Портреты собак-инвалидов, которые прекрасны в своём несовершенстве

Фотограф Алекс Сирнс делает портреты собак, которые прекрасны в своём несовершенстве.
В мире так много фотографов, которые специализируются на съёмке животных, создавая великолепные портреты, показывая их во всей холёной красе, но так мало тех, кто способен запечатлеть и передать внутреннюю красоту братьев наших меньших. Ведь у них тоже есть душа и чувства. Алексе Сирнс (Alex Cearns) удалось всё и сразу. В своих непростых, а отчасти и вовсе грустных работах, она показала то, насколько сильны и очаровательны четвероногие модели, несмотря на все увечья, которые им довелось пережить.
Алекс специализируется на съёмке животных, но с особым трепетом относится к братьям нашим меньшим, которые по той или иной причине стали инвалидами. Кто-то получил увечья при рождении, кто-то при жестком обращении, кто-то по другим мало известным причинам, но, так или иначе, каждый из пострадавших, благодаря любви и заботе справился со своими недугами, научившись жить с отсутствием глаз, конечностей и шерсти. По словам фотографа, данный фотопроект ещё раз говорит о том, что животные удивительны и прекрасны, несмотря на все свои недуги и тяжбы.
Арья, которая была повреждена в утробе матери. Автор: Alex Cearns.
Слепой Муа. Автор: Alex Cearns.
Джэк, который родился с деформированными передними лапами. Автор: Alex Cearns.
Рубен и Кейша в инвалидных колясках. Автор: Alex Cearns.
Щенки, которые болели чесоткой. Автор: Alex Cearns.
Джесси, которая любит свою коляску. Автор: Alex Cearns.
Дот, потерявшая свой глаз. Автор: Alex Cearns.
Бали Пип, у которого была чесотка. Автор: Alex Cearns.
Веджемайт, который потерял свой глаз. Автор: Alex Cearns.
Бандит, который был облит кислотой. Автор: Alex Cearns.
Слепая Леди Баг. Автор: Alex Cearns.
Рауль и его коляска. Автор: Alex Cearns.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии