секвойями Северной Америки. В то же время, самым высоким считается так называемый эвкалипт царственный.

Гигантские эвкалипты Австралии

Гигантские эвкалипты Австралии

Он является эндемиком в Австралии и на острове Тасмания. Официально задокументированная высота эвкалипта царственного может превышать 100 метров.

Гигантские эвкалипты Австралии

Гигантские эвкалипты Австралии

Есть несколько заявлений об обнаружении деревьев высотой свыше 150 метров, но доказательств на сегодня этому попросту нет. Тем не менее, 85 метров – вполне нормальная высота для эвкалипта царственного.

Гигантские эвкалипты Австралии

Гигантские эвкалипты Австралии

Гигантские эвкалипты Австралии

Гигантские эвкалипты Австралии

Так что не одними секвойями славится по высоте царство деревьев.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями!

:)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх