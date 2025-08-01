





1. История форта Кумбхалгарх

«Великая стена Индии» – малоизвестный исторический шедевр, хранящий множество тайн (Kumbhalgarh Fort, Раджастхан).

Kumbhalgarh Fort – одно из самых неприступных укрепительных сооружений, созданных когда-либо на планете (Раджастхан, Индия). | Фото: tourism.rajasthan.gov.in.

Сложно представить, как в Средние века на вершинах холмов могли построить такие мощные укрепительные сооружения (Kumbhalgarh Fort, Индия).

За всю историю существования форта его захватили лишь единожды и то лишь потому, что отравили воду (Kumbhalgarh Fort, Раджастхан). | Фото: chinaarchaeology.com.

Крепостная стена длиною 36 километров, извивающаяся по вершинам 13 холмов, должна была защитить земли королевства/княжества Мевар (Kumbhalgarh Fort, Индия). | Фото: tourism.rajasthan.gov.in.

2. Структура форта Кумбхалгарх

Общая длина крепостных стен форта составляет 36 километров при ширине 4,6 м (Kumbhalgarh Fort, Раджастхан). | Фото: chinaarchaeology.com.

Форт сыграл главную роль в становлении региона (Kumbhalgarh Fort, штат Раджастхан).

3. Архитектурные достопримечательности форта Кумбхалгарх

На территории форта сохранилось множество уникальных памятников архитектуры (Kumbhalgarh Fort, Индия). | Фото: chinaarchaeology.com.

Остатки 360 храмов в разной степени сохранности можно увидеть за мощными стенами форта (Kumbhalgarh Fort, Раджастхан).

Бадал Махал – королевская резиденция, расположенная на вершине самого высокого холма (Kumbhalgarh Fort, Индия).

Несмотря на то, что королевский дворец не может похвастаться роскошью и богатством, архитектурные элементы вызывают лишь восторг (Kumbhalgarh Fort, Раджастхан).

Ведический храм на территории Kumbhalgarh Fort (штат Раджастхан, Индия).

В неприступном форте можно изучать архитектурные стили разных эпох (Kumbhalgarh Fort, Индия). | Фото: tourism.rajasthan.gov.in.

4. Форт Кумбхалгарх – туристическая достопримечательность всего региона

Форт Кумбхалгарх – знаковая достопримечательность штата Раджастхан, занесенная в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО (Индия).

Каждый вечер в форте устраиваются музыкальные и световые шоу, привлекающие толпы туристов (Kumbhalgarh Fort, Индия). | Фото: tourism.rajasthan.gov.in.

Подсветка форта делает его еще более величественным и неприступным (Kumbhalgarh Fort, Раджастхан). | Фото: outlookindia.com.