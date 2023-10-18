Какие туристические города считаются раем для любителей адреналина и из-за чего

Путешествовать — это так здорово: открывать новые горизонты, знакомиться с незнакомыми традициями и обычаями, познавать иную культуру. Мир огромен и разнообразен, в нём масса привлекательных, идеальных для отдыха и туризма мест. Тут важно не ошибиться и выбрать не просто точку на карте, где красивая природа и большое количество знаковых достопримечательностей, а где безопасно. Ведь можно испытать огромное разочарование. Далее в обзоре - самые опасные и при этом удивительнейшие города, где от великолепных пейзажей захватывает дух... Рай для туристов и любителей адреналина.
1. Кингстон, Ямайка
Статуя легендарного музыканта, уроженца Ямайки, Боба Марли.
Ямайка привлекает тем, что за относительно небольшие деньги здесь можно отлично отдохнуть. Тут прекрасная природа с райскими пляжами, тропическими лесами и великолепным воздухом. Кроме того, здесь достаточно культурных достопримечательностей и музеев для любителей истории. Город также может похвастаться целым созвездием знаменитых исполнителей регги, таких как Буджу Бэнтон, Бини Мэн и легендарный Боб Марли. Всё здесь прекрасно, кроме ужасающего уровня преступности.
Здесь прекраснейшие пляжи.
И опасные трущобы.
Поэтому тем, кто желает посетить регион, нужно позаботиться о своей безопасности самим. Власти советуют не гулять в ночное время, особенно по безлюдным местам, а также не брать с собой никаких ценностей.
2. Найроби, Кения
Найроби сочетает в себе ультрасовременный город и природный заповедник.
Найроби, Кения, — необычный город. В самом центре его находится национальный парк. Город идеально подходит для туристов: тут полно невероятно красивых мест для прогулок, места для кемпинга и множество музеев. Только тут нужно быть крайне осторожным с некоторыми туземцами. Иногда они могут заманить иностранца в ловушку, ограбить и даже убить.
Бедные районы Найроби поражают грязью и нищетой.
Кроме того, в городе часто устраивают террористические акты. Направлены они всегда против высокопоставленных государственных чиновников, но могут пострадать простые граждане и туристы. Лучше держаться подальше от серьёзных государственных учреждений.
От государственных зданий лучше держаться подальше.
3. Рио-де-Жанейро, Бразилия
Рио похож на рай земной.
Рио-де-Жанейро похож на бесконечный яркий фестиваль, местом проведения которых является. Здесь прекрасные пляжи, ультрасовременная архитектура и видимость крайне беззаботной жизни. Бразильский Карнавал — это нечто, что стоит увидеть хоть раз в жизни! А величественная статуя Христа-Искупителя?! Можно говорить ещё долго о достоинствах этого великолепного города — их просто не перечесть. Также здесь один из самых высоких уровней преступности в мире. Особенно яростно здесь орудуют карманники, также велик риск подвергнуться ограблению. Только 43% территории Рио считаются относительно безопасными.
Вид на статую Христа-Искупителя.
4. Тихуана, Мексика
Идеальное место для посещения проездом.
Тихуана идеальна для посещения проездом. Здесь масса красивых мест, чтобы сфотографироваться, также можно посетить местный культурный центр, Кафедральный собор Нуэстра-Сеньора-де-Гуадалупе или посмотреть Луча Либре. Всё было бы идеально, если бы не преступность. Город полон мошенников, районы кишат бандами, заправляют всем картели.
Тут можно сделать весьма эффектные фотографии.
В Тихуане прекрасные виды и чудесные пляжи.
Власти знают этот регион как центр контрабанды запрещённых веществ в Соединённые Штаты. В Тихуане велик риск того, что можно оказаться под перекрёстным огнём бандитов и властей. Также здесь нередки случаи торговли людьми. Нужно тщательно избегать малолюдных мест (особенно в ночное время) и горячих точек.
5. Багдад, Ирак
Древний город Багдад.
Некоторых сходу напрягает само слово «Ирак». Сразу кажется, что что-то нехорошее вот-вот произойдёт. Это по большей части предубеждение — прекрасная страна, удивительнейший город! Тут есть что посмотреть: например, Багдадский музей, монумент Аль-Шахид, Османский замок или уличный рынок Аль-Рашид. Всё здесь прекрасно, но очень опасно. Часты похищения людей, вооружённые конфликты и гражданские беспорядки. Если кто-то задумал сюда путешествие, лучше гулять по более безопасным районам Багдада, таким, например, как курдский.
Нужно ограничиться прогулками по безопасным районам.
6. Кали, Колумбия
Любителям ночных клубов здесь понравится.
Если вы любите ночную жизнь и клубы, то Кали, Колумбия — это одно из лучших мест для такого отдыха. Заведения здесь работают до 7 утра. Погода всегда прекрасная, природа чудесная... Но, этот город тоже является вотчиной картелей и, следовательно, не очень безопасен. Полно людей с оружием, которые привыкли убивать. Нужно соблюдать осторожность.
7. Припять, Украина
Вымерший город Припять.
В своё время Припять была прекрасным процветающим городом. Потом случилась ужаснейшая авария на местной Чернобыльской АЭС, город эвакуировали и он теперь заброшен. Радиация превратила местность вокруг в настоящий город-призрак, что в свою очередь, привлекло массу туристов. Несмотря на опасность, тут живут некоторые смельчаки и любят приезжать любители адреналина со всего мира. Для ценителей городов-призраков тут есть что посмотреть, хотя радиоактивные волны всё ещё несут опасность.
Город-призрак таит в себе скрытую опасность.
8. Каракас, Венесуэла
Каракас выглядит впечатляюще и современно.
Национальный пантеон, национальный парк Авила и парк Лос-Каобос — прекрасные места, которые вы можете посетить в Каракасе, Венесуэла. Город также славится великолепной местной кухней, с массой кафе и ресторанов, а также музеями, театрами, красивыми пейзажами. Только в городе такая плотная застройка, что очень легко заблудиться, а заблудившись — стать жертвой преступников.
Природа здесь прекрасна.
За последнее время, в связи со значительно упавшей экономикой, сильно возрос уровень преступности. Кроме того, политические демонстрации здесь стали уже обыденностью. Так что, если кто-то не пытается вас ограбить, чтобы позаботиться о своей семье или купить запрещённые вещества, вы можете быть вовлечены в политический протест. Город является прекрасным туристическим направлением, чего нельзя сказать о его безопасности.
9. Исламабад, Пакистан
Исламабад - прекраснейший древний город.
Красота природы здесь просто завораживает.
Невероятно красивый древний город, где огромное количество культовых исторических мест, захватывающая природа, масса разнообразных культурных достопримечательностей, чудесная традиционная кухня и одна лишь большая проблема — безопасность! За прошлый год значительно увеличилось количество вооружённых нападений на отели и зоны отдыха. Местные власти тоже не всегда ведут себя корректно с иностранцами. Наверное, в отпуске это не совсем то, чего хотелось бы...
10. Кабул, Афганистан
Ночной Кабул.
Здесь полно красивых мест для отдыха.
На протяжении многих лет такие места, как дворец Дарул Аман, сад Бабура и Национальный музей Афганистана, были основными туристическими достопримечательностями для людей во всём мире. Однако Кабулу постоянно угрожают теракты, а власти обычно жестоки со своими обысками и миротворческими миссиями. Путешествие сюда не может считаться безопасным, так как слишком уж велика опасность терактов. Город же невероятно красив и полон замечательных достопримечательностей.
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