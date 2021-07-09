Реинкарнация существует

Верите ли вы в переселение душ? Это очень древний феномен, распространенный, как ни странно, по всей Земле. У греков он назывался метемпсихозом, ну а многие индуисты и сегодня воспринимают реинкарнацию как неотъемлемую часть миропорядка.







Взгляните только на эти фотографии знаменитых людей, как две капли воды похожих на тех, кто существовал за долгие годы до их рождения. С такими свидетельствами тут самый закоренелый реалист усомнится!







Дженнифер Лоуренс/Зубайда Тарват

Майкл Джексон/Барент Фабрициус

Маколей Калкин/Владимир Путин

Джонни Депп/Артур Шопенгауэр

Сильвестр Сталлоне/Григорий IX

Леонардо Ди Каприо/Джуди Зиппер

Питер Динклейдж/Себастьян де Морра

Эндрю Гарфилд/Лев Троцкий

Брюс Уиллис/Дуглас МакАртур

Зак Галифианакис/Луи Вюиттон