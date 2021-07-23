Почему скрипят дворники и что сделать, чтобы исправить подобное

Дворники – это не самый крупногабаритный, но при этом очень важный элемент автомобиля, который нуждается в ответственном и правильном уходе. В противном случае можно получить стеклоочистители, которые будут раздражающе скрипеть и хуже того – плохо справляться со своей прямой обязанностью.
1. Качество изделия
Качество не всегда на высоте. |Фото: tilda.ws.
Качество изделия – это первое, на что следует обращать внимание при покупке новых стеклоочистителей. Даже абсолютно новые дворники могут скрипеть и плохо справляться со своей задачей. В самых запущенных случаях, такая «резина» будет еще и мазать по стеклу.
Что делать: в такой ситуации можно сделать только одно – правильно выбрать производителя и конкретное изделие. Доверяйте продуктам только проверенных компаний, не берите самые дешевые или первые попавшиеся очистители. На качестве этой вещи лучше не экономить.
2. Естественный износ
Резинка изнашивается со временем. |Фото: autotube.video.
Естественный износ – это, пожалуй, одна из самых распространенных причин скрипа дворников. Во время эксплуатации щетки теряют свою эластичность под действием внешних факторов. Более того, они банально изнашиваются. Многие водители быстро «убивают» свои дворники тем, что используют на протяжении года один тип резинки.
Что делать: менять стеклоочистители (летние и зимние) не реже одного раза в два года. При этом на протяжении года осуществлять замену дворников по сезону на зимний и летний вариант, когда приходит соответствующая пора.
3. Прочие причины
Грязь тоже причина. ¦Фото: yandex.ru.
Существует еще много мелких, редких и не очень стечений обстоятельств, которые могут стать причиной скрипа дворников. Одной из таких следует считать некачественное крепление, которое становится причиной появления люфта стеклоочистителей. Еще одна – скопившаяся под резинкой пыль и грязь. Оба явления опасны не только тем, что вредят самим дворникам, но и тем, что способны нанести ущерб лобовому стеклу авто.
Что делать: проводить регулярный осмотр дворников, проверять крепление на наличие люфта. При необходимости удалять накопившуюся грязь. Помним о том, что щетка должна всегда располагаться перпендикулярно стеклу. Раз в несколько месяцев следует проверять прижимную пружину стеклоочистителей.
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