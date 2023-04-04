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Как проходил первый в истории СССР конкурс красоты

Вчерашняя школьница, 16-летняя победительница первого в истории огромнейшей страны конкурса красоты, Мария Калинина, широко улыбалась толпе журналистов из автомобиля. Сверху через люк машины на неё сыпались и сыпались цветы…

За победу Маша получила телевизор «Темп», хрустальную вазу и — контракт с модным зарубежным журналом Burda Moden.

Как в пуританском СССР было одобрено такое мероприятие? В каких условиях оно проводилось?
Участницы конкурса «Московская красавица»


Время перемен


Несмотря на хрущёвскую «оттепель» и некоторое сближение с Западом в пятидесятые, когда в Советском Союзе был допущен даже первый зарубежный показ мод, СССР на долгие годы был закрыт для мировой индустрии красоты.

Идея организовать конкурс по аналогии с зарубежными подобными мероприятиями возникла в редакции «Московского комсомольца» после собственного небольшого фотоконкурса газеты среди своих читательниц. Реакция на конкурс издания была феноменальной. Инициативу руководства «МК», как ни странно, довольно легко поддержал Московский горком Комсомола и далее Первый секретарь ЦК ВЛКСМ Виктор Мироненко, который и «пробил» разрешение в кабинетах советской власти. Время перемен пришло и сопротивляться ему уже не могли и чиновники.

Единственное, на чём твёрдо настояли блюстители столичной морали — на названии не по примеру западных конкурсов. Поэтому первое советское мероприятие официально именовалось как «Московская красавица». Горкомом на проведение была выбита и немалая по тем временам сумма. Кроме того, финансовую поддержку конкурсу оказал популярнейший среди советских модниц журнал Burda Moden.
Конкурс красоты «Московская красавица» 1988 г.

Демократичные правила «Московской красавицы 1988»


Опыта проведения подобных мероприятий у организаторов, разумеется, попросту не было. Железный занавес ещё не рухнул, учиться у зарубежных коллег было невозможно, поэтому изобретали всё практически на коленке. При этом, даже по сегодняшним оценкам и с пониманием ситуации в стране конца восьмидесятых, первый конкурс красоты в СССР прошёл весьма достойно.

Правила мероприятия были довольно демократичными, что в итоге сыграло не в пользу организаторов. Во-первых, к участию были допущены все желающие девушки, включая иногородних и замужних (из-за наличия мужа и ребёнка одна из потенциальных победительниц — Ирина Суворова — так и не получила заслуженной награды). Во-вторых, центральным дефиле, по традиции подобных мероприятий за рубежом, был показ в купальниках. Однако организаторы по неопытности не учли, что в профессиональных конкурсах красоты купальники на всех участницах должны быть одинаковыми, поэтому советские девушки демонстрировали свою красоту каждая в своём собственном бикини. Фантазия ринувшихся покорять подиум Москвы молодых женщин не знала границ: дефиле было расцвечено не только всеми цветами радуги, но и смелыми даже по сегодняшним меркам фасонами.

Выход в национальных костюмах
Выход в национальных костюмах


Первые красавицы Советского Союза


На отбор в Парк имени Горького пришли две с половиной тысячи претенденток, из них 36 были выбраны для участия в финале. Жюри конкурса было поистине звёздным: председатель — популярнейший советский певец Муслим Магомаев, среди членов — Михаил Задорнов (проводивший одно из конкурсных заданий для девушек, в котором оценивалось их чувство юмора и находчивость). Вёл конкурс Леонид Якубович. Внимание всей страны было приковано к беспрецедентному мероприятию, поэтому финал проводили в Лужниках, а по ТВ шла прямая трансляция.

Участницы, кроме показа разношёрстных купальников, выходили на сцену ещё два раза: в национальном наряде и вечернем платье. До этого девушек на протяжении двух месяцев учили ходить по подиуму и правильно вставать перед камерами. Во время репетиций и тренировок им было категорически запрещено давать интервью и позировать сторонним фотографам — вплоть до выбывания из конкурса.

По итогам отборочных туров члены жюри остановили свой выбор на шести девушках. И тут те самые непродуманные заранее правила отбора сыграли неприятную роль: в будущем известная российская актриса Оксана Фандера из-за отсутствия московской прописки (на тот момент она была одесситкой) не получила награды, несмотря на большинство симпатий. Елену Дурневу забраковали из-за неблагозвучной фамилии. Ещё одну финалистку, упомянутую выше Ирину Суворову, — из-за семейного статуса. Юная Мария Калинина стала победительницей по счастливой для неё случайности.

Мария Калинина
Мария Калинина


Несмотря на все эти казусы, судьба всех финалисток сложилась вполне удачно, а первый советский конкурс красоты дал хороший старт профессиональным мероприятиям высокого уровня в уже новой стране.

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Как проходил первый в истории СССР конкурс красоты

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