С нами не соскучишься!

8 366 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Жил  поэт  //Он  видел  красоту //Во  всёмКак сын самурая М...
  • Ингерман Ланская
    Санкт-Петербург или Москва7 стран мира, сто...
  • татьяна к
    Боюсь что у меня в дачном домике потолок провалится от такого количества глины, а необходимость в утеплении есть.Старинный «дедовс...

Зачем класть кирпичи на дно мангала

Что может быть лучше жареного мяса? Только жареное мясо, приготовленное на мангале! Наверняка каждый, у кого есть дачный участок хотя бы раз задумывался над тем, чтобы и самому обзавестись местом для готовки вкуснейших блюд на раскаленных углях.

Зачем класть кирпичи на дно мангала

При этом выбирая мангал, многие должны были обращать внимание на то, что в некоторых из них на дне лежат кирпичи. Многие опытные шашлычники укладывают кирпичи на дно даже тогда, когда в самом мангале изначально их не было. Зачем же они это делают?

Зачем класть кирпичи на дно мангала
Кирпич не для красоты.

Несложно догадаться, что застилают кирпичами дно мангала не праздной забавы ради. К слову, использовать для этого можно не только кирпич. Некоторые шашлычники умудряются проделывать тоже самое с камнями. Правда, подбирать последние по размеру и форме намного сложней… Так или иначе, что камень, что кирпич на дне металлического мангала выполняет строго утилитарную функцию – повышает производительности места для готовки.

Зачем класть кирпичи на дно мангала
Некоторые используют камни. 

Дело в том, что металл очень хорошо проводит тепло, но в то же время не очень хорошо его держит. С камнем и кирпичом ситуация выходит строго обратная: они заметно хуже проводят тепло, но если уже нагреются, то ощутимо дольше его отдают во вне. Те, кто готовит мясо на мангале, заметили эту особенность и решили использовать ее на благо кулинарного процесса, дабы повысить стабильность температуры мангала.

Зачем класть кирпичи на дно мангала
Камни сократят расход горючего, если жарить нужно много. 

Кирпичная подушка сложнее и дольше прогревается, из-за чего на подобный мангал нужно тратить больше дров при разогреве. Однако, как только камни/кирпичи нагреются, мангал будет лучше держать тепло и станет потреблять намного меньше дров. Это может быть полезно, если хозяину предстоит приготовить мяса на очень большую компанию. Приятным дополнением станет еще и то, что жар от мангала с кирпичом исключительно стабильный, благодаря чему сокращается риск появления подгоревших или наоборот – недожаренных кусков мяса на шампуре.

Зачем класть кирпичи на дно мангала
С кирпичом или камнями мясо лучше прожаривается. 

Есть в использовании камня или кирпича еще один важный плюс. Наличие «подушки» сводит на нет риск прогорания дна мангала. Правда, есть и минусы. Отправлять мангал, нагруженный кирпичом, на длительное хранение – плохая идея. Все потому, что в образовавшихся зазорах между кирпичом и металлом может начать скапливаться конденсат, что в свою очередь приведет к появлению ржавчины.
Читать далее →

Ссылка на первоисточник
кирпичиМангал

Картина дня

наверх