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Как выглядели лысые знаменитости с шевелюрами

Мы привыкли видеть звёзд шоу-бизнеса такими, какими они предстают перед нами на экранах и в интернете, и мы даже не можем представить себе их иначе. Хотя, если напрячь своё воображение и хорошенько постараться, то мы можем мысленно превратить Тома Круза в высокого блондина, а из Памелы Андерсон сделать жгучую брюнетку. А как насчёт актёров и других звёзд Голливуда, которые являются абсолютно лысыми?

Брюс Уиллис


Как выглядели лысые знаменитости с шевелюрами


Середина 80-х — время комедийного сериала «Детективное агентство „Лунный свет“», сделавшего тогда еще волосатого Брюса звездой.

Джейсон Стэтхэм


Как выглядели лысые знаменитости с шевелюрами

Карьера Джейсона началась со съемок в клипах. Его, обмазанного серебряной краской и в леопардовых трусах, можно увидеть в клипах групп The Shamen и Erasure.

Федор Бондарчук


Как выглядели лысые знаменитости с шевелюрами

Знакомьтесь — молодой и модный клипмейкер Федя Бондарчук.

Дмитрий Нагиев


Как выглядели лысые знаменитости с шевелюрами

Таким мы отлично помним Дмитрия по проектам «Окна» и «Осторожно, модерн!».

Вин Дизель


Как выглядели лысые знаменитости с шевелюрами

В юности кучерявый Вин танцевал брейк-данс и даже выступал с номерами на телевидении!

Дуэйн Джонсон


Как выглядели лысые знаменитости с шевелюрами

1999 год: Скала — звезда американского реслинга, до завершения карьеры бойца остается еще 5 лет.

Джон Малкович


Как выглядели лысые знаменитости с шевелюрами

1984 год. Бродвейский актер Малкович дебютирует в кино с фильмом «Места в сердце» — и сразу же номинация на «Оскар»!

Сил


Как выглядели лысые знаменитости с шевелюрами

Таким мы помним музыканта по его культовому клипу Crazy.

Гоша Куценко


Как выглядели лысые знаменитости с шевелюрами

Знакомьтесь — Юра Куценко, выпускник львовской школы № 56.

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