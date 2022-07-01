Как выглядели на самом деле известные исторические личности

Антропологическая реконструкция облика древних людей.

1. Нефертити — мать фараона Тутанхамона

Реконструкция облика «главной супруги» древнеегипетского фараона XVIII династии Эхнатона .

2. Тутанхамон — фараон XVIII династии

Полагают, что Тутанхамон страдал генетическими заболеваниями, которые, возможно, и послужили причиной его ранней смерти.

3. Апостол Павел

Крупнейшая фигура мировой истории, один из основателей христианства.

4. Король Ричард III

Было установлено, что Ричард III погиб на поле брани, сражаясь с претендентом на престол — Генрихом Тюдором, будущим королем Генрихом VII .

5. Николай Коперник

Реконструкция лица творца средневековой гелиоцентрической картины мира.

6. Иоганн Себастьян Бах

Реконструкция внешности великого немецкого композитора XVIII века.

7. Уильям Шекспир

Лицо было реконструировано с посмертной маски английского поэта и драматурга.

8. Данте Алигьери

Итальянский поэт творивший на рубеже XIII и XIV веков.

9. Генрих IV

Король Франции, лидер гугенотов, монарх династии Бурбонов, убитый фанатиком-католиком в 1610 году .

10. Арсиноя IV

Лицо Арсинои, младшей сестры и жертвы царицы Клеопатры, было воссоздано по меркам, снятым с ее черепа.

11. Святой Николай

Николай Мирликийский почитается как чудотворец и считается покровителем моряков, купцов и детей .