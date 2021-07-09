Реинкарнация существует

Верите ли вы в переселение душ? Это очень древний феномен, распространенный, как ни странно, по всей Земле. У греков он назывался метемпсихозом, ну а многие индуисты и сегодня воспринимают реинкарнацию как неотъемлемую часть миропорядка.
Взгляните только на эти фотографии знаменитых людей, как две капли воды похожих на тех, кто существовал за долгие годы до их рождения. С такими свидетельствами тут самый закоренелый реалист усомнится!
Дженнифер Лоуренс/Зубайда Тарват
Даже жизнь этих девушек очень схожа. Обе актрисы (правда, Зубайда блистала в Египте, а не в Голливуде), обе красотки и обе прославились сильным характером.
Майкл Джексон/Барент Фабрициус
Неизвестно, пытался ли голландский художник Барент Фабрициус осветлить кожу и нос поправить, или Майкл проделал все эти операции подсознательно, чтобы стать похожим на себя из прошлой жизни.
Маколей Калкин/Владимир Путин
Знаете что? Просто КГБ проводило операцию внедрения наших разведчиков в Голливуд. Этим вполне объясняется резкая смена характера Калкина, за год превратившегося из правильного парня в безалаберного пьянчугу.
Джонни Депп/Артур Шопенгауэр
Интересно, способен ли красавчик Депп на такие же глубокие идеи, как великий мыслитель Артур Шопенгауэр? Близкие актера частенько упоминают его сложную натуру и увлечения натурфилософией.
Сильвестр Сталлоне/Григорий IX
Знаменитый Рокки (начинавший, между прочим, как актер взрослого кино) как две капли воды похож на папу Григория IX. Правда, совсем не столь свят.
Леонардо Ди Каприо/Джуди Зиппер
Молодого Ди Каприо частенько обвиняли в излишней женственности. Так может потому, что он просто был воплощением американки Джуди Зиппер? Похожи-то они невероятно!
Питер Динклейдж/Себастьян де Морра
Все помнят блистательную роль Динклейджа в «Игре Престолов» — умный и хитрый принц, вынужденно играющий шута при дворе. Знал ли режиссер о том, что в XVII веке жил как две капли похожий на Питера шут Себастьян де Морра?
Эндрю Гарфилд/Лев Троцкий
Точно, это он! Только ледоруба в голове не хватает, да и с марксизмом у Гарфилда туговато.
Брюс Уиллис/Дуглас МакАртур
Не зря Уиллис традиционно играет брутальных парней. Судя по фотографии, в нем просто воплотился знаменитый американский генерал, Дуглас МакАртур.
Зак Галифианакис/Луи Вюиттон
Голливудский актер родился 1 октября 1969 года, через сотню лет после смерти основателя самого дорогого модного дома планеты. Но посмотрите, как они похожи — будто один и тот же человек.
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