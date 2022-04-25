15 неприятных фактов из повседневности, которые стоило бы знать каждому

Неприятные факты, которые стоило бы знать всем.
Обычно в Сети можно встретить забавные или смешные факты. Сегодня же речь пойдет о малоизвестных и интересных фактах, которые стоило бы знать, чтобы не стать жертвой неприятных ситуаций.
1. Забытые эмоции
Такие яркие и такие быстротечные.
Каждый человек на данный момент забыл большинство своих переживаний. Каждый раз, когда он вспоминает о чем либо, он на самом деле не вспоминает ситуацию, а «моделирует» ее заново, при этом немного изменяя ее в соответствии со своими ожиданиями. Ни одно из событие в прошлом не было таким, каким оно вспоминается через годы.
2. Тотальный контроль
Контроль без границ.
Несколько корпораций контролируют 90% средств массовой информации. Однако, в последние годы эту ситуацию существенно изменили социальные медиа.
3.Солнечный шторм
Этот опасный солнечный шторм.
В среднем, Земля страдает от солнечного шторма каждые 150 лет. Последний крупный шторм произошел 155 лет назад.
4. Медицинское образование
Вчера - ученик, сегодня - врач.
Все привыкли считать врачей весьма образованными людьми. На самом деле, 50% врачей были одними из самых отстающих в своем классе при учебе в школе.
5. Чужое «облако»
Такое ненадёжное облачное хранилище.
Не существует никакого «облака» (речь идет о виртуальном хранилище данных). Любое облако — на самом деле просто компьютер совершенно незнакомого человека.
6. Рутбир: пить или не пить?
Пить или не пить!
Большинство корневого пива или рутбира приправлено ароматизатором грушанки. Стоит лишь однажды заметить это, после чего от привкуса грушанки при распитии рутбира не избавишься никогда.
7. Школьная дружба
Мифы о школьной дружбе.
В детстве и юношестве все верят в дружбу на всю жизнь. На самом деле, большинство друзей из средней школы даже не узнают всего через 5 лет.
8. Голод как глобальная проблема
Голод как современная проблема человечества.
Прямо в этот момент множество людей в мире голодают. Более того, они умрут уже сегодня к вечеру.
9. Смертельный хлеб
Этот смертельный хлеб.
Хлеб вреден для уток. Бросая этим птицам хлеб, люди на самом деле медленно убивают их.
10. Бедный Старина Блю
Кадр из комедии «Король воздуха».
Многие смеялись над героями комедии «Король воздуха» и приключений пса Старины Блю, который стал кумиром детей. При этом почти никто не знает, что этому золотистому ретриверу в тот же год, когда вышел фильм, ампутировали лапу из-за рака. А через год собака умерла.
11. Самый древний моллюск
Самый древний моллюск.
Исследователи нашли в Арктике 507-летнего моллюска и попытались открыть его раковину. При этом они случайно убили самое старое живое существо на планете.
12. Собачья депрессия
Собачья депрессия.
Оказывается, поисково-спасательные собаки страдают от депрессии, когда находят под развалинами только трупы. Поэтому их тренеры часто вынуждены прятаться под обломками, чтобы собаки нашли хотя бы кого-то выжившего.
13. Аневризма
Так выглядит аневризма аорты.
Несмотря на здоровый образ жизни, физические упражнения и правильное питание, каждый человек на Земле имеет шансы в любой момент упасть замертво. Причина этого - аневризма.
14. Болезнь, о которой молчат
Болезнь, о которой молчат.
Об этом заболевании обычно стыдливо молчат. Но большинство людей в конечном итоге «заработают» геморрой.
15. Паук не мёртв!
Хитиновая оболочка паука.
Поскольку пауки линяют, люди часто принимают за мертвых пауков их бывшие хитиновые оболочки. На самом деле, паук просто сбросил свою оболочку и вырос еще больше, чем он был раньше.
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