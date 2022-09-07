Эффективная подкормка для комнатных растений

Чтобы и в масштабах комнаты получить цветущий сад, радующий своей яркой зеленью и цветением, за ним необходимо ухаживать, а точнее регулярно подкармливать, чтобы комнатные растения были сильными и здоровыми.







За эффективными удобрением же вовсе не обязательно идти в садовый магазин, ведь и домашние подкормки нередко работают ничуть не хуже магазинных, кроме того, скорее всего, у вас дома и так уже все есть для создания прекрасного рабочего удобрения. Все, что вам потребуется, это половина картофелины и средний зубчик чеснока.







Такая подкормка считается одной из самых популярных и эффективных «народных» подкормок, ведь она способствует росту и развитию растений, стимулирует цветение и увеличивает его продолжительность, а также защищает растения от болезней и вредителей.

Их натираем на мелкой терке, заливаем примерно 1 л подготовленной для полива воды, хорошо размешиваем и оставляем примерно на 6 часов.







После чего получившееся удобрение процеживаем, чтобы убрать натертые картофель и чеснок, и поливаем растения под корень. Проводить такую подкормку достаточно 1 раз в 2 недели, заменяя ею полив.







Эффективность подкормки обусловлена тем, что картофель — отличный биостимулятор, содержащий множество витаминов и необходимых растениям веществ, в числе которых калий, фосфор, магний, железо и цинк, а также глюкоза и крахмал.

Чеснок же богат минеральными солями, антиоксидантами, органическими кислотами, которые легко усваиваются растениями. Кроме того он способен протравливать грунт и очищать его от патогенных микроорганизмов и вредителей.А ниже вы можете посмотреть подробное видео об этой эффективной народной подкормке для комнатных растений.