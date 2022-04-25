15 неприятных фактов из повседневности, которые стоило бы знать каждому

Неприятные факты, которые стоило бы знать всем.

1. Забытые эмоции

Такие яркие и такие быстротечные.

2. Тотальный контроль

Контроль без границ.

3.Солнечный шторм

Этот опасный солнечный шторм.

4. Медицинское образование

Вчера - ученик, сегодня - врач.

5. Чужое «облако»

Такое ненадёжное облачное хранилище.

6. Рутбир: пить или не пить?

Пить или не пить!

7. Школьная дружба

Мифы о школьной дружбе.

8. Голод как глобальная проблема

Голод как современная проблема человечества.

9. Смертельный хлеб

Этот смертельный хлеб.

10. Бедный Старина Блю

Кадр из комедии «Король воздуха».

11. Самый древний моллюск

Самый древний моллюск.

12. Собачья депрессия

Собачья депрессия.

13. Аневризма

Так выглядит аневризма аорты.

14. Болезнь, о которой молчат

Болезнь, о которой молчат.

15. Паук не мёртв!

Хитиновая оболочка паука.