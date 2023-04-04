Как проходил первый в истории СССР конкурс красоты

За победу Маша получила телевизор «Темп», хрустальную вазу и — контракт с модным зарубежным журналом Burda Moden.
Как в пуританском СССР было одобрено такое мероприятие? В каких условиях оно проводилось?
Время перемен
Несмотря на хрущёвскую «оттепель» и некоторое сближение с Западом в пятидесятые, когда в Советском Союзе был допущен даже первый зарубежный показ мод, СССР на долгие годы был закрыт для мировой индустрии красоты.
Идея организовать конкурс по аналогии с зарубежными подобными мероприятиями возникла в редакции «Московского комсомольца» после собственного небольшого фотоконкурса газеты среди своих читательниц. Реакция на конкурс издания была феноменальной. Инициативу руководства «МК», как ни странно, довольно легко поддержал Московский горком Комсомола и далее Первый секретарь ЦК ВЛКСМ Виктор Мироненко, который и «пробил» разрешение в кабинетах советской власти. Время перемен пришло и сопротивляться ему уже не могли и чиновники.
Единственное, на чём твёрдо настояли блюстители столичной морали — на названии не по примеру западных конкурсов. Поэтому первое советское мероприятие официально именовалось как «Московская красавица». Горкомом на проведение была выбита и немалая по тем временам сумма. Кроме того, финансовую поддержку конкурсу оказал популярнейший среди советских модниц журнал Burda Moden.
Демократичные правила «Московской красавицы 1988»
Опыта проведения подобных мероприятий у организаторов, разумеется, попросту не было. Железный занавес ещё не рухнул, учиться у зарубежных коллег было невозможно, поэтому изобретали всё практически на коленке. При этом, даже по сегодняшним оценкам и с пониманием ситуации в стране конца восьмидесятых, первый конкурс красоты в СССР прошёл весьма достойно.
Правила мероприятия были довольно демократичными, что в итоге сыграло не в пользу организаторов. Во-первых, к участию были допущены все желающие девушки, включая иногородних и замужних (из-за наличия мужа и ребёнка одна из потенциальных победительниц — Ирина Суворова — так и не получила заслуженной награды). Во-вторых, центральным дефиле, по традиции подобных мероприятий за рубежом, был показ в купальниках. Однако организаторы по неопытности не учли, что в профессиональных конкурсах красоты купальники на всех участницах должны быть одинаковыми, поэтому советские девушки демонстрировали свою красоту каждая в своём собственном бикини. Фантазия ринувшихся покорять подиум Москвы молодых женщин не знала границ: дефиле было расцвечено не только всеми цветами радуги, но и смелыми даже по сегодняшним меркам фасонами.
Первые красавицы Советского Союза
На отбор в Парк имени Горького пришли две с половиной тысячи претенденток, из них 36 были выбраны для участия в финале. Жюри конкурса было поистине звёздным: председатель — популярнейший советский певец Муслим Магомаев, среди членов — Михаил Задорнов (проводивший одно из конкурсных заданий для девушек, в котором оценивалось их чувство юмора и находчивость). Вёл конкурс Леонид Якубович. Внимание всей страны было приковано к беспрецедентному мероприятию, поэтому финал проводили в Лужниках, а по ТВ шла прямая трансляция.
Участницы, кроме показа разношёрстных купальников, выходили на сцену ещё два раза: в национальном наряде и вечернем платье. До этого девушек на протяжении двух месяцев учили ходить по подиуму и правильно вставать перед камерами. Во время репетиций и тренировок им было категорически запрещено давать интервью и позировать сторонним фотографам — вплоть до выбывания из конкурса.
По итогам отборочных туров члены жюри остановили свой выбор на шести девушках. И тут те самые непродуманные заранее правила отбора сыграли неприятную роль: в будущем известная российская актриса Оксана Фандера из-за отсутствия московской прописки (на тот момент она была одесситкой) не получила награды, несмотря на большинство симпатий. Елену Дурневу забраковали из-за неблагозвучной фамилии. Ещё одну финалистку, упомянутую выше Ирину Суворову, — из-за семейного статуса. Юная Мария Калинина стала победительницей по счастливой для неё случайности.
Несмотря на все эти казусы, судьба всех финалисток сложилась вполне удачно, а первый советский конкурс красоты дал хороший старт профессиональным мероприятиям высокого уровня в уже новой стране.
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