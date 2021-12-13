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Портреты собак-инвалидов, которые прекрасны в своём несовершенстве


Фотограф Алекс Сирнс делает портреты собак, которые прекрасны в своём несовершенстве.

Фотограф Алекс Сирнс делает портреты собак, которые прекрасны в своём несовершенстве.

В мире так много фотографов, которые специализируются на съёмке животных, создавая великолепные портреты, показывая их во всей холёной красе, но так мало тех, кто способен запечатлеть и передать внутреннюю красоту братьев наших меньших. Ведь у них тоже есть душа и чувства. Алексе Сирнс (Alex Cearns) удалось всё и сразу. В своих непростых, а отчасти и вовсе грустных работах, она показала то, насколько сильны и очаровательны четвероногие модели, несмотря на все увечья, которые им довелось пережить.


Алекс специализируется на съёмке животных, но с особым трепетом относится к братьям нашим меньшим, которые по той или иной причине стали инвалидами. Кто-то получил увечья при рождении, кто-то при жестком обращении, кто-то по другим мало известным причинам, но, так или иначе, каждый из пострадавших, благодаря любви и заботе справился со своими недугами, научившись жить с отсутствием глаз, конечностей и шерсти. По словам фотографа, данный фотопроект ещё раз говорит о том, что животные удивительны и прекрасны, несмотря на все свои недуги и тяжбы.
Арья, которая была повреждена в утробе матери. Автор: Alex Cearns.

Арья, которая была повреждена в утробе матери. Автор: Alex Cearns.

 
Слепой Муа. Автор: Alex Cearns.

Слепой Муа. Автор: Alex Cearns.

 
Джэк, который родился с деформированными передними лапами. Автор: Alex Cearns.

Джэк, который родился с деформированными передними лапами. Автор: Alex Cearns.

 
Рубен и Кейша в инвалидных колясках. Автор: Alex Cearns.

Рубен и Кейша в инвалидных колясках. Автор: Alex Cearns.

 
Щенки, которые болели чесоткой. Автор: Alex Cearns.

Щенки, которые болели чесоткой. Автор: Alex Cearns.

 
Джесси, которая любит свою коляску. Автор: Alex Cearns.

Джесси, которая любит свою коляску. Автор: Alex Cearns.

 
Дот, потерявшая свой глаз. Автор: Alex Cearns.

Дот, потерявшая свой глаз. Автор: Alex Cearns.

 
Бали Пип, у которого была чесотка. Автор: Alex Cearns.

Бали Пип, у которого была чесотка. Автор: Alex Cearns.

 
Веджемайт, который потерял свой глаз. Автор: Alex Cearns.

Веджемайт, который потерял свой глаз. Автор: Alex Cearns.

 
Бандит, который был облит кислотой. Автор: Alex Cearns.

Бандит, который был облит кислотой. Автор: Alex Cearns.

 
Слепая Леди Баг. Автор: Alex Cearns.

Слепая Леди Баг. Автор: Alex Cearns.

 
Рауль и его коляска. Автор: Alex Cearns.

Рауль и его коляска. Автор: Alex Cearns.

 

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Портреты собак-инвалидов, которые прекрасны в своём несовершенстве

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Портреты собак-инвалидов, которые прекрасны в своём несовершенствеПодписаться на мой Instagram
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