Кто стал прототипом кота Матроскина, и почему дядя Федор менялся до неузнаваемости

Кадр из мультфильма *Трое из Простоквашино*, 1978 | Фото: dneprovec.by
Повесть Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот» была опубликована в 1973 г., а спустя 5 лет по ней сняли знаменитый мультфильм, который давно стал классикой советской мультипликации и вот уже 40 лет не теряет популярности ни у детей, ни у родителей. Но даже самым преданным поклонникам вряд ли известно о том, что у некоторых персонажей были реальные прототипы, а сами герои первоначально выглядели совсем по-другому, а от серии к серии их внешний облик претерпевал существенные изменения…
Кадр из мультфильма *Трое из Простоквашино*, 1978 | Фото: liveinternet.ru
Эта история началась в пионерском лагере, где на тот момент Эдуард Успенский работал библиотекарем. Хороших детских книг в его библиотеке было недостаточно, и начинающий писатель стал придумывать сюжеты о приключениях жителей деревни Простоквашино. Так родились дядя Федор, кот Матроскин, Шарик и почтальон Печкин. Изначально дядя Федор был взрослым лесником, проживающим в сказочной деревне, но по совету писателя Бориса Заходера Успенский сделал его 6-летним мальчиком – таким же, как его потенциальные читатели. «И я переписал всю книжку. Поэтому дядя Федор такой взрословатый получился», – говорил Успенский.
Предварительный эскиз к мультфильму *Трое из Простоквашино* | Фото: liveinternet.ru
Предварительный эскиз к мультфильму *Трое из Простоквашино* | Фото: liveinternet.ru
На самом деле впервые книга Успенского была экранизирована еще в 1975 г. Однако трехсерийный мультфильм «Дядя Федор, пес и кот» не имел успеха. Спустя 3 года его решили переснять, для чего Эдуарду Успенскому пришлось переписать сценарий. Однако результат оправдал все потраченные усилия – «Трое из Простоквашино» пользовались невероятной популярностью, в сотни раз большей, чем книга.
Кот Матроскин в первом мультфильме 1975 г. | Фото: 24smi.org
Продукт коллективного творчества художников-мультипликаторов | Фото: liveinternet.ru
Над новым мультфильмом работали два художника-постановщика: Левон Хачатрян создал образы почтальона Печкина, дяди Федора и его родителей, а Николай Ерыкалов был создателем кота Матроскина, Шарика, коровы Мурки и теленка Гаврюши. Сложнее всего работа продвигалась над образом Галчонка – птичка никак не получалась такой, какой ее хотел видеть режиссер. В результате над ней пришлось потрудиться сразу нескольким художникам-мультипликаторам.
Предварительный эскиз к мультфильму | Фото: liveinternet.ru
Кадр из мультфильма *Трое из Простоквашино*, 1978 | Фото: aif.ru
У некоторых персонажей были реальные прототипы. Например, внешний облик мамы дяди Федора Левон Хачатрян срисовал со своей жены, актрисы Ларисы Мясниковой. «Маленького роста, короткая прическа, в очках. Попов внес свои поправки… Очки. На моем эскизе они были круглые, какие носит моя жена, но Попов считал, что лучше квадратные», – рассказывал Хачатрян. Лариса Мясникова не была довольна результатом – уж слишком капризной и нервной выглядела на экране списанная с нее героиня. Однако та самая форма очков заставила ее сменить гнев на милость: «Я бы такие ни за что не надела. Надеюсь, все это понимают, и никто не станет ассоциировать эту вашу маму со мной».
Кадр из мультфильма *Каникулы в Простоквашино*, 1980 | Фото: karusel-tv.ru
Так менялась мама дяди Федора | Фото: liveinternet.ru
Так менялся дядя Федор из серии в серию | Фото: liveinternet.ru
Образ дяди Федора стал предметом бурных споров – режиссер не был доволен конечным результатом. Во время работы над следующей серией – «Каникулы в Простоквашино» – к работе подключился еще один художник-мультипликатор, Аркадий Шер. Он изменил внешний вид практически всех персонажей, но самые заметные трансформации произошли с дядей Федором. Из-за этого с режиссером повздорил Левон Хачатрян и после этого ушел из проекта. В создании третьей серии – «Зима в Простоквашино» – он уже не принимал участия. А дядя Федор тем временем изменился до неузнаваемости. «Если поставить Дядей Федоров из всех трех серий рядом, окажется, что это совершенно разные мальчики! Я такого не понимаю», – сокрушался Левон Хачатрян.
Дядя Федор на предварительном эскизе и в мультфильме *Трое из Простоквашино*, 1978 | Фото: liveinternet.ru и 24smi.org
Кадр из мультфильма *Каникулы в Простоквашино*, 1980 | Фото: liveinternet.ru
Кадр из мультфильма *Каникулы в Простоквашино*, 1980 | Фото: karusel-tv.ru
Свой прототип был не только у мамы дяди Федора, но и у кота Матроскина – правда, это касается книжного, а не мультипликационного персонажа, и в большей степени его характера, а не внешнего облика. Эдуард Успенский «списал» кота со своего друга, сотрудника сатирического киножурнала «Фитиль» Анатолия Тараскина. От него кот Матроскин унаследовал рассудительность, обстоятельность, практичность, рационализм, хозяйственность, а заодно и фамилию – ведь в первоначальном варианте он был котом Тараскиным.
Кадр из мультфильма *Зима в Простоквашино*, 1984 | Фото: nnm2.com
Анатолий Тараскин – прототип кота Матроскина | Фото: 24smi.org
Однако прототип взбунтовался против излишней карикатурности образа: «Ты с ума сошел! Ты хочешь меня на всю Москву высмеять? Не хочу быть каким-то книжным котом. Если бы ты предложил мне увековечить себя в более известном персонаже – я бы еще подумал…». Тараскин даже представить не мог, каким популярным станет списанный с него персонаж. По словам Успенского, позже он пожалел о своем решении и сказал: «Какой же я был дурак! Фамилию пожалел дать! Так хоть в историю бы вошел». А вот у зрителей Матроскин больше ассоциируется с актером, который подарил ему свой голос, – гениальным Олегом Табаковым.
Олег Табаков и Кот Матроскин, которому он подарил свой голос | Фото: uznayvse.ru
Кадр из мультфильма *Зима в Простоквашино*, 1984 | Фото: 24smi.org
По требованию сценарного отдела многие реплики персонажей пришлось переписать. Эдуард Успенский рассказывал, что изначально кот Матроскин, расхаживая из угла в угол «как политзаключенный», должен был произносить: «На дворе социализм построили, а у нас одна пара валенок на всех, как при царизме». Но в окончательном варианте эта фраза звучит более «политкорректно»: «На дворе конец ХХ века, а у нас одна пара валенок на всех, как при царе Горохе».
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