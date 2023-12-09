По ком молчал колокол: 7 крупных катастроф в СССР, которые не получили огласки

О катастрофах в СССР старались не говорить.
Многие события, происходившие в Советском Союзе, не подлежали широкой огласке. Для западных СМИ рисовалась картина почти идеального общественно-политического устройства в отдельно взятой стране. Однако время от времени случались такие катастрофы, которые полностью скрыть было просто невозможно. Но и в этом случае информация преподносилась весьма дозированно, а масштабы последствий откровенно приуменьшались.
Кыштымская авария
Зона отчуждения. / Фото: www.nashchelyabinsk.ru
Взрыв радиоактивных отходов произошёл в 1957 году на химкомбинате «Маяк» в Челябинске-40 (ныне Озёрск), а масштабы произошедшей трагедии были поистине устрашающи.
Взрыв ёмкости объёмом 30 метров кубических произошёл после поломки системы охлаждения, взрыв поднял на высоту около двух километров радиоактивное облако, после чего вещества, находящиеся в нём, выпали на расстоянии около 350 километров от места аварии. Радиоактивные вещества, попавшие в атмосферу, исчислялись 20 миллионами кюри. Загрязненной оказалась территория в 23 тысячи километров, на которых проживали более 270 тысяч человек. Ликвидировали аварию сотни тысяч военных. В ходе ликвидации были отселены 23 деревни, все имущество и домашние животные были уничтожены вместе с урожаем.
29 сентября 1957 года на химкомбинате в закрытом городе Челябинск-40 (ныне Озёрск) произошла первая в СССР радиоактивная авария. / Фото: www.nashchelyabinsk.ru
Впоследствии катастрофа получила название Кыштымской аварии, а зараженная территория стала называться «Восточно-Уральский радиоактивный след». Название закрытого города Челябинск-40 было запрещено упоминать даже в переписке ещё до трагедии.
Катастрофа Неделина, 1960 год
Вид на пусковую площадку № 41 после катастрофы. В центре стартовый стол, заполненный бесформенной грудой искорёженного и обгорелого металла, левее и правее него — обгоревший установщик. / Фото: www.warspot.ru
Информация об этой трагедии была обнародована в СМИ почти через 30 лет после произошедшего, в 1989 году. Попытка успеть запустить ракету ко Дню Октябрьской революции, пренебрегая техникой безопасности и качеством подготовки аппарата, закончилась трагедией.
24 октября произошел самопроизвольный запуск одного из двигателей межконтинентальной баллистической ракеты Р-16. В результате разрушения баков возник масштабный пожар. Чисто погибших согласно официальной информации, достигло 78 человек, однако неофициальные данные называют цифру в 126 погибших. В числе погибших были конструктора и командующий ракетными войсками маршал М.И. Неделин, имя которого и дали катастрофе на Западе.
Столкновение пассажирских самолётов над Днепродзержинском, 1979 год
11 августа 1979 года. Обломки ТУ-134А. / Фото: www.aviaforum.ru
Одна из крупнейших авиакатастроф произошла 11 августа 1979 года в небе над Днепродзержинском (сегодня Каменское). В результате ошибки авиадиспетчеров на высоте в 8400 метров столкнулись два самолёта ТУ-134, совершавших рейсы 7628 Челябинск - Кишинёв и 7880 Ташкент – Минск. Погибли 178 человек, все пассажиры и члены экипажа, в том числе узбекская футбольная команда «Пахтакор».
Столкновение двух пассажирских лайнеров, о котором молчали до последнего. / Фото: www.1923.dm
Именно из-за гибели футбольной команды полностью замолчать катастрофу не удалось, была размещена короткая заметка о гибели футболистов в газете «Советский спорт», а вот на западе история получила большую огласку.
Авиакатастрофа в Пушкине, 1981 год
В авиакатастрофе в Пушкино погибло всё командование Тихоокеанского военно-морского флота СССР. / Фото: www.google.com
В результате крушения самолёта ТУ-104 по причине перегрузки борта и ошибки экипажа, погибло всё командование Тихоокеанского военно-морского флота страны. Все они направлялись домой после командно-штабных плановых учений. 50 человек, в том числе 4 члена экипажа погибли через 8 секунд после взлёта. Сразу после крушения только один человек оставался жив, но и он скончался в машине «Скорой помощи».
После катастрофы был размещён единственный коротенький некролог в газете «Красная звезда». Полностью скрыть трагедию было попросту невозможно, но родственники погибших получили официальное извещение об их гибели только в 1997 году.
Массовая давка в «Лужниках», 1982 год
20 октября 1982 года в России на стадионе Лужники в давке погибли 66 болельщиков. / Фото: www.vnssr.my1.ru
В течение семи лет об этой трагедии не было никаких сведений. Во время матча «Спартак Москва» (СССР) и «Хаарлем» (Нидерланды) 20 октября произошла массовая давка, в которой погибли 66 человек - болельщиков советской команды. По факту происшествия была опубликована небольшая заметка в газете «Вечерняя Москва». Точное число жертв было обнародовано лишь через семь лет.
Информация о происшествии в газете «Вечерняя Москва». / Фото: www.livejournal.com
Столкновение теплохода «Александр Суворов» с железнодорожным мостом, 1983 год
Теплоход «Александр Суворов» после аварии. / Фото: www.cruiseinform.ru
5 июня 1983 года произошла одна из самых крупных аварий в истории отечественного судоходства. В результате неправильно выбранного пролёта прохождения Ульяновского моста через Волгу (штурман прошел под шестым пролётом вместо третьего) была снесена верхняя часть теплохода «Александр Суворов». Именно там были расположены кинозал для пассажиров, в котором в то время шла демонстрация фильма, рубка и дымовые трубы.
Фрагмент моста после аварии. / Фото: www.pokazuha.ru
Называется лишь приблизительное количество погибших в момент аварии – 176 человек. Точное число определить не представлялось возможным, так как на борту находились, помимо пассажиров и команды, многочисленные родственники и просто знакомые членов экипажа.
Ситуация осложнилась и тем, что в момент столкновения по мосту проходил грузовой состав, и часть груза с перевернувшихся вагонов обрушилась на палубу теплохода.
Железнодорожная катастрофа под Уфой, 1989 год
Трагедия произошла ночью 4 июня 1989 года. / Фото: www.nabliudatel.org
За 40 минут до прохождения по участку Аша - Улу-Теляк двух поездов, следующих по маршруту Новосибирск - Адлер и Адлер – Новосибирск, на участке трубопровода Сибирь - Урал – Поволжье началась утечка газа. В момент встречи двух поездов газовая смесь взорвалась от искры неизвестного происхождения. Взрывная волна повредила остекление в городе, находящемся в 10 километрах от места аварии. Погибло в катастрофе порядка 600 человек, из них 181 ребёнок.
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