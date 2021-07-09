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Реинкарнация существует

Верите ли вы в переселение душ? Это очень древний феномен, распространенный, как ни странно, по всей Земле. У греков он назывался метемпсихозом, ну а многие индуисты и сегодня воспринимают реинкарнацию как неотъемлемую часть миропорядка.

Реинкарнация существует

Взгляните только на эти фотографии знаменитых людей, как две капли воды похожих на тех, кто существовал за долгие годы до их рождения. С такими свидетельствами тут самый закоренелый реалист усомнится!

Реинкарнация существует

Дженнифер Лоуренс/Зубайда Тарват


Даже жизнь этих девушек очень схожа. Обе актрисы (правда, Зубайда блистала в Египте, а не в Голливуде), обе красотки и обе прославились сильным характером.

Реинкарнация существует

Майкл Джексон/Барент Фабрициус


Неизвестно, пытался ли голландский художник Барент Фабрициус осветлить кожу и нос поправить, или Майкл проделал все эти операции подсознательно, чтобы стать похожим на себя из прошлой жизни.

Реинкарнация существует

Маколей Калкин/Владимир Путин


Знаете что? Просто КГБ проводило операцию внедрения наших разведчиков в Голливуд. Этим вполне объясняется резкая смена характера Калкина, за год превратившегося из правильного парня в безалаберного пьянчугу.

Реинкарнация существует

Джонни Депп/Артур Шопенгауэр


Интересно, способен ли красавчик Депп на такие же глубокие идеи, как великий мыслитель Артур Шопенгауэр?
Близкие актера частенько упоминают его сложную натуру и увлечения натурфилософией.

Реинкарнация существует

Сильвестр Сталлоне/Григорий IX


Знаменитый Рокки (начинавший, между прочим, как актер взрослого кино) как две капли воды похож на папу Григория IX. Правда, совсем не столь свят.

Реинкарнация существует

Леонардо Ди Каприо/Джуди Зиппер


Молодого Ди Каприо частенько обвиняли в излишней женственности. Так может потому, что он просто был воплощением американки Джуди Зиппер? Похожи-то они невероятно!

Реинкарнация существует

Питер Динклейдж/Себастьян де Морра


Все помнят блистательную роль Динклейджа в «Игре Престолов» — умный и хитрый принц, вынужденно играющий шута при дворе. Знал ли режиссер о том, что в XVII веке жил как две капли похожий на Питера шут Себастьян де Морра?

Реинкарнация существует

Эндрю Гарфилд/Лев Троцкий


Точно, это он! Только ледоруба в голове не хватает, да и с марксизмом у Гарфилда туговато.

Реинкарнация существует

Брюс Уиллис/Дуглас МакАртур


Не зря Уиллис традиционно играет брутальных парней. Судя по фотографии, в нем просто воплотился знаменитый американский генерал, Дуглас МакАртур.

Реинкарнация существует

Зак Галифианакис/Луи Вюиттон


Голливудский актер родился 1 октября 1969 года, через сотню лет после смерти основателя самого дорогого модного дома планеты. Но посмотрите, как они похожи — будто один и тот же человек.

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