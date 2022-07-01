Как выглядели на самом деле известные исторические личности

Антропологическая реконструкция облика древних людей.
Сегодня антропологи, благодаря новым технологиям, научились восстанавливать лицо по черепу. Теперь можно увидеть, как выглядели известные исторические личности (впрочем, не только они). И хотя о степени соответствия результатов реконструкции истинному облику людей из прошлого судить сложно, смотреть на эти работы всегда интересно.
1. Нефертити — мать фараона Тутанхамона
Реконструкция облика «главной супруги» древнеегипетского фараона XVIII династии Эхнатона.
2. Тутанхамон — фараон XVIII династии
Полагают, что Тутанхамон страдал генетическими заболеваниями, которые, возможно, и послужили причиной его ранней смерти.
3. Апостол Павел
Крупнейшая фигура мировой истории, один из основателей христианства.
4. Король Ричард III
Было установлено, что Ричард III погиб на поле брани, сражаясь с претендентом на престол — Генрихом Тюдором, будущим королем Генрихом VII.
5. Николай Коперник
Реконструкция лица творца средневековой гелиоцентрической картины мира.
6. Иоганн Себастьян Бах
Реконструкция внешности великого немецкого композитора XVIII века.
7. Уильям Шекспир
Лицо было реконструировано с посмертной маски английского поэта и драматурга.
8. Данте Алигьери
Итальянский поэт творивший на рубеже XIII и XIV веков.
9. Генрих IV
Король Франции, лидер гугенотов, монарх династии Бурбонов, убитый фанатиком-католиком в 1610 году.
10. Арсиноя IV
Лицо Арсинои, младшей сестры и жертвы царицы Клеопатры, было воссоздано по меркам, снятым с ее черепа.
11. Святой Николай
Николай Мирликийский почитается как чудотворец и считается покровителем моряков, купцов и детей.
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