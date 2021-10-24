Небольшой городок в Португалии каждый год испытывает дикий наплыв туристов. Все потому, что Назаре находится на побережье, где в сезон возникают гигантские тридцатиметровые волны!
Сотни отдыхающих забивают ближайшие бары, а самые отчаянные даже становятся на доску и выходят в море.
Отдых на пляже уходит на второй план, тем более, что купаться в такую погоду может решиться разве что полный псих. Уютные улицы охватывает ажиотаж: все спешат занять первые места на этом диком разгуле стихий.
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Гигантские волны в Португалии
Небольшой городок в Португалии каждый год испытывает дикий наплыв туристов. Все потому, что Назаре находится на побережье, где в сезон возникают гигантские тридцатиметровые волны!
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