15 фотографий Софи Лорен, не предназначенных для публикации

Среди фотографов, всю жизнь сопровождавших блистательную Софи Лорен, особое место занимал Альфред Эйзенштадт. Он долгое время сотрудничал с журналом Life, и лицо кинодивы появлялось на обложке издания 7 раз в течение 1950 — 1960-х годов. Но в личном архиве фотографа осталось немало снимков, которые так и не были афишированы.

Многие из них были сделаны во время повседневных дружеских встреч с актрисой.

Публикуем фотографии, которые позволяют взглянуть на итальянскую богиню под другим углом.

15 фотографий Софи Лорен, не предназначенных для публикации

Италия, 1961 г.

Сама Софи Лорен так отзывалась о дружбе с Эйзенштадтом: «Наше знакомство с Эйзи было любовью с первого взгляда. Он стал моей тенью. Но он никогда не пытался вмешиваться в мою жизнь. Он просто фотографировал и улыбался, и был счастлив быть со мной, как и я — с ним».

15 фотографий Софи Лорен, не предназначенных для публикации

Актриса обменивается шутками с коллегами в перерыве между съемками, 1961 г.

15 фотографий Софи Лорен, не предназначенных для публикации

Софи Лорен на отдыхе, 1961 г.

15 фотографий Софи Лорен, не предназначенных для публикации

Италия, 1961 г.

15 фотографий Софи Лорен, не предназначенных для публикации

Софи Лорен на своей вилле в Италии, 1964 г.

15 фотографий Софи Лорен, не предназначенных для публикации

Италия, 1961 г.

15 фотографий Софи Лорен, не предназначенных для публикации

Фотосессия 1961 года.

15 фотографий Софи Лорен, не предназначенных для публикации

Актриса отдыхает в перерыве между съемками для календаря Pirelli.

15 фотографий Софи Лорен, не предназначенных для публикации

На съемках.

15 фотографий Софи Лорен, не предназначенных для публикации

Софи Лорен с Альфредом Эйзенштадтом. Италия, 1961 г. (слева). Актриса готовится к съемкам, 1961 г. (справа).

15 фотографий Софи Лорен, не предназначенных для публикации

Великолепная Софи.

