Как выглядели лысые знаменитости с шевелюрами

Мы привыкли видеть звёзд шоу-бизнеса такими, какими они предстают перед нами на экранах и в интернете, и мы даже не можем представить себе их иначе. Хотя, если напрячь своё воображение и хорошенько постараться, то мы можем мысленно превратить Тома Круза в высокого блондина, а из Памелы Андерсон сделать жгучую брюнетку. А как насчёт актёров и других звёзд Голливуда, которые являются абсолютно лысыми?



Брюс Уиллис

Джейсон Стэтхэм

Федор Бондарчук

Дмитрий Нагиев

Вин Дизель

Дуэйн Джонсон

Джон Малкович

Сил

Гоша Куценко