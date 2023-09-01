Зачем класть кирпичи на дно мангала

Что может быть лучше жареного мяса? Только жареное мясо, приготовленное на мангале! Наверняка каждый, у кого есть дачный участок хотя бы раз задумывался над тем, чтобы и самому обзавестись местом для готовки вкуснейших блюд на раскаленных углях.







При этом выбирая мангал, многие должны были обращать внимание на то, что в некоторых из них на дне лежат кирпичи. Многие опытные шашлычники укладывают кирпичи на дно даже тогда, когда в самом мангале изначально их не было. Зачем же они это делают?





Кирпич не для красоты.



Несложно догадаться, что застилают кирпичами дно мангала не праздной забавы ради. К слову, использовать для этого можно не только кирпич. Некоторые шашлычники умудряются проделывать тоже самое с камнями. Правда, подбирать последние по размеру и форме намного сложней… Так или иначе, что камень, что кирпич на дне металлического мангала выполняет строго утилитарную функцию – повышает производительности места для готовки.





Некоторые используют камни.



Дело в том, что металл очень хорошо проводит тепло, но в то же время не очень хорошо его держит. С камнем и кирпичом ситуация выходит строго обратная: они заметно хуже проводят тепло, но если уже нагреются, то ощутимо дольше его отдают во вне. Те, кто готовит мясо на мангале, заметили эту особенность и решили использовать ее на благо кулинарного процесса, дабы повысить стабильность температуры мангала.





Камни сократят расход горючего, если жарить нужно много.



Кирпичная подушка сложнее и дольше прогревается, из-за чего на подобный мангал нужно тратить больше дров при разогреве. Однако, как только камни/кирпичи нагреются, мангал будет лучше держать тепло и станет потреблять намного меньше дров. Это может быть полезно, если хозяину предстоит приготовить мяса на очень большую компанию. Приятным дополнением станет еще и то, что жар от мангала с кирпичом исключительно стабильный, благодаря чему сокращается риск появления подгоревших или наоборот – недожаренных кусков мяса на шампуре.





С кирпичом или камнями мясо лучше прожаривается.



Есть в использовании камня или кирпича еще один важный плюс. Наличие «подушки» сводит на нет риск прогорания дна мангала. Правда, есть и минусы. Отправлять мангал, нагруженный кирпичом, на длительное хранение – плохая идея. Все потому, что в образовавшихся зазорах между кирпичом и металлом может начать скапливаться конденсат, что в свою очередь приведет к появлению ржавчины.

Читать далее →